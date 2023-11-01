  1. Ekonomim
  2. Yazarlar
  3. Atılım MURAT
  4. Bütçe açığı iyidir

Bütçe açığı iyidir

Atılım MURAT
Atılım MURAT AYKIRI FİNANS

Amerikan ekonomisinin yılın ilk üç çeyreğindeki performansı beklentilerin çok üzerindeydi. Fed’in politika faizini sıfırdan yüzde 5,5’e hızla çıkarması, ekonomik aktivite üzerinde pek etkili olmadı. Güçlü performansı tetikleyen faktör bu yılki 2 trilyon dolarlık bütçe açığıdır.

2022’de bütçe açığı 996 milyar dolardı. Sona eren 2023 mali yılda, 2 trilyon dolarlık açık gerçekleşti. Bu, önceki yıla göre, kamudan ekonominin geri kalanına 1 trilyon dolarlık net transferdir. Çok büyük bir rakamdır. Bu büyüklükte bir bütçe açığı, savaş veya resesyon dönemlerinde olur. Böyle bir ortam yok. Amerikan Hazinesi daha fazla borçlandı. Gösterge niteliğindeki on yıllık faiz bu nedenle sert yükseldi.

On yıllık faizdeki yükseliş, Fed’in iki-üç artışlık işini yaptı. Finansal koşullar iyice sıkılaştı. Amerikan ekonomisinin, dördüncü çeyrekte hız keseceğini düşünüyorum. Orta Doğu’daki savaşın yayılması durumunda petrol fiyatı çok yükselebilir. ABD’de durgunluk olasılığı artar.  

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Dış kaynak ihtiyacı açıktır 25 Ekim 2023
Hata yapma lüksümüz yok 18 Ekim 2023
Büyük anlaşma gitti 11 Ekim 2023
Yüzde 5 faizi kim kaldırabilir? 04 Ekim 2023
En iyi kazandıran çapraz kurlardan biri! 27 Eylül 2023
Tek tehlike petrol fiyatı 20 Eylül 2023
Beklentiler bozulmamalı 13 Eylül 2023
Emekliler ve KKM 06 Eylül 2023
KKM’nin bitirilmesi 30 Ağustos 2023
Spekülatör aldı, dolar yükseldi 16 Ağustos 2023