Çiftliğinde sokak köpekleri için barınak yaptı, otelinden artan yiyeceklerle besliyor

Türkiye Krom Üreticileri Derneği (KROMDER) Başkan Yardımcısı, İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Selçuk Çevik, aradı:

- Babam, şirketlerimizin Yönetim Kurulu Başkanı Halil İbrahim Çevik, Charisma De Luxe Hotel’imizin bulunduğu Kuşadası’ndaki çiftliğimizde bazı yeni işler yaptı. Görmenizi isterim.

Önceki gün Kuşadası’na gitmek üzere THY’nin 15.00 İzmir uçağına binmek üzere İstanbul Havalimanı’na gittiğimde Ertuğrul Özkök’le karşılaştım. Özkök, dün T24, 10haber başta olmak üzere farklı sitelerde yayınlanan yazısını anlattı, başlığı şöyleydi:

- Bu mazlum köpekler anıtının üzerinde yazanı iyi okuyun…

Anıtın fotoğrafını gösterdi. Hayvan Partisi’nin 2012 yılında Sivri Ada’da (Hayırsız Ada) yaptırdığı anıtın üzerinde şu yazı vardı:

- 1910 yılında bu adada ölüme terk edilen on binlerce köpeğin anısına…

Önceki gün 15.00 uçağıyla İzmir’e gidip, bir grup meslektaşımla birlikte akşam üstü Çevik Ailesi’nin 190 dönümlük çiftliğine geçtik. Çiftliğin girişine yakın bir noktada, oluşturulan köpek barınağının önünde bizi Halil İbrahim Çevik, eşi Hülya Çevik, oğulları Mustafa Selçuk, Kubilay ve Sefa Çevik karşıladı.

Mustafa Selçuk Çevik, davet ederken sadece, “Babam çiftliğimizde bazı yeni işler yaptı”demiş, başka ayrıntı vermemişti. Davetin ana konusunun sokak köpekleri için oluşturulan barınak olduğunu anlayınca, Ertuğrul Özkök’ün dünkü yazısını bir gün önce kendisinden dinlemeyi ilginç bir tesadüf gibi düşündüm:

- 1910 yılında bu adada ölüme terk edilen binlerce köpek…

Çevik Group ve Charisma De Luxe Hotel Yönetim Kurulu Başkanı Halil İbrahim Çevik, çiftliğinde 2 dönümlük alanda sokak köpekleri için barınak kurma kararını yasayla ilgili tartışmalar üzerine verdiğini belirtti:

- Yasa üzerine tartışmayı sürdürmek yerine ben kendi ölçeğimde örnek olabileceğini düşündüğüm, dilediğim bir girişim başlattım. 10 gün önce bu barınağı hazırladık. Şu anda 30 sokak köpeğini bu barınakta ağırlıyoruz.

Barınak için çiftlikte biri veteriner olmak üzere 7 personel istihdam ettiklerini bildirdi:

- Bu başta otelimiz olmak üzere şirketlerimiz için bir külfet değil. Hem personelimiz, hem de ailemiz için içten gelerek, şevkle yaptığımız bir iş oldu. Barınağımızdaki sokak köpeği sayısı kısa sürede 50’ye, sonra da 100’e çıkacak.

Barınakta sokak köpeklerini bakıma alırken oteldeki israfa da çözüm üretmiş olduklarını kaydetti:

- Kuşadası Charisma De Luxe Hotel’de 450 odamız var. Mutfaktan barınaktaki köpekleri, çiftliğimizdeki tavukları besleyecek çok önemli miktarda yiyecek artıyor. Her gün artan yiyecekler özel kaplarla barınağımızdaki köpeklere servis ediliyor.

Halil İbrahim Çevik, sokak köpekleri için barınağı oluşturmakla kendilerini iyi hissettiren doğru bir adım attıklarının altını çizdi:

- Biz burada en fazla 100 köpeğe bakacak kapasite oluşturduk. Tabi, buradan sahiplendirme de yapmaya çalışacağız. Yalnız, biz burada baktığımız köpek sayısını 1000’lere çıkarabilecek güçte değiliz. Keşke bu proje yaygınlaşsa, bakılan köpek sayısı 100 binleri bulsa.

Hayvan severlerin kurduğu bazı sivil toplum örgütlerinin barınak modeline karşı çıktığını anımsattık, şu yanıtı verdi:

- Burası herkese açık. Gelip görsünler, köpeklere nasıl sahip çıktığımızı anlasınlar. Biz barınağı hazırlarken bazı dostlarımız, “Tepki gösterenler olabilir, üstünüze gelirler” dedi. Biz de, “Kötü bir şey yapmıyoruz, sokaktaki canlara sahip çıkıyoruz” diyerek yola koyulduk.

Barınağı tümüyle kapalı, kafes mantığıyla hazırlamadıklarına dikkat çekti:

- Köpekler çiftliğimizde rahatça dolaşıp, yeniden barınak alanına dönecek. Böyle bir model oluşturmaya çalışıyoruz.

Barınağı 3 ayrı alan olarak planladıklarını anlattı:

- İlk kısımda yavru ve küçük köpekler barınacak. Biraz daha büyük olanlar ikinci alanda muhafaza edilecek. Hazırlıkları süren 3’üncü alan ise daha büyük köpeklere ayrılacak. Böylece birbirlerine zarar verme ihtimallerini ortadan kaldıracağız.

Barınağı oluştururken farkındalık yaratmak hedefiyle yola çıktıklarına işaret etti:

- Herhangi bir kamu kurumundan veya başka kuruluşlardan destek gibi bir beklentimiz olmadan bu işi başlattık. Yeter ki bizim projemiz bir farkındalık oluştursun. Başka oteller de küçük harcamalarla benzer adımlar atabilir, çok sayıda sokak köpeği kurtulur.

Halil İbrahim Çevik, otelin odalarına QR kod yerleştirdiklerini irdeledi:

- Cep telefonlarıyla o QR koda girenler, barınaktaki köpeklerin fotoğrafını görebiliyor. İsteyen otel misafirlerimiz böylece sahiplenmek istedikleri köpekleri seçebilecekler.

2017 yılı Ağustos ayında gömlek makinaları üreten EPA Akın’ın patronu Haluk Akın’la şirketin İstanbul’daki merkezinde görüşmeye gittiğimde ofisinin ve evinin “muhtaç kedi ve köpeklerin barınağı”na dönüştüğünü görmüştüm.

Çevik Ailesi de, çiftliklerinde özel barınak alanı oluşturup, sokak köpekleri konusunda tartışmak yerine elini taşın altına koymuş…

Yüreklerine sağlık…

Otel doluluğunda hedefin yüzde 15 gerisinden gidiyoruz

Kuşadası Charisma De Luxe Hotel Yönetim Kurulu Başkanı Halil İbrahim Çevik’e turizmin temposunu sorduk, anlattı:

- Geçen yıl turizm iyiydi. Hem doluluklar, hem de ciroda iyi seviyeler yakaladık.

Bu yıl da Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın koyduğu hedef doğrultusunda yukarı yönlü planlar yaptıklarını belirtti:

- Ancak, kendi otelimiz özelinde söylemem gerekirse Haziran ve Temmuz ayları pek iyi geçmedi. Ağustos ayında iyi bir doluluk söz konusu. Eylül ayında da benzeri bir durum olacak gibi görünüyor.

Ardından ekledi:

- Bu yıl belirlediğimiz doluluk hedefinin yüzde 15-20 gerisindeyiz. Kuşadası’ndaki bazı tesislerde hedefin gerisine düşme oranı yüzde 30’ları da buluyor.

Otelde maliyetlerin önemli ölçüde arttığına değindi:

- Asgari ücret ikinci yarıda artmadı ama biz personelimize yüzde 15 zam yaptık. Çünkü, geçinmekte zorlandıklarını gördük. Bizim otelimizde personel giderinin payı toplam giderler içerisinde yüzde 49’u buldu.

Yunanistan’daki fiyatları Bodrum ve Çeşme ile karşılaştırmak yanlış

Kuşadası Charisma De Luxe Hotel Yönetim Kurulu Başkanı Halil İbrahim Çevik’e Türkiye’deki turistik tesis fiyatlarının Yunanistan’a göre çok pahalı kaldığını anımsattık, şu yanıtı verdi:

- Yunanistan’daki basit aile işletmelerini Bodrum ve Çeşme’deki çok üst düzey otel ve mekanlarla karşılaştırmak yanlış.

Kuşadası’na dikkat çekti:

- Yunanistan’ı Kuşadası ile karşılaştırınca arada öyle çok büyük fark olmadığı görülür.

Jeotermalde 24 MW daha yatırım planı var

Çevik Group Yönetim Kurulu Başkanı Halil İbrahim Çevik’e, 2016 yılı Ağustos ayı başlarında Aydın’ın Germencik ilçesinde Beştepeler Enerji adlı şirketleri üzerinden yaptıkları jeotermal sondajı ve santral kurma çalışmalarını yerinde gördüğümüzü anımsattım:

- Jeotermal enerji işleriniz nasıl gidiyor?

Halil İbrahim Çevik anlattı:

- Şu anda 24 MW’lık santralımız çalışıyor. Jeotermal, çok verimli bir enerji kaynağı. Yılda 8 bin 600 saat çalışıyor. Güneş ve rüzgar santrallarının verimliliği bunun 3’te biri düzeyinde kalıyor. Ayrıca, enerji üretimi sonrası sıcak su sera ısıtmada da kullanılıyor.

Bu konudaki planlarını paylaştı:

- Germencik’te bir 24 MW’lı daha kapasite yaratma planımız var. Finansman maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle acele etmiyoruz.