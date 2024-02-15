Bozüyük’ün enerjisi var!

Büyükşehirlerde, şehir ve ilçelerde toplu taşıma ücretleri her geçen gün artıyor. Belediyenin yaptığı yatırımlarla toplu ulaşımda Bozüyük, Türkiye’nin en ucuz şehirlerinin başında geliyor.

Bilecik’in en büyük ilçesi Bozüyük, toplu taşımada şimdiye kadar pek alışık olmadığımız bir yöntemi hayata geçirdi…

Lastik tekerlekli, kılavuz raylı, tramvay…

Tramvayın bir yanında lastik tekerlekler var. Bir yanda ise tek bir ray! O kılavuz rayla hat boyunca gidip geliyor. Tarihi görünümlü 5 tramvay toplam 20 durakta 6 aydan bu yana Bozüyüklülere hizmet veriyor.

Bozüyüklüler “Boztram” demişler adına!

Her bir tramvayın isimleri de var. Selanik, Kurtuluş, Cumhuriyet, Çankaya ve Dolmabahçe…

Tramvayların özelliği ise tasarruflu olması…

Tramvaylar 800 kilogram ağırlığında Lityum pillerin ürettiği elektrikle çalışıyor. Piller, 6 saatte şarj edilebiliyor. 16 saat boyunca tramvayı yürütebiliyor. Pil ömürleri ise 8-10 yıl.

Tramvayların tavanında güneş panelleri var. Kendi elektriğini kendi de üretebiliyor, ihtiyaç halinde kullanılabiliyor.

Enerjinin ucuza gelmesi nedeniyle Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, şehir içi ulaşımı ücretini de oldukça düşük tuttuğunu söylüyor!

-Öğrenci 1 lira, yetişkin 2,5 lira! Bir süre daha zam yapmayı düşünmüyoruz.

Başkan Bakkalcıoğlu, halkın çok memnun olduğunu söylüyor:

-Dolmuşlar 13 lira haliyle bize kızıyorlar. Ancak halkın memnuniyeti bizim için öncelikli. 12 bin kart satıldı. Günlük bin 500 kişi taşınıyor.

-Lastik tekerlekli, kılavuz raylı tramvayların başka örnekleri var mı?

-İlk biz yaptık. Kırşehir, Gölbaşı ve Pendik belediyeleri de projelendiriyor. Bizim gibi nüfusu 50 -100 bin arasında olan yerleşim yerleri için şehir içi ulaşımda son derece ideal!

Ulaşım için “sudan ucuz” deyimini kullanabiliriz. Ancak, 10 metreküpe kadar Bozüyüklüler suya da ücret ödemiyor. (1 metreküp 1 kuruş)

BOZÜYÜK SANAYİ ŞEHRİ!

M. Talat Bakkalcıoğlu, Bozüyük’ün yönünü sanayi şehri olmaya çevirdiğini anlatıyor. İlçede dev sanayi kuruluşlarının yatırımları var. Eczacıbaşı, ETİ, Koç Holding ve geçmişte Toprak Holding’in yatırımlarının büyük bölümü Bozüyük ilçesindeydi.

Başkan Bakkalcıoğlu, Bozüyük’ün 1970’lerde kalkınmada öncelikli bölgeler arasında yer aldığını ve bu nedenle önemli yatırımlar geldiğini hatırlatıyor:

-O yıllarda Bozüyük’ün nüfusu 25 binden 50 bin’lere çıktı. Daha sonra ancak 20 yılda 70 bine ulaşabildi. Bozüyük OSB şu anda doldu. İkincisinin kurulması gerekiyor. Bozüyük daha hızlı gelişecek. Sanayiye daha fazla destek verilmesi gerekiyor. Bozüyük tarım kenti, turizm kenti olmaz! Yönünü sanayiye çevirdi önemli adımlar attık zirvede yer alacağız.