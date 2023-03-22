Çalık, Siemens ile yurtdışında data center projelerine talip olacak

Geçen hafta Çalık Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık’ın davetlisi olarak Türkmenistan’a gittim. Türkmenistan Halk Konseyi Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov’un Kahramanmaraş depremlerinde vefat edenler için verdiği mevlide ve 810 milyon dolarlık üç hastane projesinin temel atma törenine katıldık. Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta Ahmet Çalık ile sohbet etme fırsatı bulduk. Sohbette Çalık’ın oğlu Mert Turgut Çalık da bizimleydi. Mert Turgut Çalık, ağabeyi Mahmut Can Çalık ile birlikte grubun üçüncü neslini temsil ediyor. Mahmut Çalık; Çalık Holding’in Yönetim Kurulu Üyesi, Çalık Petrol, Çalık Pamuk ve Çalık Tarım şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkanı. Lidya Madencilik, Kayserigaz ve Bursagaz’ın da yönetim kurulu üyesi. Mert Turgut Çalık ise CLK Yönetim Kurulu Başkanı ve Çalık Pamuk Yönetim Kurulu Üyesi. Grubun iştiraklerinden para transfer sistemi UPT’nin ve Arnavutluk’un en eski bankalarından BKT’nin de Yönetim Kurulu Üyesi. Aslında ona grubun finans ve teknoloji yüzü demek yanlış olmaz.

Sohbetimizin detaylarına geçmeden önce biraz Mert Turgut Çalık’tan söz etmek isterim. Çalık, ismindeki Turgut’u merhum cumhurbaşkanlarımızdan Çalık Ailesi gibi Malatyalı olan Turgut Özal’dan alıyor. Profesyonel iş hayatına 2012 yılında Çalık Denim’de finans departmanında başlamış. Londra’da Westminister Üniversitesi’nde pazarlama yönetimi okuyan Çalık, 2019 yılında Türkiye’ye dönmüş ve grup şirketlerinde görev almaya başlamış.

Aşkabat’taki akıllı şehir projesine de dahil edilecek

Mert Turgut Çalık, teknoloji ve finans şirketlerinde çalışmaktan memnun. “Herşeyi babamdan öğrendim, tüm çalışma kültürünü, iş yapış tarzını ondan aldım. Biz yenilikçiyiz ama o bizden daha iyi takip ediyor teknolojiyi. Bazen yeni teknolojileri ondan öğreniyoruz. O konuda da bize yol gösteriyor” diyor.

Mert Turgut Çalık, Ocak ayında Siemens ile yaptıkları anlaşmayla gündemdeydi. Çalık Holding ve Siemens Katar arasındaki iş birliği anlaşmasına Siemens’in Katar CEO’su Hakan Özdemir ile imza atan diğer isimdi… Anlaşmaya göre Çalık Holding ve Siemens Katar, akıllı altyapı uygulamaları, akıllı şehirler ve enerji projelerine hizmet vermenin yanı sıra Katar'da nesnelerin internetinin gücünden yararlanarak ülkenin dijital ekonomisini ilerletmek için de birlikte çalışacak. Çalık’a bu projeyi ve devamının gelip gelmeyeceğini soruyorum. “Siemens’le başka ülkelerde de birlikte çalışıyoruz. Örneğin Romanya’da iş birliğimiz var. Akıllı şehir konusunda Aşkabat’ta çalışıyoruz uzun zamandır. Ona Siemens’i de katmayı planlıyoruz. Katar’daki data center projesini birlikte yapacağız. Siemens ile bu alanda başka ülkelerde de ihalelere gireceğiz. Umman ve Suudi Arabistan’da da data center ve başka projeler için çalışıyoruz” diye cevaplıyor.

TAP projesi ertelenmedi ama beklemeye alındı

Biraz da Ahmet Çalık ile sohbetimizden detay vereyim. Türkiye dışında 32 ülkede faaliyet gösterdiklerini anlatan Ahmet Çalık, Senegal’den Romanya’ya, Arnavutluk’tan Türkmenistan’a birçok ülkede iş yaptıklarını vurguluyor. Bu noktada söz Türkmenistan, Afganistan, Pakistan ve Hindistan’ı birbirine bağlamak için TAPI olarak yola çıkan ancak Hindistan’ın ayrılmasıyla TAP’a dönüşen doğalgaz projesine geliyor. Çalık Holding, bu projenin paralelinde ilerleyecek 1.7 milyar dolarlık elektrik hattı projesini üstlenmişti. Ahmet Çalık, proje için “Türkmenistan-Afganistan-Pakistan projesinde yatırımcıydık. Türkmenistan tarafı bitti. Afganistan tarafında proje iptal edilmedi ama beklemedeyiz” diyor.

‘Dünyada ilklerden biri olan hibrit santral projesini Türkmenistan’da yapıyoruz’

“Türkiye ana vatanımız, Türkmenistan ata vatanımız” diyen Ahmet Çalık, buradaki yeni projelerinden de söz ediyor ve ekliyor: “Türkmenistan’da rüzgar, güneş ve bataryadan oluşan bir santral projesi var. Dünyada ilk yapılan hibrit projelerden biri olacak. Şu anda inşaat aşamasında. Çok ileri teknoloji bir yenilenebilir enerji projesi. 1,5 yıl içerisinde devreye girmesi planlanıyor. Gücü ilk tesis olduğu için biraz düşük, 10 MW. Küçük ama örnek bir tesis olacak.”

30 yıldır işlerinin yüzde 50’den fazlasının yurt dışında olduğunu da anlatan Çalık, “Senegal’de devam eden bir santral projemiz var. Libya’da önümüzdeki ay büyük bir elektrik santrali projesine başlıyoruz” bilgisini veriyor.