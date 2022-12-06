CNN Travel: 7 bin yıl sonra Türk şarapları büyük çıkış yapıyor

GEÇEN hafta CNN Travel’ın internet sitesinde Feride Yalav imzalı 30 Kasım 2022 tarihli yazıyı gördüm, ilgimi çekti, okudum:

• 7000 yıldan sonra Türk şarapları büyük bir çıkış yapıyor…

Feride Yalav, Trakya’dan Denizli’ye İzmir’den Çanakkale’ye, Türkiye’nin bazı butik şarap üretim merkezlerini gezmiş, yazısını edindiği izlenimlerden kaleme almıştı.

CNN Travel’dan bütün dünyadaki okurların, gezginlerin dikkatine sunulan yazıyı okuduktan sonra perde arkasını da araştırdım.

Feride Yalav’ın yaptığı şarap turuna, Gülor Şarapçılık’ın kurucusu Güler Sabancı’nın öncülük ettiğini öğrendim.

Yalav, yazısına şöyle girdi:

- Anadolu’da yaklaşık 7000 yıl öncesine dayanan bir geçmişe sahip şarap üretimi, köklü bir zanaatın yeniden canlandırılmasıyla gelişiyor.

Şarap meraklıları için Türkiye’nin Ege kıyılarından Anadolu’nun gizli köşelerine kadar gelişmekte olan ve çoğunlukla keşfedilmemiş destinasyon olduğunu vurguladı:

- Türkiye’nin dört bir yanındaki bağlarda, hem yerli hem de ithal üzüm çeşitlerinin yetiştirilmesi ve üretilmesinde başarı sağlanıyor, ödüller alınıyor, uluslararası pazarda adından söz ettiriyor.

Feride Yalav, CNN Travel’daki yazısında Türkiye’nin bağlarını anlatmaya Trakya’dan başladı:

- Trakya Bağ Rotası, Edirne’den Çanakkale Boğazı’nın üst ucundaki Gelibolu’ya kadar uzanan geniş bir alanı kapsıyor.

Trakya Bağ Rotası’ndan örnekleri tek tek anlattı:

• GÜLOR: Güler Sabancı tarafından 1995 yılında kuruldu. Bordeaux tarzı şaraplarıyla tanınıyor. Bordeaux Üniversitesi’nden Prof. Nicolas Vivas’ın danışmanlığında bağ, Cabernet Sauvignon ve Merlot üzümleriyle yola çıktı. Onlara Sangiovese, Montepulciano, Shiraz, Malbec, Petit Verdot eklendi.

• UMURBEY: 1993 yılından itibaren yola çıktı. Sadece kendi üzümünden şarap üretimi yapma konusunda ilklerdendir. Bağ ile şaraphane arasında sadece 500 metre mesafe var.

• CHATEAU NUZUN: 2004 yılında Nazan ve Necdet Uzun tarafından kuruldu. Bağda Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah ve Pinot Noir üzümleri organik yöntemlerle yetiştiriliyor.

• CHAMLIJA: Türk üzümleri Narince, Papaskarası ve Kalecik Karası’ndan Riesling ve Petit Verdot’ya kadar uzanan çeşitleriyle daha büyük üreticiler arasında yer alıyor. Bağın kurucusu Mustafa Çamlıca’nın kızı İrem Çamlıca etiketlerin tasarımını yapıyor.

• ARCADIA: Düşük müdahaleli terroir şarapları ile tanınıyor. Arcadia Vineyards’da bağların yanısıra meyve bahçelerini de gezmek mümkün. Ayrıca bağda Bakucha Vineyard Hotel yer alıyor.

• BARBARE: Can Topsakal, 2000 yılında Tekirdağ’da (Barbaros) arazi satın alarak kolları sıvadı. Fransa’daki bir çok şatonun danışmanı olan Xavier Vignon ile birlikte Barbare’yi genellikle meşe fıçılarda olgunlaştırılan şaraba dönüştürdü.

• CHATEAU KALPAK: Bülent Kalpaklıoğlu, ABD ve Fransa’da yatırım bankacılığı yaptıktan sonra 1991 yılında Chateau Kalpak’ı 1991 yılında Gelibolu yarımadasının eteğinde kurdu. İlk şaraplarını 2013 yılında piyasaya sürdü.

• SUVLA: Çanakkale Boğazı’nın kenarında Eceabat’ta bulunan aile işletmesi Suvla, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Roussanne, Marsanne, Cabarnet Sauvignon, Merlot, Syrah, Cabarnet Franc, Grenache Noir, Petit Verdot ve Pinot Noir’ın yanı sıra Kınalı Yapıncak ve Karasakız gibi üzümleri de işliyor.

