Bütçe açığı iyidir

Amerikan ekonomisinin yılın ilk üç çeyreğindeki performansı beklentilerin çok üzerindeydi. Fed’in politika faizini sıfırdan yüzde 5,5’e hızla çıkarması, ekonomik aktivite üzerinde pek etkili olmadı. Güçlü performansı tetikleyen faktör bu yılki 2 trilyon dolarlık bütçe açığıdır.

2022’de bütçe açığı 996 milyar dolardı. Sona eren 2023 mali yılda, 2 trilyon dolarlık açık gerçekleşti. Bu, önceki yıla göre, kamudan ekonominin geri kalanına 1 trilyon dolarlık net transferdir. Çok büyük bir rakamdır. Bu büyüklükte bir bütçe açığı, savaş veya resesyon dönemlerinde olur. Böyle bir ortam yok. Amerikan Hazinesi daha fazla borçlandı. Gösterge niteliğindeki on yıllık faiz bu nedenle sert yükseldi.

On yıllık faizdeki yükseliş, Fed’in iki-üç artışlık işini yaptı. Finansal koşullar iyice sıkılaştı. Amerikan ekonomisinin, dördüncü çeyrekte hız keseceğini düşünüyorum. Orta Doğu’daki savaşın yayılması durumunda petrol fiyatı çok yükselebilir. ABD’de durgunluk olasılığı artar.