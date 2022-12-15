Diyarbakır’dan yurtdışına sefer sayıları artırılmalı

Diyarbakır’ın turizmi hızlı ve ciddi biçimde gelişiyor. Bu gelişime paralel olarak yerelde ciddi yatırımlar görüyoruz. Bu yatırımların büyük çoğunluğunu konaklama tesisleri oluşturuyor. Ancak Diyarbakır’a ağırlıklı olarak gelenler günübirlikçi yerli turistler. Konaklama olmayınca bu turistlerden elde edilen turizm gelirleri de çok düşük seviyelerde kalıyor. Bu nedenle özellikle yabancı turistlerin ilimize ve bölgemize yapacağı konaklamalı turist sayısını artırmak için çalışmalar yapmamız gerekiyor.

Diyarbakır Uluslararası Havaalanı’nın uçuş trafiğine göz atalım. Her gün Türk Hava Yoları’nın Diyarbakır’dan İstanbul ve Ankara’ya seferleri var. İstanbul Havaalanı’na haftalık 22, Esenboğa Havaalanı’na 16 ve Sabiha Gökçen Havaalanı’na ise 14 sefer yapıyorlar. Ayrıca haftanın iki günü Trabzon’a ve Medine’ye uçuşlar var. Sun Ekspress’in Adnan Menderes Havaalanı’na haftada 12, Antalya Havaalanı’na ise yine 12 seferi varken, Almanya Duesseldorf’a haftada 1, Almanya Hannover’e ise haftada 2 sefer yapılıyor. Pegasus’un ise Sabiha Gökçen Havaalanı’na 15, Kıbrıs Ercan Havaalanı’na ise haftalık 3 uçuşu var. Yolcu taşımada haftalık uçuş sayımız 101.

Buna paralel olarak 2022 Kasım sonu itibari ile gelen ve giden yolcu sayılarına baktığımızda ise dış hatlarda gidiş geliş 114 bin 176, iç hatlarda ise gidiş geliş 1 milyon 424 bin 535 yolcu sayısına sahibiz.

AB ülkelerinden sadece Almanya’ya direk uçuşlar yapılıyor. Yabancı turist sayılarımızda ve gelirlerimizde artış istiyorsak, mutlaka İngiltere, Fransa, Hollanda, İsviçre, Belçika gibi ülkelere haftada bir defa da olsa seferler düzenlenmeli. Ayrıca Rusya da göz ardı edilmemeli. Yabancı turların ise konaklama da Diyarbakır’ı üs olarak seçmeleri için çalışmalar yapmamız gerekiyor.

Diyarbakır’ın yurtdışı uçuşlarının artırılmasının sadece turizmimize katkısı olmayacaktır. Gelişen sektörlerimizin başında olan tekstilin de gelişmesine ciddi katkıları olacaktır. Ayrıca yine yeni yeni gelişen sanayisinin de gelişmesine katkıları olacaktır.

Turizmde büyük hedefleri olan bir kent Diyarbakır, bu hedeflere ulaşmak için, bizim dünyaya, dünyanın da bize havayolu ile ulaşımını kolaylaştırmalıyız.