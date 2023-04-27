Danone’nin üretim, yönetim  ve ihracat üssü Türkiye olacak

Danone, 40 yıla yakın süredir Türkiye’de faaliyetlerini sürdürüyor. Danone’nin Türkiye’de beşi su, biri sütlü ürünler olmak üzere toplam altı üretim tesisi bulunuyor. Sütlü ürünler, su, medikal beslenme ve anne-bebek ürünleri olmak üzere dört iş birimi olan Danone, 2021 yılında bu kategorileri tek çatı altında toplama kararı aldı. Şubat 2022’den itibaren de tüm iş birimleri tek çatı altında, tek yönetimle ve tek şirket olarak faaliyetlerini sürdürmeye başladı. Bu arada Lüleburgaz’da halihazırda faaliyet gösteren sütlü ürünler tesisine yapılan ek yeni hat yatırımı ile medikal beslenme ürün portföyünün bir kısmı burada üretilmeye ve ihraç edilmeye başlandı. İnek sütüne alerjisi olandan kanser hastalarına geniş bir kesime hitap eden bu ürünlerin ihraç edildiği ilk ülkeler Rusya, Macaristan ve İngiltere oldu. İki ay içinde bu ülkelere Çekya ve Slovakya katılacak.

Danone Türkiye’nin bu önemli yeniden yapılanma operasyonunun liderliğini Cem Küçükcan yaptı. Danone ailesine 2010’da Medikal Beslenme Türkiye ve HUB Genel Müdürü olarak katılan, 2014’te İngiltere ve İrlanda Genel Müdürü olarak atanan Küçükcan, daha sonra Danone bünyesinde farklı iş birimlerinde Avrupa Bölge Başkanlığı ve BDT, Türkiye, Orta Doğu ve Dış Pazarlar Başkanlığı görevlerini yürüttü. 1 Kasım 2021 itibarıyla Danone Türkiye Yönetimi Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olarak atandı ve 8 yıl aradan sonra Türkiye’ye döndü. Cem Küçükcan ile yeni yatırımlarını ve projelerini konuşmak için buluştuk.

20 yıl sonra CEO Türkiye’ye geldi, yatırım kararı alındı

Türkiye’de ilk kez medikal beslenme ürünleri üretip ihracata başladıklarını anlatan Küçükcan, “Globalden aldığımız bu yatırım bizim için bir övünç. Türkiye’nin merkez olması için önemli bir yatırım ve globalin Türkiye’ye yaklaşımını gösteriyor. Yeni yönetimin Türkiye’ye bakış açısı pozitif. 20 yıldan beri ilk kez CEO’muz Türkiye’ye geldi ve yatırım kararı alındı. Türkiye’deki potansiyele inandıklarını, Türkiye’yi lojistik üssüne çevirmek istediklerini ilettiler. Bunun ilk tohumunu da yeni CEO’muz ekti. Hedefimiz orta vadede bu ürünlerin ihracatının ciroda yüzde 20’ler seviyesine getirmek” diyor.

Türkiye’nin globalde ‘Şampiyonlar Ligi’nde oynayan ülkelerden biri olduğunu kaydeden Cem Küçükcan, yeni yatırımla medikal beslenme ürünlerinde kendi reçeteleriyle üretim yapıp yurt dışına ihraç edecek altyapıyı oluşturmaya çalıştıklarını vurguluyor ve ekliyor: “Danone, Türkiye’nin geleceğine inanan bir şirket. Türkiye’yi üretim, yönetim ve ihracat merkezi haline getireceğiz. Türkiye, orta ve uzun vadede bugünden daha büyük sorumluluk alacak.”

Türkiye, bütün kategorilerin olduğu sayılı ülkelerden biri

Cem Küçükcan, 2 bin çalışanı olan, 30 ülkeye ihracat yapan Danone Türkiye’nin pazarda birçok ilke imza attığını anlatıyor ve devam ediyor: “Aptamil, Bebelac, Milupa

Danone, Activia, Danino, Danone Disney, Danette, Danissimo, Tikveşli, Alpro, Sırma, Hayat ve Akmina gibi güçlü markalarımız var. Çoğu kategorisinde pazar lideri. Anne bebek beslenmesi kategorisinde ilk kavanoz ve organik ek gıdalar gibi pek çok ilk Türkiye’ye Milupa markası ile geldi. Sütlü atıştırmalıklar kategorisini Türkiye’ye ilk getiren de yine Danone oldu. Probiyotik yoğurt kategorisinin temelleri Türkiye’de Activia ile atıldı. Hayat Türkiye’nin ilk şişelenmiş suyudur. Ayrıca su grubunda çocuklara yönelik hazırlanmış ambalajlı sular, yine Hayat Su çatısı altında üretilerek Türkiye’de su grubunda çocuk kategorisi oluştu. Sırma markası ile ilk vitaminli doğal zengin mineralli gazlı içecek kategorisini yarattı.”

Medikal beslenme ürünleri ve bitkisel sütler yükselişte

Cem Küçükcan, Türkiye’deki altı tesislerinden beşinin sıfır atık belgesine sahip olduğunu vurguluyor ve “Tek gezegen tek sağlık vizyonumuz doğrultusunda gezegenimizin yarınına da yatırım yapıyoruz” diyor.

Küçükcan’a pazarda öne çıkan ürünleri soruyorum. Şöyle yanıtlıyor: “Medikal beslenme ürünleri yükselişte. Sütlü ürünlerde probiyotik ve hastalığı önleyici ürünler büyüyor. Bitkisel bazlı soya, badem, Hindistan cevizi gibi sütlerin satışı artıyor. Anne-bebek kategorisi büyüyor. Zira her yıl 1 milyonun üzerinde çocuk doğuyor.”

Cem Küçükcan, depremden sonra globalin 1 milyon euro bağış yaptığını, 100 bini aşkın çalışanın katılabileceği bir yardım kampanyası düzenlediğini anlatıyor. “Bölgeye bebek ve devam sütü, süt, puding, su ve medikal beslenme ürünleri ulaştırıyoruz” diyor.