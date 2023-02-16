Çadır kentlerde kız çocuklar için ‘güvenli alan’ oluşturacak

“Planlarımızı önümüzdeki yoğun sise göre değil, ilerideki parlak ufuklara göre yapıyoruz.” Bu sözler Türkiye’de sanayi, eğitim, kültür ve sanat alanlarının gelişmesine önemli katkılar sunmuş olan Suna Kıraç’a ait… 15 Eylül 2020’de aramızdan ayrılan Suna Kıraç’ın kızı İpek Kıraç, annesinin ölümünün birinci yıldönümünde “Suna’nın Kızları” adını taşıyan bir eğitim seferberliği için yola çıktı. Eğitim gönüllüsü Suna Kıraç’ın izinde kız çocukları için eğitimde fırsat eşitliği hedefiyle yola çıktıklarını söyleyen İpek Kıraç, “Türkiye’deki tüm kız çocukların zorunlu eğitimlerini tamamlamaları, aldıkları eğitimin niteliği ile çağı yakalayabilmeleri ve hayattaki potansiyellerine ulaşmaları için çalışacağız” dedi.

Koç Holding’in Yönetim Kurulu Üyesi olan İpek Kıraç, topluluk içerisinde de eğitim ve kız çocukları için yoğun mesai harcıyor. Suna ve İnan Kıraç Vakfı çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Suna’nın Kızları, bütün ülkeyi yasa boğan depremden sonra kız çocukların ihtiyaçlarının odakta olması için çağrı yaptı. Kriz ve afet durumlarından en çok ve en uzun süreli, çocukların etkilendiğinin vurgulandığı çağrıda çocukların yaşlarına ve cinsiyetlerine özgü ihtiyaçlarının dikkate alınmasının geri dönülemez olumsuz sonuçların önüne geçeceği ifade edildi.

İlk günden itibaren bakanlıkla temasa geçildi

Suna’nın Kızları’nda gerek İpek Kıraç gerek diğer yöneticiler depremin ilk gününden itibaren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile temasa geçti. Deprem bölgesindeki çocukların karşılaşabileceği riskleri bertaraf etmeye ve onları desteklemeye yoğunlaşan Suna’ın Kızları, ilk etapta çadır kentlerde özellikle kız çocuklar için güvenli alanlar oluşturacak. Hem çocuklara hem öğretmenlere destek vereceklerini anlatan Suna›nın Kızları Genel koordinatörü Burcu Gündüz Maşalacı, şöyle devam ediyor: “Gerek topluluk olarak etki üretme gücümüzün, gerekse de kız çocukları kapsayıcı şekilde hizmet ve program tasarımı yaklaşımımızın içinden geçtiğimiz süreçte alanda çalışılan herkese fayda sağlayabileceğini umut ediyoruz. Suna’nın Kızları olarak çadır kentlerde ve konteyner evlerde bilhassa ergen kız çocuklar için birbirleriyle buluşup destek olabilecekleri güvenli ve rahat alanlar oluşturmaya çalışacağız. Hem bu dönemde çocukların karşılaşabileceği riskleri önleyebilmeyi hem çocukların eğitime kesintisiz devamını desteklemeyi hem de psiko-sosyal destek sağlamayı amaçlıyoruz. Öğretmenlere de psiko-sosyal destek ve koruyucu-önleyici destekler sağlamak için yan programlar hazırlıyoruz. Özel sektör, kamu ve sivil toplumum yan yana geldiği orta ve uzun vadeli bir planlama yapmaya ihtiyacımız var. Bu konuda da elimizden gelen desteği vereceğiz.”

32 sivil toplum kuruluşuyla birlikte çalışıyor

Burcu Gündüz Maşalacı, geçen yıl pilot uygulamalar için Şanlıurfa Valiliği ile iş birliği protokolü imzalayan Suna’nın Kızları’nın yürüttüğü çalışmalar hakkında da şu değerlendirmeyi yapıyor: “Suna’nın Kızları olarak, 2021 yılında çocukların duygusal ve bedensel olarak güvende olacağı, okuldan ve oyundan geri kalmayacağı, hayatlarıyla ilgili kararlarda söz sahibi olacağı, hayallerini gerçekleştirme yolunda destekleneceği bir ekosistemin oluşması için 32 sivil toplum oluşumuyla ortak amaçlar ve göstergeler etrafında bir arada çalışmaya başladık. Kolektif şekilde etkimizi büyütebilmek üzere uzmanlıklarımızı ve kaynaklarımızı bir araya getirerek; okul, mahalle ve akran temelli modeller oluşturduk. Tüm çocukların var olan hizmetlere erişmelerini kolaylaştıran ve onları güçlendiren programları bir araya getirdik.”