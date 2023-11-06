Cumhuriyetimizin kültürel yüzü

Borusan Kocabıyık Vakfı’ndan Cumhuriyetimizin 100. yılı için…

Borusan Kocabıyık Vakfı’nın Erken Cumhuriyet Dönemi’ndeki çok boyutlu toplumsal dönüşümün kültüre, sanata ve sosyal yaşama izdüşümlerine odaklanan Cumhuriyetin Yüzü sergisi, dönemin plastik sanatlar, müzik, edebiyat, grafik ve mimari tasarım, sahne sanatları, müzecilik, arkeoloji, sinema gibi kültürel disiplinlere bakışını, kapsamlı bir içerik ile günümüze taşıyor. Kurtuluş Savaşı’ndan başlayarak sanatsal yaratının esin kaynağı olan “kuruluş, kurtuluş” temalarına da sergi kapsamında özel bir vurgu yapılıyor.

Borusan Contemporary’nin katkılarıyla hayata geçirilen Cumhuriyetin Yüzü sergisi, milli mücadele ve sonrasını kapsayan çeyrek asırlık dönemdeki çok boyutlu toplumsal dönüşümü, sanat ürünlerinin yanı sıra akademik sanat tarihi disiplini kapsamında ele alırken; dönemin estetik anlayışını sosyal yaşamdaki izleriyle aktarıyor. Sergi, 3 Mart 2024 tarihine kadar gezilebiliyor.

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- Fazıl Say, Atatürk’ün anısına özel bestesiyle Enka Sanat’ta!

Dünyaca ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say, 10 Kasım’ı kapsayan Atatürk Haftası’ndan önce, ENKA Oditoryumu'na konuk olacak. Geçtiğimiz yıllarda Beethoven'ın 32 sonatının tamamını yorumladığı 9 CD'lik kayıt projesini hayata geçiren sanatçı bu resitalde, Beethoven'ın iki eseri "Fırtına Sonatı" ve "Appassionata"yı yorumlayacak. 8 Kasım’da gerçekleşecek konserin son parçası ise Fazıl Say'ın, Atatürk’ün anısına bestelediği ve onun doğa sevgisini anlatan "Yürüyen Köşk" olacak

- Sadberk Hanım Müzesi Cumhuriyetimizin 100. yılını özel bir sergiyle kutluyor

Koç Holding ve Cumhuriyetin ilk özel vakfı Vehbi Koç Vakfı’nın (1969) desteğiyle Vehbi Koç Vakfı kültür kurumlarından, Türkiye’nin ilk özel müzesi Sadberk Hanım Müzesi (1980) tarafından düzenlenen “Mâzîden Âtîye Zarâfet, Osmanlı İmparatorluğu’nun Son Döneminden Cumhuriyet’in İlk Yıllarına Kadın Kıyâfetleri” sergisi Abdülmecid Efendi Köşkü’nde ziyaret edilebiliyor. Küratörlüğünü Sadberk Hanım Müzesi Müdürü Hülya Bilgi ile Sanat Tarihi Uzmanı Dr. Şebnem Eryavuz ve Bahattin Öztuncay’ın üstlendiği, tasarımını Dr. Umut Durmuş’un gerçekleştirdiği sergi, pazartesi günleri hariç 11.00 – 19.00 saatleri arasında 17 Mart tarihine kadar açık kalacak.

- Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı'ndan edebiyatta fırsat eşitliğine destek

Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı’nın kadın yazarların ilkgençlik edebiyatı türündeki üretimlerine destek olmak ve edebiyat dünyasında fırsat eşitliğine katkıda bulunmak amacıyla başlattığı Beyhan Eczacıbaşı İlkgençlik Edebiyatı Yılın Kadın Yazarı Ödül Programı da “Kar Masalları” kitabına ithafen düzenlendi. Bu yıl ilk kez verilen ödülün sahibi “Nasıl Dedektif Oldum” adlı kitabıyla yazar Gamze Pat oldu.

- “Yerkürenin Renkleri Adnan Büyükdeniz’e Vefa” fotoğraf sergisi

Yıldız Holding, Çamlıca’daki Genel Merkezi’nde yer alan sergi salonunda bu kez bir vefa sergisini ağırlıyor. Bankacılık ve finans alanında uzun yıllar boyunca emek veren Dr. Adnan Büyükdeniz’in, 51 yaşında ebediyete intikaline atfen, dünyanın 40 farklı ülkesinde çektiği 51 fotoğraftan oluşan özel bir seçki, “Yerkürenin Renkleri Adnan Büyükdeniz’e Vefâ Fotoğraf Sergisi” ile sanatseverlerle buluşuyor.

- İGA ART Sanat Projeleri Yarışması’nda 2 milyon TL’lik ödül Hayri Karay’ın

“İGA ART Sanat Projeleri Yarışması”nın kazananı sanatçı Hayri Karay oldu. Karay’a ödülü İGA İstanbul Havalimanı’nda düzenlenen tören ile takdim edildi. Yarışmaya, Türkiye ve dünyadan toplamda 172 proje katıldı. Finale kalan 10 projenin belirlenmesinin ardından 20 Ekim tarihinde yarışmanın ikinci etabına geçildi. 10 finalist projenin ölçekli maketlerinin incelendiği jüri değerlendirmesi sonucu Hayri Karay’ın yapıtı 2 milyon TL’nin kazananı oldu.

- “Sürdürülebilir sofralarda herkese yer var”

Türkiye’de de bitki bazlı beslenme şekillerine olan ilgi artıyor. V-Label’ın 2022 araştırmasına göre Türkiye’de tüketicilerin yüzde 28’i fleksitaryen, yüzde 20’si vejetaryen, yüzde 3’ü vegan beslendiğini ifade ediyor. 33 yıldır tüm faaliyetlerini sürdürülebilirlik odağında gerçekleştiren Metro Türkiye, raflarında yüzlerce bitki bazlı ürün sunarken, en yakın iş ortağı olduğu yeme içme sektöründe de bu konuda farkındalığı artırmak amacıyla 1 Kasım Dünya Vegan Günü’nde “Sürdürülebilir Sofralarda Herkese Yer Var” diyerek gastronomi ekosistemi ile bir araya geldi.