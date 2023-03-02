Depremin ilacı; kaliteli beton, ahşap ve çelik

Japonya, deprem riskinin yüksek olduğu bir ülkedir ve bu nedenle betondan daha dayanıklı yapılar inşa etmek için yeni malzemeler ve teknolojiler kullanır. Neler mi? Yüksek Mukavemetli Çelik; Bu çelikler, geleneksel çeliklerden daha dayanıklı ve binaların daha esnek olmasını sağlar.

Ahşap: doğal bir şok emici özelliğe sahip, esnek bir yapı malzemesi... Ahşap kirişler, ahşap paneller; depreme dayanıklı yapıların oluşturulmasında kullanılıyor. Yüksek dayanımlı ve çelik lif takviyeli beton; bu betonlar, daha yüksek basınç dayanımı, çekme dayanımı ve bükülme dayanımına sahip.

İNSANI EĞİTEMİYORSAN MALZEMEYİ EĞİT

Bu bir mühendislik kuralıdır. Betonu çoktan keşfettik fakat onun mühendisliğini umursamadık. Standart üretiminden uygulanışına dek, malzemenin doğasına uygun davranmadık. Hal böyle olunca, genelde kötü beton, özensiz uygulama ile binalar diktik. Deprem de buna itiraz etti ve çoğunu yıktı.

Oysa beton; Roma’dan beri kullanılagelen ve yüksek, dayanıklı yapılar kurmamızı sağlayan, belki de en yaygın yapı malzemesi… Yüksek sertlik özelliği sayesinde, yapılar daha az deformasyon gösteriyor. Belki de beton bilimini reddeden zihinlere, bir deprem otoritesiyle ayar vermeli, nizam getirmeli.



DOĞRU ZEMİN ESNEK YAPILAR

Doğru zemin analizi, güçlendirilmiş çerçeveler, esnek yapılar ve dayanıklılığı yüksek malzemeler. Yerel koşullara uygun tasarım…

İKİ SORU İKİ CEVAP

Değişim peki?

Değişim kaçınılmaz. Ancak değişimi getiren zihni yapımızdaki değişiklik olacaktır.

Strateji oyunları depreme hazırlık sürecinde etkili olur mu?

Çocukları ve gençleri depreme strateji oyunları ile hazırlamalıyız. Düşünerek, hesap yaparak, strateji geliştirerek böyle felaketlerin üstesinden gelebiliriz. Depremin bilincini oyun stratejilerini kullanarak oturtabiliriz.

NOT

BİZE DEPREM BİLİNCİ LÂZIM

Depremler belki her şeyi silip süpürür ama insanın umutlarını, sevgisini, dayanışmasını silip süpüremez. Alıp götüremez. Depremde dayanışma gösterdik. Dayanışma örneklerini yapılaşmada da kullanmalıyız.

Unutmayalım ki depremden aldığımız derslerle güçlü binalar inşa edebiliriz. Dayanıklı yapılar oluşturabiliriz. Ancak bir deprem bilincimiz yoksa mükemmel binaların içerisinde bile yıkılacak yerler buluruz.

Mutlaka deprem sırasında insanların nasıl davranacaklarına dair bir eylem planı olmalı. Öngörülemeyen afetlerden; tedbir alarak korunabiliriz.