Bulaşıkta yerli kapsül üretimi ile ‘hesaplı’ iddia

Asperox Sarı Güç ve Peros markalarının sahibi Beyaz Kağıt, Türkiye’de üretimi bulunmayan bulaşık makinesi kapsül deterjanının üretimi için düğmeye bastı. Proje bazlı teşvikten yararlanan firma, sadece yabancı firmaların Belçika ve Polonya’da ürettiği bu ürünü, yerlileştirecek. Nisan 2023’te tüketicilerle buluşmaya başlayacak kapsüllerin daha uygun fiyatlı olacağı belirtiliyor. Şu anda kapsül başına fiyat 5 TL. Sıkıştırılmış deterjandan faklı olarak kapsülün, bardak ve tabakların çizilmesinin önüne geçtiği belirtiliyor.

Beyaz Kağıt'ın ikinci kuşak temsilcisi ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Doğrul, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın geçtiğimiz günlerde dört stratejik yatırımdan biri olarak açıkladığı ve proje bazlı teşvik aldıkları yatırımlarını anlattı.

Madencilik, enerji, dağıtım, hızlı tüketim ve inşaat sektörlerinde faaliyet gösteren Mustafa Doğrul, Peros ve Asperox markalarıyla girdikleri temizlik ürünleri sektöründe hem bulundukları kategorileri büyüttüklerini hem de yüksek pazar payı oranlarına ulaştıklarını anlattı.

SEKTÖRÜN İLK BEŞİNDEN BİRİ OLDU

Temizlik ürünleri üretirken kullandıkları ana hammaddeyi kendilerinin imal ettiğini kaydeden Doğrul, şunları söyledi: "Şirketin ana stratejisi tüketicinin ödediği paraya değer algısı oluşturacak kalite ve fiyat endeksini koruyabilmek. Yüzey temizleyicisinden yumuşatıcıya, toz deterjandan sıvı sabuna tüm ürün gruplarında ve kategorilerde ya lideriz ya da liderliğe oynayan marka konumundayız. Nielsen’in Ev Temizlik Kategorisi'nde firma ciro sıralamasına göre sektördeki en büyük 5. şirketiz ve ilk 5’teki tek yerli firmayız. Ar-Ge ekibimiz sürekli yeni ürün formülleri üzerine çalışıyor. Temizlik ürünleri alanında kendimize ait 5 yıllık hammadde patentlerimiz var. Asperox özelinde 2 patentimiz bulunuyor. Şu ana kadar toplamda 13 patentin sahibiyiz."

ENFLASYONLA MÜCADELE EDECEK BİR YATIRIM…

Doğrul, odaklandıkları ev bakım kategorisinde şimdi sırada kapsül bulaşık makinesi deterjanı üretiminin bulunduğunu, 657 milyon liralık teşvik alan bu yatırımı Adana'da yaptıklarını, üretimin de Nisan 2023'te başlayacağını anlattı. Doğrul, "Cumhuriyetimizin 100. yılında önemli bir yerlileştirme yapacağız. Bu, Türkiye’de üretimi olmayan, dünyada da çok kısıtlı üretilen bir kategori. Bu kategoriyi sahiplenen iki global marka var. Biri Polonya’dan diğeri Belçika’dan getiriyor. Aldığımız her kapsülün parası yurt dışına gidiyor” diyerek şunları dile getirdi: “İthalatın önüne geçebileceğimiz, enflasyonla mücadelede tüketicinin yanında olabilecek önemli bir yatırım bu. Bizim hedefimiz, yerli hammadde ile yüzde 100 yerli üretim yapmak. Bu ürünü daha uygun fiyatla tüketiciye sunmak. Temizlik ürünlerinin birçoğu yabancı markalar ve ithal oldukları için de çok pahalılar."

TÜRKİYE’NİN İHTİYACININ YÜZDE 65’İNİ ÜRETECEK

Yıllık üretim kapasitesinin ilk etapta 2.4 milyar adet olacağını belirten Doğrul, "Bu da Türkiye’nin ihtiyacı olan kapasitenin yüzde 65’ini tek başına karşılamak anlamına geliyor. Hedef, öncelikle iç pazardaki ihtiyacı karşılamak. Sonra ihracat. Bu yatırım 1,5 milyar TL’yi bulacak" dedi.

AR-GE İLE BEBEK VE EVCİL HAYVAN DOSTU ÜRÜN

Cirolarının yüzde 4’ünü ArGe’ye aktardıklarını anlatan Doğrul, "Şu an Adana’da inşaatı devam eden bir Ar-Ge merkezimiz var. Know how transferine çok ciddi bir yatırım yapıyoruz. Kapsül projesinde de Ar-Ge bütçesinin büyük çoğunluğu know how transferine ayrıldı. Çünkü Türkiye’de olmayan ve bilinmeyen bir şey. Know how transferinin ardından makine ve hammadde firmalarıyla da münhasırlık anlaşmaları yaptık" diye konuştu.

■ Üretimin yüzde 25’i 72 ülkeye ihraç ediliyor

Mustafa Doğrul, halen Peros ve Asperox'un cirosunun dörtte birinin 72 ülkeye yaptıkları ihracattan geldiğini kaydederek, “Ürün grubu bazında hedef pazar çalışması yapıyoruz. Kapsülde özellikle gelişmiş ülkelere gitmeliyiz, alım gücü olmayan pazarlarda satamayız. Avrupa, Amerika kıtası, Asya kıtası öncelikli. Irak, Fas ve İsrail de var. Ancak önceliğimiz iç pazar olacak. Biz dünyadaki fırsatlara da bakıyoruz” şeklinde konuştu. Öz kaynaklarıyla yatırım yaptıklarını, kredi kullanmadıklarını söyleyen Doğrul, “Halka açılma planımız da yok. Büyüdükçe yabancı rakiplerimizin bizi alacağı yönünde sorular alıyoruz. Ama gerçek şu ki aslında biz yurtdışında fabrika alabiliriz. Ama önceliğimiz bu büyük teşvikli yatırımımız” açıklamalarında bulundu.

■ “Erkekleri çektik, oto kuaförlerde ürünümüz var”

Asperox ile Türkiye’de yüzey temizleyiciye yeni bir alan açıklarını da söyleyen Mustafa Doğrul, şunları söyledi: “Biz otomobil, motosiklet gibi araçların jantlarının temizliğinde de iddialıyız. Bunu da ürünümüzü tanıtırken söylüyoruz. Ama erkeklere temizlik için ulaşmak o kadar kolay değildi. Yoğun olarak erkeklerin izlediği Çukur gibi dizilerde ürünümüzü tanıttık. Çünkü erkekler için otomobillerini yıkamak bir terapi gibi. O dizilerin de desteğiyle erkekler yoğun şekilde ürünümüzü kullandılar. Hatta artık oto kuaförlerinin yüzde 82’sinde bizim ürünümüz var. Böylece sadece pazardan pay almak gibi yanlış bir strateji izlemedik. Biz aynı zamanda pazarı da erkek müşterilerimizle genişlettik.”

%14

Peros’un Türkiye toz deterjan pazar payı

%53

Çok amaçlı yüzey temizleyicide Asperox’un pazar payı

%82

Asperox’un oto kuaförlerinde bulunma oranı