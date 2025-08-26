BP’yle ciroya 1.5 milyar dolar ekledi, yılda 2 milyar lira yatırımı rutine bağladı

VITOL Group’a bağlı Petrol Ofisi’nin CEO’su Mehmet Abbasoğlu ile yeni girdikleri Milta Bodrum Marina’daki istasyonda bir grup meslektaşımla birlikte sohbet ediyoruz.

Mehmet Abbasoğlu, marinalar ve havalimanlarında akaryakıt hizmet vermeyi önemsediklerini şu mesajla ortaya koyarak söze girdi:

Marinalar ve havalimanları bizim aydınlık yüzümüz.

Ardından Petrol Ofisi’nin ulaştığı büyüklük üzerinde durdu:

Petrol Ofisi Grubu, 1941 yılından bu yana faaliyet gösteriyor. Türkiye’nin en büyük 5 özel şirketi arasında yer alıyor. 2024 yılı ciromuz 458 milyar liraya ulaştı.

Petrol Ofisi Grubu’nu akaryakıt dağıtım şirketinin ötesinde “enerji altyapı grubu” olarak gördüklerini kaydedip şu benzetmeyi yaptı:

Jet-ski değil, tanker yönetiyoruz…

2025 yılı konsolide ciro hedefini paylaştı:

Bu yılı 14 milyar dolarlık ciro ile kapatmayı öngörüyoruz. Bunun 1.5 milyar doları, satın alıp bünyemize kattığımız Türkiye’deki BP operasyonlarından ve altyapı varlığından kaynaklanıyor.

BP’yi yaratacağı “sinerji” için aldıklarını kaydetti:

BP’yi istasyonları için değil daha çok altyapısından dolayı aldık. Enerji, inovasyon, sürdürülebilirlik ve müşteri deneyimi ekseninde faaliyet gösteren bölgesel ölçekte bir oyuncuyuz.

Petrol Ofisi’nin BP öncesi akaryakıt istasyonu sayısının 1960 olduğunu bildirdi:

770 istasyon da BP’den geldi. Böylece 2 bin 700’ü aşkın istasyon, 9 akaryakıt terminali, 18 havaalanı terminali ve 1.5 milyon metreküplük yakıt depolama kapasitesine ulaştık.

EPDK raporundan pazardaki konumlarının altını çizdi:

EPDK’nın 2024 yılı Petrol Piyasası Raporu’na göre 7 milyon tonluk yurt içi satış ve yüzde 21.43 pazar payı ile akaryakıtta sektördeki geleneksel liderliğimizi üst üste 17’nci yıla taşıdık.

BP’yi satın almalarının altyapı tarafını ortaya koydu:

Bu satın almanın bir diğer katma değeri Ataş Rafinerisi oldu. Ataş’taki BP hisselerinin bize geçmesiyle birlikte 1.5 milyon metrekarelik alanda kurulu 577 milyon metreküpe yakın depolama kapasitesiyle enerji güvenliği ve erişimi açısından önemli bir değere sahip olduk.

Petrol Ofisi’nin BP’yi satın almasının Türkiye’de enerji sektöründe son yılların en büyük dönüşümlerinden birini gerçekleştirdiğine işaret etti:

BP istasyonları Türkiye genelinde yoğun nüfuslu ve merkezi lokasyonlarda bulunuyor. BP istasyonları aşamalı olarak Petrol Ofisi’ne dönüşüyor. 2026 yılının son çeyreğine kadar dönüşüm tamamlanacak.

Bu süreçle ilgili şu noktaya dikkat çekti:

BP’yi satın alma süreci, operasyonel uyum ve finansal entegrasyon açısından bir “Harvard vaka çalışması” düzeyinde başarılı bir M&A örneği olarak değerlendiriliyor.

Vitol’ün Petrol Ofisi’ni 2017 yılında satın aldığını anımsattı:

Vitol’ün Petrol Ofisi satın alması 1.3 milyar Euro’luk bir işlemdi. Vitol, bugüne kadar hiç temettü almadı. Tüm gelirler yeni yatırımlar için kullanılıyor.

Petrol Ofisi’nin yatırım temposunu sorduk, şu yanıtı verdi:

Yılda 2 milyar liralık bakım, onarım ve operasyonel iyileştirme yatırımı rutin olarak gerçekleşiyor.

