  1. Ekonomim
  2. Yazarlar
  3. Atılım MURAT
  4. Çin, Trump riskini görüyor

Çin, Trump riskini görüyor

Atılım MURAT
Atılım MURAT AYKIRI FİNANS

Orta Doğu’daki savaşın boyut kazanmasının enerji fiyatlarını artıracağı açıktır. Bu senaryonun dünyadaki dezenflasyon sürecini sekteye uğratıp uğratmayacağı tartışılıyor. Petrol fiyatının yüz dolara yükselip orada zaman geçirmesi, enflasyon hesaplarını tabii ki bozar. Diğer taraftan, Çin’in sözde teşvik paketinin global piyasalara yansımaları gözleniyor. Ancak Trump’ın seçilmesinin finansal ve ekonomik sonuçları pek konuşulmuyor.

ABD’de başkanın kim olduğunun, piyasalar açısından bugüne kadar önemi olmadı. Büyüme varsa, finansal varlıklar iyi performans gösterirler. Anket sonuçlarının aksine Trump 2016’da başkan seçildiğinde, piyasalarda kısa süreli negatif bir hava oluştu. Sonra taşlar yerine oturdu. Herkes işine gücüne baktı. Bu işlere kafa yoranlar, belli başlı medya organlarından gelişmeleri izliyorlar. Buralarda yayımlanan anketlerde Harris birkaç puan önde gözüküyor. Trump’ın kritik iki eyaleti kazanması her şeyi değiştirir. Piyasaların ekimde bazı riskleri fiyatlayacağını düşünüyordum. Oynaklık seviyesi artmadı. Piyasalar Harris’e oynuyor.

Çin ekonomisi beklentinin altında performans gösteriyor. Ekonomik aktiviteyi canlandırmanın maliyeti büyük olacak. Politika yapıcıların üç haftadır dillendirdikleri teşvik paketinin açıklanmamasının nedeni ‘‘Trump riski’’ olabilir. Cumhuriyetçilerin başkan adayının, Çin ajandası ortadadır. Seçimden sonra, Çin’in teşvik politikasını daha rahat değerlendiririz. 

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Bir trilyon dolarla neler yapılır? 09 Ekim 2024
Ortamdan faydalanmalıyız 02 Ekim 2024
Çin denkleme girerse 25 Eylül 2024
Yatırımcıların kaybı büyük 18 Eylül 2024
Zor günler yaklaşıyor 11 Eylül 2024
Eylülde ayrışabiliriz 04 Eylül 2024
Trump’ın söylemi Fed’le uyuşmuyor 28 Ağustos 2024
Merkez geri adım atmadı 21 Ağustos 2024
Hem faiz indirimleri, hem de durgunluk 14 Ağustos 2024
Satışlar yoğun, biz işimize bakalım 07 Ağustos 2024