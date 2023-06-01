Borusan Kocabıyık Vakfı 31 yıldır “memlekete gönül borcunu” ödüyor

1992 yılında Asım Kocabıyık, eşi Z. Nurhan Kocabıyık ve çocukları tarafından eğitim ve kültür konularında faaliyette bulunmak amacıyla kurulmuş olan Asım Kocabıyık Kültür Eğitim Vakfı, 2007 yılında Borusan Kocabıyık Vakfı adını aldı ve 31 yıldır çalışmalarına devam ediyor.

Borusan Holding’in kurucusu ve Şeref Başkanı merhum Asım Kocabıyık’ın “Memlekete Gönül Borcunu” ödeme misyonuyla hareket eden Borusan Kocabıyık Vakfı, eğitim ve sanatın, gelişmiş bir toplumun vazgeçilmez unsurları olduğu düşüncesini odağına alıyor.

2007 yılında Borusan Sanat’ı, 2011’de, Borusan Contemporary’yi aynı çatı altına altında toplayan vakıf, pandemi, deprem gibi çok zor dönemlerde sanata ve eğitime ayırdığı kaynağı daha da artırarak, ülkemizin geleceği için çalışmaya devam ediyor. (Örneğin, 6 Şubat depremleri sonrasında başlatılan destek programı kapsamında, bölgede evi zarar görmüş ve/veya ailesinden kaybı olan 1.000 öğrenciye mezuniyetlerine kadar burs desteği sağlanacak.)

- Çağı yakalamanın birinci koşulu eğitim



Geçtiğimiz günlerde, Borusan Kocabıyık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Hamedi, bir basın buluşmasında vakfın eğitim alanında yürüttüğü çalışmalarını, güncel eğitim projelerini, burs ve destek programları hakkında bilgi paylaştı.



Zeynep Hamedi, Vakfın misyonunu şu şekilde ifade etti. : “Çağı yakalamanın birinci koşulu olan eğitimin ve sanatın, gelişmiş bir toplum için vazgeçilmez olduğu bilinciyle, çağdaş ve sürdürülebilir bir gelecek için çalışmayı sorumluluğumuz olarak görüyoruz.”

- Pek çok alanı içine alan, çok katmanlı destek programları…

Burs desteği, bursiyerlerin yalnızca eğitim süreçleriyle sınırlı değil. Vakfın, bursiyerlerin geleceklerine daha donanımlı hazırlanabilmeleri amacıyla HEP1İZ adıyla hayata geçirdiği bir destek programı bunu takip ediyor.

Bununla birlikte vakfedilen okullardaki öğrencilerin İngilizce dil becerilerinin gelişmesi için Novakid işbirliğiyle İngilizce Dil Desteği isimli bir proje yürütülüyor.

Vakfın d, öğrencilerin eğitim hayatlarına katkıda bulunmak amacıyla başlatılan Hayal Ortağı kitap projesi de başarıyla sürüyor. Bugüne kadar 240 bin kitap bağışı yapılan Hayal Ortağı, çocuklara ve gençlere kitap sevgisi aşılıyor.

- En güncel eğitim projesi: Borusan Hikâye Evi



Borusan Kocabıyık Vakfı bünyesinde yaratılan Borusan Hikâye Evlerinde okul-dışı eğitim projesi kapsamında 7-9 yaş aralığındaki çocuklara yönelik, eğitim/oyun atölyeleri düzenleniyor.

Proje, Ocak 2023’de İstanbul Beyoğlu bölgesindeki tüm ilkokulları kapsamak amacıyla yaratıldı. Borusan Hikâye Evi’nde alanında uzman ve deneyimli eğitmenler önderliğinde atölyeler düzenleniyor. Hikâye anlatımı yoluyla, çocukların kendilerini daha açık ifade etmeleri sağlanıyor. Böylece, özgüvenlerinin gelişmesine destek olunuyor.

6 Şubat’ta meydana gelen depremler sonrasında, proje aynı zamanda afet bölgesinde psiko-sosyal destek sunacak bir biçimde geliştirildi. Önümüzdeki dönemde, önce Hatay ve Adıyaman’da çalışmalar başlayacak. Uzman eğitmen ekiplerinin düzenleyeceği psiko-sosyal atölyeler ile bu yıl 20 bin kişiye erişilmesi hedefleniyor.

- Yeni dönem çalışmaları…



Borusan Kocabıyık Vakfı’nın yeni dönemdeki çalışmaları arasında ise Cumhuriyetin Yüzü isimli sergi, kitap ve konferanslar dizini projesi yer alıyor. Vakıf, kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel cilt sanatını desteklemek amacıyla, uluslararası uzmanlığı olan mücellitlerle işbirliği yaptığı bir başka projeye de başladı. Bu çalışma kapsamında, yeni zanaatkârlar yetiştirilmesi ve eski kitapların restorasyonunun yapılması hedefleniyor.