Mehmet Abbasoğlu’na başka satın almaların gündeme gelip gelmeyeceğini sorduk, şu mesajla yetindi:

Ekosistem dahilinde şirket satın alınması elbette gündeme gelebilir…

Hollanda merkezli Vitol Group’un 7-8 yıldır hiç temettü almayıp, yatırıma ağırlık vermesi, BP Türkiye operasyonlarının satın alınması, Türkiye’ye yatırım iştahının sürdüğünü gösteriyor…

Denizde 1 milyon tonluk satışı var

PETROL Ofisi Grubu CEO’su Mehmet Abbasoğlu, Milta Bodrum Marina’daki sohbette, Türkiye’deki yat bağlama kapasitesi ve ikmalinin yüzde 40’ının Bodrum bölgesinde gerçekleştiğini belirtti:

Muğla genelinde Marmaris’te 2, Bodrum’da 2, Göcek’te de 3 marina istasyonumuz var. Türkiye genelinde 16 marina istasyonumuz hizmet veriyor.

Ardından ekledi:

Türkiye’de yat ve tekne sektörü 2 milyar dolarlık hacme sahip. Yıllık büyümesi yüzde 20 dolayında seyrediyor.

EPDK verilerinden Petrol Ofisi’nin marine-denizcilik verilerini irdeledi:

EPDK’nın 2024 verilerine göre PO/Marine, 1 milyon tonluk satış hacmi ile transit pazarda yüzde 33, yurt içi denizcilik yakıtları pazarında yüzde 49.8 ve toplam denizcilik pazarında yüzde 36.1 paya ulaştı, üst üste 6 yıl liderliğini sürdürdü.

Derince ile dünyanın 10 büyük madeni yağ üreticisi arasına girdi

PETROL Ofisi Grubu CEO’su Mehmet Abbasoğlu, grubun madeni yağ tarafındaki konumuna işaret etti:

Kocaeli Derince’deki madeni yağ fabrikamız, yıllık 220 bin tonluk kapasitesi ve 8 bin ton depolama alanıyla dünyanın en büyük 10 üretim tesisinden biri oldu.

Derince tesislerinden 4 kıtada 33 ülkeye madeni yağ ihracatı yapıldığını kaydetti:

Derince’deki tesislerimizde yer alan “Petrol Ofisi Teknoloji Merkezi” (POTEM), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Ar-Ge merkezi olarak onaylandı.

Madeni yağ tesislerinin kapasitesini 30 milyon dolarlık yeni yatırımla artırdıklarını bildirdi:

Türkiye’nin 500 bin tonluk ihtiyacının neredeyse yarısını tek başımıza karşılıyoruz. Ayrıca, yılda 50 milyon dolarlık ihracat geliri sağlıyoruz.

Derince’de Chevron gibi global markalara üretim de yaptıklarını vurguladı:

Ayrıca Kia Rusya, Petrol Ofisi madeni yağları son tüketiciler için ilk dolum ve takibi madeni yağ tesisi olarak belirledi.

1 milyar liralık yatırımla hızlı şarj altyapısı kuruyor

PETROL Ofisi Grubu CEO’su Mehmet Abbasoğlu, BP’yi devralmalarının ardından şehirlerarası yollar ve büyükşehir merkezlerinde 180-350 kW hızlı şarj ünitelerinin kurulumunu önceliklendirdiklerini bildirdi:

Borusan EnBW işbirliği ile 1 milyar lira yatırım kapsamında istasyonlara yüksek hızlı şarj altyapısı entegre ediliyor.

Şarj cihazlarının yüzde 100 yenilenebilir enerji ile çalıştığını kaydetti:

Her şarj noktası yaklaşık 4 bin 500 ton karbon salımını engelliyor.

250 bin uçağa yakıt ikmali yapıyor

PETROL Ofisi Grubu CEO’su Mehmet Abbasoğlu, 18 havaalanında ikmal üniteleriyle yılda 250 bin uçağa yakıt ikmali yaptıklarını bildirdi:

Antalya Havalimanı’nda POTAŞ iştirakimizle yer alıyoruz. Antalya Havalimanı, 82 milyonluk yolcu kapasitesiyle dünyada ilk 10’a giriyor. Toplam 85 bin metreküplük 5 yeni akaryakıt tankı yatırımı yapıyoruz.

Benzer bir projeyi yeni bir iştirakle Sabiha Gökçen Havalimanı’nda hayata geçireceklerini kaydetti:

TAV İnşaat’la birlikte başlattığımız proje ile de Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı ANT’ye bağlı boru hatlarını kullanarak, Antalya havaalanında ihtiyaç duyulan jet yakıtını deniz terminalimizden direk aktarıyoruz.

Geçen yıl 1000 istasyon kapandı

PETROL Ofisi Grubu CEO’su Mehmet Abbasoğlu, akaryakıt dağıtım sektöründe konsolidasyonu kaçınılmaz gördüğünü belirtti: