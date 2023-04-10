Çırağan Sarayı’nda serencam

Bellekte ve damakta güzel anılar bırakan beş saat

“Eskiden orada, toprak sahada ne maçlar yapardık!” diyemiyorum; çünkü o dönemi yaşamadım, ama çok duydum. 1910 yılında geçirdiği yangından sonra sadece dört duvar kalan ve bahçesi uzun yıllar futbol sahası olarak kullanılan, Çırağan Sarayı’nın bulunduğu alandan söz ediyorum… Saray, uzun bir aradan sonra 1980’li yıllarda restore edilmeye başlanıyor, 1991’de futbol sahasının bulunduğu Şeref Stadı denilen bahçe kısmına Kempinski Hotel açılıyor. 1992 yılında ise sarayın restorasyonu bitiyor. Daha sonra 2006'da bir restorasyon geçiriyor ve saray süitlerinin tamamen yeniliyor. Otel binasında yer alan belirli misafir odaları ve süitlerde halen bir yenilenme çalışması daha sürdürülüyor.

1992’deki açılış etkinliği dahil çeşitli vesilelerle Çırağan Sarayı’na çok gittim. Ama geçtiğimiz günlerde ilk kez rehberli bir geziye katıldım. Sarayı, Tarih ve Kültür Danışmanı ve Küratör Çağrı Başkurt’un mihmandarlığında gezdik. Gezimiz, Michelin Rehberi’nde tavsiye edilen restoranlar listesinde yer alan sarayın birinci katındaki Tuğra Restoran’ın şefi Emre İnanır’ın iftar ve tadım menüsünden oluşan sofrasıyla sona erdi.

Çırağan Sarayı gezimiz ve iftar yemeği neredeyse beş saatlik bir serencam oldu ve hem belleğimde hem damağımda güzel anılar bıraktı.

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İstanbul’da lale zamanı

İstanbul, bu yıl da lale mevsiminin gelişiyle renk cümbüşüne ev sahipliği yapacak. Emirgan Korusu, Gülhane Parkı, Sultanahmet Meydanı, Göztepe 60. Yıl Parkı ve Hıdiv Korusu 7 milyon 750 bin adet sümbül, nergis, muscari ve lalenin eşsiz güzelliğiyle süslenecek. 15 Nisan’da başlayacak etkinliklerde çocuk gösterileri, atölyeler, sokak sanatları performansları ve dinletiler ziyaretçilerle buluşacak.

Meşher, John Craxton’ın ülkemizdeki ilk sergisine ev sahipliği yapıyor

Sanatçının biyografisinin yazarı ve arkadaşı Ian Collins’in küratörlüğünü üstlendiği John Craxton: Işığın Peşinde sergisi, çeşitli eserlerinden bir seçki sunuyor. Sergide anıtsal bir duvar halısı, tablolar, çizimler, baskılar, kitap tasarımları ve kişisel eşyaları da dahil olmak üzere Craxton’ın geniş yelpazedeki 200’e yakın eseri yer alıyor. Savaş zamanının karanlığından aydınlığa ve tek renkten parlak renklere doğru ilerleyen keyif dolu ve yaratıcı bir yaşamı anlatan serginin vitrininde ise ziyaretçileri, sanatçının kullanmayı çok sevdiği klasik motosikletlerden bir örnek karşılıyor. Sergide, çeşitli koleksiyonlardan ödünç alınan eserlerin yanı sıra John Craxton Estate’ten sonra en fazla sayıda Craxton eserine sahip olan Ömer Koç Koleksiyonu’ndan 44 eser yer alıyor.

Sabahattin Ali Hikâyeleri bugün İş Sanat’ta

İş Sanat’ın Türk edebiyatının usta şair ve hikâyecilerinin unutulmaz eserlerini sahnede müzik ile buluşturduğu dinletiler, Sabahattin Ali’nin hikâyelerinden derlenen “Bu Dünya Böyledir İşte” başlıklı dinletiyle devam ediyor. Sabahattin Ali’nin kırsal kesim insanının çaresizliğini, içine düştüğü trajikomik durumu, ironik ve yalın bir dille anlattığı “Katil Osman”, “Ayran”, “Kafa Kâğıdı” ve “İki Kadın” hikâyeleri, radyo tiyatrosu canlandırmasıyla 10 Nisan Pazartesi, 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda seyirciyle buluşuyor.

Garanti BBVA Bahar Konserleri başlıyor

Depremin açtığı yaralar sarılmaya çalışılırken, sanatın iyileştirici gücü de bu zor dönemde ruhları onarmaya destek oluyor. Garanti BBVA’nın geleneksel Bahar Konserleri de bu yaklaşımla elektronik, caz ve pop müziğin sevilen isimleriyle müzikseverleri bir araya getiriyor. 13 Nisan – 12 Mayıs dönemindeki konserlere Nardis Jazz Club, IF Performance Hall ve Zorlu PSM %100 Studio ev sahipliği yapıyor.

Müziğin farklı tonları Salon İKSV’de buluşacak

Salon İKSV önümüzdeki günlerde Türkiye’den ve dünyadan güncel müziğin başarılı isimlerine ev sahipliği yapacak. Salon sahnesinden karanlık dans ritimlerinin yükseleceği +1 Sunar: Boy Harsher konserleri bu ayın heyecanla beklenen etkinliklerinden. Yapımcı ve saksafon sanatçısı Pete Cunningham’ın Bristol’dan çıkan beşlisi Ishmael Ensemble ise Garanti BBVA Uluslararası Caz Günü Konserleri kapsamında Salon İKSV sahnesinden caz tınıları yükseltecek. Salon bu ay ayrıca, yerli sahnenin sevilen isimlerinden RSPC ve Barış Demirel’in yeni albüm lansman konserlerinin yanı sıra Can Kazaz’ı da müzikseverlerle buluşturacak.

Wishbone Ash 15 Nisan’da CSO Ada Ankara’da

CSO ADA ANKARA Rock Serisi kapsamında 15 Nisan’da rock tarihinin en etkili gitar gruplarından biri olan Wishbone Ash’i ağırlayacak. İki solo gitarist kullanmaları ile Metallica, Iron Maiden, Lynyrd Skynyrd gibi ünlü gruplar tarafından ana ilham kaynağı olarak nitelendirilen Wishbone Ash, CSO Ada Ankara’da rock fırtınası estirecek.