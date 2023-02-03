Doğan Avcıoğlu: YÖN ve Devrim’in kurucusu, fikir insanı

Doğan Avcıoğlu, Türkiye’nin gelişmesi yolunda tartışmalı olsa da birçok fikir ortaya koydu…

Doğan Avcıoğlu, 1925’de Bursa’da dünyaya geldi. İlk ve orta öğreniminin ardından Fransa’da siyasal bilimler eğitimi aldı. Türkiye’ye döndüğünde Ortadoğu Amme Enstitüsü (TODAİ) de asistan oldu. Merkez Bankası’nda raportör olarak çalıştı.

1956’da, AKİS ve KİM dergisine yazılar yazmaya başladı. CHP araştırma biriminde görev aldı. Ulus gazetesinde yazılar yazdı. 1950’lerin son yıllarında iktidar-muhalefet ilişkilerinin sertleştiği dönemde Akis dergisini yönetti. 27 Mayıs darbesinin ardından Kurucu Meclis’te görev aldı. Vatan ve Ulus gazetelerinde yazılar yazdı, TRT’de dış politika yorumları yaptı.

1961’de Mümtaz Soysal ve Cemal Reşit Eyüpoğlu ile birlikte haftalık YÖN dergisini kurdu. Dergi, Türkiye sol hareketinde önemli rol oynadı.

YÖN, 1930’ların Kadro hareketine benzer düşünceler dile getirdi. Avcıoğlu yazılarında Kemalist devrimi, alt yapıda dışa bağımlı sermaye ve toprak ağalarının etkisi altında kaldığı için eleştirdi.

YÖN dergisini 1987 yılına kadar sürdürdü. TİP’e karşı mesafeli tutum izledi. Sosyalist Kültür Merkezi kurucuları arasında yer aldı. 1962’de kurulan Çalışanlar Partisi’ne, YÖN’de destek verdi.

YÖN dergisindeki düşüncelerini daha net ortaya koyduğu Devrim gazetesini haftalık olarak yayınlamak için Hamdi Avcıoğlu, Hasan Cemal ve Uluç Gürkan’la birlikte çalıştı.

General Cemal Madanoğlu, Milli Demokratik Devrim için parlamento dışı demokrasi önerisini dile getiren yazılar yazdı. 12 Mart askeri darbesi ile Devrim gazetesi kapatıldı. Avcıoğlu orduyu darbeye teşvik suçlamasıyla tutuklanıp yargılandı. Beraat eden Avcıoğlu, siyasal yaşam ve yayıncılıktan çekildi. 4 Kasım 1983’te mide kanseri tedavisi görürken vefat etti.

Avcıoğlu, Türklerin Tarihi, Milli Kurtuluş Tarihi, Rejim ve Devrim, Atatürkçülük Milliyetçilik Sosyalizm, 31 Mart’ta Yabancı Parmağı, Osmanlı’nın Düzeni adlı kitaplar yayımladı. Ama en çok ilgi uyandıran kitabı 1969 yılında yayınlanan Türkiye’nin Düzeni kitabı oldu.

Türkiye fikir hayatına önemli katkıda bulunan, tartışmalara neden olan Doğan Avcıoğlu’nu saygıyla anıyorum.

GÜNÜN SÖZÜ:

Son Boing 747 uçağı üretildi ve üretimi ‘’fizibl değil ‘’ diyerek durdu. Ölçek ekonomisinde sınır olduğunu anlatan iyi bir örnek…