TÜSİAD'ın “İkinci Yüzyılında Cumhuriyetin Hedeflerini Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ile Yakalamak” başlıklı konferansı 20 Mart'ta Sabancı Center'da gerçekleşti. Etkinlikte, 6 Şubat tarihli deprem felaketinin etkileri de dahil olmak üzere, hiçbir krizden toplumun yarısını geride bırakarak çıkmanın mümkün olmadığı vurgulandı.

Bu konferansta Bütün Ümidim Gençliktedir: Geleceğe Ne Bırakıyoruz ve Z-Kuşağı Ne İstiyor? başlıklı panelin moderatörlüğünü üstlendim. Gençler Cumhuriyet’in ikinci yüzyılından neler beklediklerini ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin onlar için ne ifade ettiğini, neden önemli olduğu hakkındaki görüşlerini paylaştılar. Tanıdığım dört harika genci sizlerle de tanıştırmayı diliyorum: İlayda Eskitaşçıoğlu, BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Genç Liderler Programı Sözcüsü ve Konuşmamız Gerek Derneği Kurucu ve Yönetici Ortağı; Alperen Önal, Kadınların Elinden Sosyal Girişimi Kurucu Ortağı; Selinay Koca, Hukuk Fakültesi Öğrencisi; Caner Halil, Toplum Gönüllüleri Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi

Regl konusunda “Konuşmamız Gerek”



İlayda Eskitaşçıoğlu, BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Genç Liderler Programı Sözcüsü ve Konuşmamız Gerek Derneği Kurucu ve Yönetici Ortağı

Konuşmamız Gerek Derneği’nin kurucusu ve yönetici ortağı olan İlayda Eskitaşçıoğlu, Ankara Barosu’na kayıtlı bir avukat. Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde uluslararası insan hakları hukuku alanında doktora eğitimini sürdürüyor. Feminist hukuk kuramı, toplumsal cinsiyet eşitliği, Birleşmiş Milletler insan hakları mekanizmaları ve çok uluslu şirketlerin insan hakları ihlalleri alanında araştırmalar yapıyor.

Doktoraya başlamadan önce, Hollanda’da Leiden Üniversitesi’nde insan hakları hukuku alanında yüksek lisans ve Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde lisans eğitimini tamamladı. Birleşmiş Milletler tarafından Sürdürülebilir Kalkınma hedefleri için seçilen 17 genç liderden birisi.

2022 yılında Dinozor Genç yayınları tarafından yayınlanan "Hadi Konuşalım" başlıklı kitabın yazarlarından.

İlayda Eskitaşçıoğlu Deprem bölgesinde saha çalışmalarında aktif yer alarak, kadınların hijyen ve sağlık kitlerine erişimi için sivil toplum iş birlikleriyle çalışmalar yürütüyor.

Kadınların hayat döngülerindeki en doğal süreçlerden fakat bir taraftan belki de kendi arasında bile en zor konuştuğu konulardan biri olan regl konusunda “Konuşmamız Gerek” diyerek, tabuların yıkılması için çalışıyor.

Kadınlara güç veren proje

Alperen Önal, Kadınların Elinden Sosyal Girişimi Kurucu Ortağı

“Kadınların Elinden”, Anadolu’daki kadın üreticilerin ürünlerini büyük pazarlarla buluşturan bir sosyal girişim. Kadın üreticilerin öncülüğünde ve kadın üreticileri destekleyerek doğal ve organik ürünlerin kullanıcılara hızlı ve güvenilir bir şekilde ulaşmasını sağlıyor.

Özellikle Anadolu’da yer alan kadın kooperatiflerindeki üretici kadınların ürettiği doğal gıdaları hem kurumsal hem bireysel müşterilerle buluşturan “Kadınların Elinden”, şimdiye dek 500’den fazla kurumsal şirket ile çeşitli iş birlikleri gerçekleştirdi ve şu an 300’den fazla kadın üreticiyle birlikte çalışıyor. Axa Sigorta, Milliyet, Getir, PGM gibi stratejik partnerleri olan Kadınların Elinden, aynı zamanda kurumsal şirketlerle uzun vadeli STK projeleri yürütüyor.

Alperen Önal deprem bölgesinde aktif olarak çalışmalar yürütüyorlar. Kadın kooperatiflerinin başkanları ile beraber 7 yerel kadın üretici topluluğuna ulaşmış durumdalar Kadınların Elinden olarak tüm maddi destekleri, gıda kolilerini ve deprem bölgesinden satın alımları Kadın kooperatifi ile koordine ediyorlar. Şimdiye kadar önde gelen şirketler ile iş birliği içinde, bir ailenin minimum 5 günlük temel gıda ihtiyacını karşılayacak şekilde hazırlanan 2000 adet temel ihtiyaç kolisi ile toplamda 10 bin kişinin temel gıda ihtiyacını çözdüler.

“Kadın hakları her şeyden önce insan haklarıdır”

Selinay Koca, Hukuk Fakültesi Öğrencisi

TÜSİAD Girişimcilik ve gençlik çalışmaları stajyeri. LÖSEV, Kadın Meclisleri, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformunda gönüllü olarak çalışmalar yaptı.

Hukuk alanında eğitim hayatına da devam eden genç bir kadın olarak, kadın hakları konusundaki kuruluşlar da dahil olmak üzere pek çok sivil toplum çalışmasında aktif rol alan Selinay Koca , kadınların yaşam standartlarının yükseltilmesi gerektiğini vurguluyor. Kadın hakları, toplumsal cinsiyet eşitliğinin her şeyden önce bir insan hakları konusu olduğuna dikkat çekiyor.

Geri dönüşüm, yeniden kullanım, atıksız ve sürdürülebilir yaşam

Caner Halil, Toplum Gönüllüleri Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi

Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) Yönetim Kurulu Üyesi olan Caner Halil, aynı zamanda TOG çatısı altında geri dönüşüm, yeniden kullanım, atıksız ve sürdürülebilir yaşam konularında farkındalık oluşturmak amacıyla başlatılan “Atıksız Yaşam Projesi”nin Eylül 2021'den itibaren proje koordinatörlüğünü de üstleniyor.

Caner Halil, önümüzdeki yüzyıl yeşil ekonominin, sürdürülebilirliğin çok daha önemli ve öncelikli olacağı bir yüzyıl olduğunu hatırlatıyor.. Daha sürdürülebilir bir dünyaya odaklanmak ve burada söz sahibi olmak için gençlerin her şeyden önce toplumsal cinsiyet eşitliği sorunlarının olmadığı bir dünyayı hayal ettiklerini vurguluyor.

Cumhuriyet’in ikinci yüzyılı için gençler çalışmaya, sorumluluk almaya hazırlar.

Heyecanlılar, donanımlılar.

Gençlere güvenelim. Onların yolunu açalım destek olalım.