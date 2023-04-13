Dokuz anket bize ne diyor?

Dokuz anketin ortalaması cumhurbaşkanlığı seçiminde ‘Bay Kemal’ Kılıçdaroğlu’nun %48 ile ilk sırada olduğunu ortaya koyuyor.

Gazeteler 14 Mayıs haberleriyle dolu… Bu haberlerden ikisinde yer alan bilgileri sizlere aktarıp, düşüncelerimi ortaya koyup paylaşmak istiyorum. Bu haberlerden biri 9 anketin sonuçlarını ele alıyor. Diğeri ise milletvekili adayları arasında kadın milletvekili adaylarının parti aday listelerinde yer almalarını sayısal olarak ve oranlarıyla ortaya koyuluyor.

AK Parti’de 600 adayın 113’ü kadın. Kadın aday oranı yüzde 18.83. Ortağı MHP’nin 600 aday adayından 90’ı yani yüzde 14’ü kadın. Yeniden Refah Partisi’nde 600 adaydan 145’i kadın, bu da yüzde 27’ye denk geliyor.

Millet İttifakı’ndan CHP’de 582 adaydan 156’sı yani yüzde 26.8’i ve İYİ Parti’de 536 adaydan 139’u yüzde 18.9’u kadın.

Yeşil Sol Parti’nin 490 milletvekili adayından 193’ü yüzde 39.28’i kadın aday. 398 TİP milletvekili adayından ise 161’i ile yüzde 40’ı kadın.

Kadın adaylardan AK Parti birinci sırada 4, CHP’de 11, İYİ Parti’de 6, Yeşil Sol Parti’de 32 ve TİP’te ise 20 isim yer alıyor.

Bu tablo, 14 Mayıs sonrasında TBMM’deki halen mevcut yüzde 17’lik kadın milletvekili oranının değişmeyeceğini gösteriyor. Türkiye’nin, 2021 yılında dünyada 188 ülke arasında parlamentoda kadın milletvekili sıralamasındaki 129. yerin de değişmeyeceğini ortaya koyuyor. Kadın milletvekili açısından değişen bir şey yok ve Duygu Asena’nın yazdığı kitabın adıyla ‘’Kadının Adı Yok’’.

Cumhurbaşkanlığı için yapılan son anketin sonuçlarıyla tablo şöyle: ’Bay Kemal‘ Kılıçdaroğlu yüzde 48.3, Erdoğan 43.8, İnce yüzde 5.5, Oğan ise 2.2… İkinci turda ise Kılkıçdaroğlu % 50.2 ile ipi göğüslüyor ve seçimi kazanıyor.

İlk turda seçimin tamamlanması zor görülüyor….

Eğer 14 Mayıs’a kadar oransal değişim olmazsa Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalacak. 14 Mayıs’a kadar 34 günlük sürede, seçimin ilk turda sonuçlanması için Muharrem İnce’nin adaylıktan çekilmesi beklentisi artıyor.

34 günde ne gelişmeler yaşanacak?

Bekleyip, göreceğiz…

Günün sözü:

Yurtdışı seçmen sayısında Almanya 1.5 milyon kişi ile ilk sırada. Avrupa genelinde ise 3 milyon seçmen var ve bu genel seçim sonuçları üstünde önemli bir etken…