• SARANTA: Kırklareli’nin yeniden bağcılık açısından önemli bir bölge haline gelmesine katkıda bulunmayı hedefleyen Saranta, 2011 yılında ilk şaraplarını şişeledi. 2023’te bir de otel açmayı planlıyor.

• CAELI: Fransız şarap danışmanı Michel Rolland’ın rehberliğinde 2011 yılında kuruldu. Sürdürülebilir şarap üretim yöntemlerinin yanı sıra özel tasarlanmış bir mahzen de dahil olmak üzere inovasyona odaklandı. 39 çağdaş sanat eserinin bulunduğu otelin restoranında Caeli Çiftliği ve Ekolojik Bahçe’den malzemeler kullanılıyor.

• ERGENEKON: Ergenekon’u şarap yazarı Seyla Ergenekon, eşi Çağatay ile birlikte kurdu. Fransız üzüm çeşitlerine odaklandı.

Hafta sonu 3 meslektaşımla Bulgari Grup Başkan Yardımcısı Silvio Ursini’nin davetiyle Bulgari Resort Dubai’deydik. Ursini ve Bulgari Resort Dubai’nin Genel Müdürü Pep Lozano ile sohbet sırasında otelin restoranlarının listelerinde İsrail şarabı görünce öneride bulundum:

- Listenize Türk şarabı da alamaz mısınız?

Ursini ve Lozano olumlu yanıt verdi:

- Neden olmasın?

Türk şaraplarının dünyaya daha fazla açılması için CNN Travel’daki yazı gibi örnekler dahil, tanıtıma ağırlık vermek gerekiyor.

Aksi halde Türkiye’nin şarap ihracatı 10 milyon doları kolay kolay aşamıyor…

Türkiye’nin şarap üretiminin yarısı Ege’de gerçekleşiyor

FERİDE Yalav, CNN Travel’daki yazısında Ege Bölgesi’ni şöyle tanımladı:

- Türkiye’nin şarap üretiminin yarısından fazlası Ege Bölgesi’nde gerçekleşiyor. Ege, şarap üretimi için mükemmel bir bölge ve endemik üzüm çeşitlerine sahip.

Ardından bölgedeki bazı üreticilerle ilgili izlenimlerini aktardı:

• SEVİLEN: Şirketin öyküsü, kurucusu İsa Güner’in Bulgaristan’dan Türkiye’ye göç ettiği 1942 yılına uzanıyor. Sultaniye’den Karasakız üzümlerine, Cabarnet Franc’tan Petit Verdot’ya farklı üzümlerin yetiştiği bağları, şarap üretim tesislerini ailenin üçüncü kuşağı yönetiyor.

• LUCIEN ARKAS: Arkas’ın tek parsellik bağı İzmir’de 288 dönüm arazide yer alıyor. Bağda Tempranillo, Chenin Blanc, Viognier, Marselan, Ugni Blanc (Trebbiano), Syrah, Cabarnet Sauvignon, Merlot, Chardonnay ve Bornova Misketi üzümleri yetiştiriliyor.

• YEDİ BİLGELER: Avrupa şatoları ve Anadolu kervansaraylarının sentezinin yansıdığı Yedi Bilgeler, Ege Bölgesi’nin öne çıkan özelliklerine sahip.

• NİF: Şaraphanede üzümlerin aromasını koruma iddiasıyla “yerçekimi akışı” tekniği kullanılıyor.

• URLA ŞARAP ROTASI: Bölgenin şarapçılık tarihi 4 bin yıl önceye uzanıyor. Rotada Urla Şarapları, MMG, USCA, Urlice, Mozaik, Perdix, 2018 yılında Juan Pablo Diaz Leon ve Ceylan Ertör Diaz Leon tarafından kurulan HUS yer alıyor.

• BODRUM: Bodrum Yarımadası’nda Karnas Vineyards, Garova Bağları ve Mor Salkım dikkat çekiyor.

• BOZCAADA: Bozcaada’ya uğramadan Ege Bölgesi şaraplarına nokta koymak olmaz. Adanın öne çıkan şarap üreticileri Talay, Çamlıbağ ve Corvus.

Çal Bağ Yolu

CNN Travel, Türkiye’nin yeni gelişen rotalarından Çal Bağ Yolu’nu da ele aldı:

- Çal Bağ Yolu, 2021 yılında bölgedeki 4 bağ arasında kuruldu.

• KUZUBAĞ: Hançalar Köyü’nün yerlilerinden Salih Kuzu, kızı Aslı Kuzu ile birlikte kurdu. Rakımı 850 metre olan bölgedeki şaraphanede yöresel Çalkarası üzümünün yanısıra Kalecik Karası, Öküzgözü, Narince, Chardonnay ve Sauvignon Blanc da işleniyor.

• LERMONOS: Hürriyet Yılmaz, Çal’ın ilk şarap imalathanelerinden birini restore ederek hayata döndürdü.