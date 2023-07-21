Diyarbakır, Dışişleri Bakanlığı Temsilciliği’nden daha fazla yararlanmalı

Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye’nin yedi ilinde temsilciliği bulunuyor. Antalya, Edirne, Gaziantep, Hatay, İstanbul ve İzmir illerinin ardından yedinci temsilcilik Ekim 2019’da Diyarbakır’da açılmıştı. Diyarbakır’a ilk atanan Büyükelçi İbrahim Mete Yağlı idi. Yağlı, 12 0cak 2023 tarihinden itibaren Somali Büyükelçisi olarak atandı. İbrahim Mete Yağlı ile sürekli irtibat halindeydik. Diyarbakır’a geldiği günden itibaren kentin gelişmesi için çaba harcadı. Bu konuda müthiş gayret içerisindeydi. Sanayiciyi ziyaret eder, iş dünyasının sivil toplum kuruluşları ile bir araya gelir, sıkıntısı olan her üreticiye yardımcı olmaya çalışırdı. Büyükelçi İbrahim Mete Yağlı’ya Somali’deki görevinde de başarılar dilerim.

23 Mart’ta Dışişleri Bakanlığı Diyarbakır Temsilciliği’ne atanan yeni isim ise Hakan Çakıl oldu. Tecrübeli bir Büyükelçi. Hayvan yem katkı maddeleri üretimi yapan Aras İlaç Premix’in firma sahibi dostum Abbas Atabey ile Büyükelçi Hakan Çakıl’ı ziyaret ettik. Abbas Atabey ihracat yapan ve bu konuda yeni pazarlar bulmaya çalışan bir üretici. Eski temsilci İbrahim Mete Yağlı ile iyi ilişkileri olan ve Dışişleri Bakanlığı Temsilciliği’nin faydalarını bilen bir isim.

Büyükelçi Hakan Çakıl ile uzun bir sohbetimiz oldu. Ben Diyarbakır ile ilgili bir gazeteci olarak yirmi yıllık tecrübe ve deneyimlerimi paylaştım. Abbas Atabey ise üretici olarak kentte karşılaştığı olumlu ve olumsuz durumları anlattı. Hakan Çakıl da Diyarbakır’a geldiği günden itibaren kentin gelişimi ile ilgili izlenimlerini paylaştı. Ortak noktamız ise kentin üzerindeki algı konusu oldu. Tabi geçmişe göre bu negatif algı müthiş azaldı. Ancak hala daha devam ediyor. Bu algının yıkılması için kent dinamikleri gözle görülür çaba içerisinde. Hakan Çakıl da bu çabaya ortak olacağı ve bunun için projelerinin olduğunu ifade etti. Bu projeler hayata geçtikçe sizlerle paylaşacağım.

Ancak değinmek istediğim bir konu daha var ki o da bizim, sanayicimizin, tüccarımızın, insanımızın Dışişleri Bakanlığı Diyarbakır Temsilciliği’nden yeterince istifade etmediğimizdir. Özellikle ihracat yapan ve yeni pazarlar arayan ya da yaptığı ihracatta sorun yaşayan herkesin temsilciliği ziyaret etmesi ve Hakan Çakıl ile bir araya gelmesi gerekiyor. İnanıyorum ki ziyarette bulunan herkes beklediğinden fazlasını bulacaktır. Türkiye’nin sadece yedi ilinde bulunan böylesi önemli bir konumdan daha fazla yararlanmalıyız. Büyükelçi Hakan Çakıl ve ekibine Diyarbakır için harcayacakları mesai için şimdiden başarılar ve kolaylıklar dilerim.