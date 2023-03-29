Cumhurbaşkanlığı seçimi radarı…

14 Mayıs seçimleri yurtdışında da ilgi odağı olurken, Euronews, araştırma şirketlerinin yaptığı 9 araştırmanın ortalamalarına yer vererek Kılıçdaroğlu’nun % 45-57 arası oy oranıyla Erdoğan’ın önünde yer aldığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ise alt ve üst sınırlarla %39-45 aralığında kaldığı anlaşılıyor. Rusya’da ise Türkiye’den gelen şirketlerin yöneticilerine ”Kılıçdaroğlu seçimi kazanırsa yatırım politikalarınız değişir mi?” sorusu sorulduğu görülüyor. Oysa Putin’in Erdoğan yakınlığı nedeniyle yakın zamana dek Rusya’da “Erdoğan kazanacak!” yorumları ağırlık taşıyordu. Bu, Rusya’da bile Kılıçdaroğlu’nun kazanmasına yönelik düşüncelerin arttığını gösteriyor.

Memleket Partisi’nde Muharrem İnce’nin ve Ata İttifakı’nın desteklediği Sinan Oğan’ın 100 bin imzayı aşarak yaptıkları başvurularla aday sayısı dörde yükselse de dört adaylı anket sonuçları bile seçimin ikinci tura kalmasına neden olmayacağını bu 2 yeni adayın partisel konumlarından hareketle, saha verileriyle ortaya çıkıyor. Buna göre 9 kuruluşun kararsızların dağıtımı sonrası ortaya çıkan % 54.5’e karşı % 45.5 oranı Kılıçdaroğlu’nun yaklaşık 10 puan önde olduğunu gösteriyor.

Kılıçdaroğlu, başlayan propaganda döneminde Millet İttifakı adına, Karadeniz’de ve deprem bölgesinde İmamoğlu ile birlikte, İç Anadolu’da ise Mansur Yavaş ile gövde gösterisi yapacak. Millet İttifakı’nın propagandasında ekonomiyi ve deprem bölgesinde ‘’geç’’ kalınmayı işleyeceğini öğrendim.

Cumhur İttifakı’nın propaganda teması ise deprem bölgesinde 1 yılda 319 bin konut yapılacağı ve “Yaparsa, Cumhur İttifakı Yapar” sloganıyla öne çıkacak. İktidar, yaptıkları köprüler, havaalanları, şehir hastaneleri gibi hizmetlerini anlatacak ve yeni dönemdeki yatırım hizmetlerinden örnekler verecek. Gördüğüm kadarıyla Cumhur İttifakı kendileri lehine oy verme kararında olanları kaybetmemek, safları sıklaştırmak için çalışmasını sürdürecek. Bir yandan da % 20-30 seviyesindeki kararsızları yanlarına çekmeye çalışacak.

Yurtiçi ve yurtdışında ilgi odağı olduğunu saptadığım 14 Mayıs Seçimi’nin sağduyunun korunduğu bir Türkiye iradesini ortaya çıkarması, kanımca hepimizin dileği olmalıdır.