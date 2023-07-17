Caz, farklı renkleriyle İstanbul’da

- 33. Akbank Caz Festivali 23 Eylül’de başlıyor

Türkiye’nin en uzun soluklu festivallerinden biri olan Akbank Caz Festivali, bu yıl 23 Eylül-8 Ekim tarihleri arasında şehri, cazın farklı renkleriyle 33’üncü kez buluşturacak. Her yıl caz dünyasının saygın isimlerini müzikseverlerle bir araya getiren Akbank Caz Festivali, bu yıl da birbirinden özel performanslara ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Organizasyonu ve içerik programlaması Pozitif iş birliğiyle gerçekleştirilen festivalin ilk konser biletleri satışa çıktı.

- 30. İstanbul Caz Festivali’nde son üç konser

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, 26 yıldır Garanti BBVA’nın sponsorluğunda düzenlenen İstanbul Caz Festivali, son haftasında kendi alanında usta müzisyenleri ve başarılı projeleri festival ziyaretçileriyle buluşturmaya devam ediyor. Festival, Afro-pop’un en önemli müzisyenlerinden Fatoumata Diawara; Amerikan tarihine ışık tutan şarkılarıyla pürüzsüz caz vokali Lizz Wright; caz, flamenko, Latin müziklerine eşsiz vokaliyle hayat veren Elif Sanchez ve festivalin en özel konserlerinden “İstanbul Cazının Üç Kuşağı” ile sona eriyor.

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- Adana Altın Koza Film Festivali 30 yaşında

18-24 Eylül tarihlerinde sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanan 30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali için geri sayım başladı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılında festivalin 30.sunu gerçekleştirmekten büyük onur duyduklarını belirtti. Yönetmen Nuri Bilge Ceylan imzalı “Kuru Otlar Üstüne” filmi Türkiye prömiyerini, 30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde yapacak. 76. Cannes Film Festivali’nde, Merve Dizdar’a filmdeki performansıyla “En İyi Kadın Oyuncu” ödülünü kazandıran film, Türkiye’de ilk kez Altın Koza’da sinemaseverlerle buluşacak. Prömiyere, filmin yönetmeni Nuri Bilge Ceylan’ın yanı sıra; başrol oyuncuları Merve Dizdar, Deniz Celiloğlu ve Musab Ekici ile film ekibi katılacak.

- İş Sanat Antik Sahne “Ben Anadolu” ile bu kez Stratonikeia antik kentinde

“Ben Anadolu”, 22 Temmuz Cumartesi, 21.00’de Antik Dönem ile Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi yapılarının aynı anda görülebildiği Stratonikeia antik kentinde sahnelenecek. Güngör Dilmen’in kaleme aldığı “Ben Anadolu” yıllar sonra öğrencisi Ayça Bingöl tarafından yeniden yorumlanıyor. Oyunun yönetmen koltuğunda ise yine Kenter’in öğrencilerinden Görkem Yeltan oturuyor.

- SHOPSA kadınları üretti Venezuellalı şef Victor Moreno pişirdi

www.shopsa.com.tr'nin Pera Palace’da düzenlediği, Venezuellalı dünyaca ünlü şef Victor Moreno’nun “Venezuella Lezzetleri Tadım” etkinliğinde SHOPSA'nın üretici ve girişimci kadınlarının ürettiği ürünler ünlü şefin elinde benzersiz tariflere dönüştü.

- 2023’ün tatlı trendleri belli oldu

Ev dışı tüketim sektörünün öncü markalarından Nestlé Professional, “Tatlı Trendleri 2023 Raporu”nu, online olarak düzenlediği global etkinlikte şeflerle ve sektör profesyonelleriyle paylaştı. Raporda, meyvelerin eşlik ettiği, çikolata dolgularının bolca kullanıldığı, yaratıcı dokunuşlarla özgün sunumların hazırlandığı ve geleneksel tatların modernize edildiği yöntemler öne çıkıyor. 2023 yılının dünyada trend hâline gelen tatlıları arasında ise; Waffle, Tiramisu, Creme Brulee, French Toast, Lemon Meringue Pie, Mochi, Souffle Pancakes, S'mores, Banoffee Reinvented, Croissant Wheel yer alıyor.

- İstanbul’un kültür, sanat ve tarihinden ilham alıyor: Restoran Modern

Galataport’taki İstanbul Modern binasında c•paces Grup bünyesinde kapılarını açan Restoran Modern, kadim şehrin kültür, sanat ve tarihinden ilham alan çağdaş bir yemek deneyimi sunmayı hedefliyor. Restoran Modern’in Executive Chef’i Tuğçe Mirza Canik…