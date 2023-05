Doğuş Grubu ‘Rüya’sını Suudi Arabistan’a taşıdı

Türk şirketlerinin yurt dışında özellikle Ortadoğu’da açtığı restoranlar büyük ilgi görüyor. Türkiye’nin önde gelen iş insanlarının son yıllarda yaptığı yatırımlarının bunda payı çok büyük… Örneğin Atasay’ın patronu Cihan Kamer 2013 yılında Kuruçeşme’de açtığı Huqqa ile yeme içme sektörüne adım attı. Huqqa’ya kısa sürede The Market, Qurabiye, Huqqabaz ve Gal eklendi. Bütün bu markalar Q Food & Beverage çatısı altında toplandı. Kamer, Türkiye dışında yatırımlarını Dubai ve Körfez ülkelerine yapmaya başladı. Huqqa’nın Türkiye dışında Dubai, Umman, Katar ve Suudi Arabistan’da şubeleri var. Kamer, 2021 sonunda Dubai’de Address Downtown Dubai Hotel’in binasında Urla adını verdiği bir restoran açtı. Urla ile hedef Dubai’nin ardından Londra ve Paris’e şube açmak. Avrupa’dan sonra ise hedefte Amerika Birleşik Devletleri var.

Gamze Cizreli’nin kurduğu ve geçtiğimiz günlerde halka arz ile gündeme gelen Big Chefs, dünyaya açılan markalardan… Markanın Türkiye, Avrupa ve Asya’da 60’tan fazla restoranı bulunuyor. Almanya, Azerbaycan, Kazakistan, Kuveyt ve Suudi Arabistan’da müşterileriyle buluşan Big Chefs, son olarak Libya’da açtığı restoranla Afrika kıtasına adım attı.

Hüseyin Aymutlu’nun sahibi olduğu Happy Moon’s Cafe ise İngiltere ve ABD’ye açılma projesini bu yıl hayata geçirecek. Dubai’de dev alışveriş merkezi Dubai Mall ile görüşen Aymutlu, Los Angeles’ta şube açacak. Aymutlu, geçen hafta Amerika Birleşik Devletleri’ne gitti ve çalışmalarını hızlandırdı.

Riyad’dan sonra Cannes’da restoran gündemde

Yurt dışında restoran markalarıyla önemli işlere imza atan en büyük grup ise Doğuş. Doğuş Grubu; yeme-içme, otel ve perakendenin yanı sıra seyahat ve etkinlik yönetimi alanındaki grup şirketlerini 2019 yılında tek bir çatı altında topladı. Doğuş Yeme-İçme, Turizm ve Perakende Grubu, bugün itibariyle 22 ülkede 50’ye yakın ülkede 250’den fazla noktada hizmet veriyor. Doğuş’un restoranları D.ream çatısı altında faaliyetlerini sürdürüyor. Borsa, Günaydın, Nusr-Et, Da Mario, El Paragus, Fenix, Frankie, Gina, Parle, Liman İstanbul, Vogue ve Zuma grubun yeme içme sektöründeki markalarından sadece birkaçı…

Grubun yurt dışındaki restoranlarından Numa Pompilio, Madrid’de İtalyan mutfağından lezzetler sunuyor. Yine Madrid’deki Ten Con Ten, bar ve restoran konseptini birleştiriyor. Market ve restoran konseptini birleştiren Quintin de Madrid’de… Coya ve Zuma’nın Dubai ve Abu Dhabi’de şubeleri bulunuyor. Grubun etkin olduğu ülkelerden biri İngiltere… Oblix, Londra’da misafirlerini ağırlıyor. Yine Dubai, Doha, Londra’da hizmet veren Rüya, Anadolu'nun zengin mutfak geleneğini modern bir tasarımla müşterilerine sunuyor. Doğuş, Rüya’yı Suudi Arabistan’a da taşıdı. Geçen hafta kapılarını açan, dekorasyonunda çini ve Türk motiflerinin öne çıktığı lüks restoranda lokumdan pideye, içli köfteden kaburgaya, ince belli bardakta çaydan Türk tatlılarına geniş bir menü sunuluyor.

Nusr-Et Amerika Birleşik Devletleri’nde hızlı büyüdü

D.ream bünyesinde olan ve yurt dışında en çok şubesi olan marka ise Nusr-Et. Markanın Türkiye dışında ABD, Yunanistan, İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar’da restoranları var. Vizyonunu et ve eğlence severler için dünyanın bir numaralı adresi olmak şeklinde belirleyen Nusr-Et’in ABD’deki restoranları New York, Miami, Dallas, Boston, Las Vegas ve Beverly Hills’te bulunuyor. Nusr-Et, 2014 yılında American Academy of Hospitality Sciences tarafından verilen ve lüks seyahatin prestijli ödülü olarak nitelendirilen '5 Star Diamond Award'a layık görülen Türkiye'deki ilk restoran oldu.

Bu arada Nusr-Et yakında İstanbul Havalimanı Dış Hatlar’da da büyük bir restoran açmaya hazırlanıyor.

Nusr-Et’in kurucusu Nusret Gökçe, çok renkli bir sima… Sinemadan spora dünya yıldızlarını şubelerinde ağırlıyor. Son olarak Katar’daki Dünya Kupası’nın finalinde sahaya inip Arjantinli futbolcularla çektirdiği fotoğraflar dünyada epey bir olumlu ve olumsuz pek çok tepki almıştı... Nusret Gökçe, depremden sonra bölgeye destek veren isimlerden oldu. Bölgeye çeşitli yardımlar yollayan Gökçe, AFAD’a da 25 milyon TL nakit bağış yaptığını açıkladı.

Orta Doğu ve Afrika’daki en iyi restoranların arasına iki markası girdi

Körfez ülkelerindeki Türk restoranlarına ilgi büyük. Hatta bu restoranlarda bir hafta sonrasına rezervasyon yapılabiliyor. Türk markalarının bu başarısı uluslararası restoran listelerine de yansımaya başladı. The World's 50 Best Restaurants’ın 2023’ün Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki en iyi 50 restoranı listesine Doğuş Yeme-İçme, Turizm ve Perakende Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Zuma ve Coya da yer aldı.