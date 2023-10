Donald Trump’ın kızının düğün tasarımcısı İstanbul’da sofra kuracak!

Küresel destinasyon düğün pazarının büyüklüğü geçen yıl 21,31 milyar dolara ulaştı. Bu yıl sonuna kadar yüzde 32,8’lik yıllık büyüme oranıyla pazarın 28 milyar doları geçmesi bekleniyor. Türkiye de davet ve düğün gibi etkinlik turizminde ünlü bir destinasyon haline geldi. Son yıllarda özellikle Hindistan, Azerbaycan, İran ve Ortadoğu ülkelerinden zenginler düğün, nişan ve doğum günü gibi etkinliklerini Türkiye’de yapmayı tercih ediyor.

Emmy ve Grammy törenlerini düzenleyen tasarımcı da geliyor

KM Events’in kurucusu ve Direktörü Meltem Tepeler, bluechip creative events ajans Kurucu Başkanı Elmas Özler ile birlikte bu alanda 28 yılı geride bırakmış. Bu işe zengin bir Yunan ailenin bebeklerinin vaftiz töreniyle başlamış. Como Gölü’nde bir düğün için davet almış ve bu yolda ilerlemeye devam etmiş. 2004’te İstanbul’daki Nato Zirvesi’nin ve Papa’nın ziyaretinin yemek organizasyonlarını yapmış. Bugüne dek Araplardan Azerilere farklı ülkelerden kişilerin hem Türkiye hem dünyanın değişik yerlerinde düğünlerini, etkinliklerini üstlenmiş. Dünyanın 100 ilham veren düğün tasarımcısından biri seçildiğini ve geçen yıl Katar’da ödül aldığını söyleyen Meltem Tepeler, yılda 40 civarında düğün, doğumgünü ve vaftiz gibi etkinlik düzenliyor. Tepeler ile 31 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Sofralar Sergisi’ni konuşmak için buluştuk. Türkiye’nin 100’üncü Yılı teması altında gerçekleştirilecek sergiyi KM Events ve bluechip creative event birlikte hayata geçirecek. Meltem Tepeler’in verdiği bilgiye göre “Sofralar Sergisi” Karaca, Nippon Paint, Schwarzkopf, English Home, bonna, Molu, İstanbul Çiçekleri, Tina Jewellery gibi birçok markanın katılımı ile Türk Hava Yolları sponsorluğunda gerçekleşecek. Tepeler, “Ülkemiz turizm konusunda oldukça cazip bir destinasyon. Bu mirasın etkinlik turizmi açısından hak ettiği yeri alması için Sofralar Sergisi ve takip eden projelerin ülkemize katma değer sağlaması çok önemli. Türkiye her ne kadar destinasyon düğünleri ve etkinlikler için yükselen bir yıldız olsa da bu pastadan aldığı pay oldukça düşük. Biz Sofralar Sergisi ile bu payı artırmayı hedefliyoruz” dedi.

Sergiyle İstanbul’u “Kutlamalar Destinasyonu” olarak uluslararası platformlarda öne çıkarmayı hedeflediklerini kaydeden Tepeler, sözlerini şöyle sürdürdü: “Dünyanın en ünlü tasarımcıları sergi için gelecek. Catherina Zeta Jones ve Michael Douglas’ın da düğün ve etkinlik tasarımcısı David Beahm, Donald Trump’ın kızı Tiff any Trump’ın düğününü tasarlayan Toni Breiss, Pakistan’da çok tanınmış bir televizyon figürü ve etkinlik organizatörü Frieha Altaf, Almanya’nın ünlü düğün tasarımcısı ve TV yıldızı Mr.Froonck, Ortadoğu’nun düğünler kraliçesi, Majeda Kassir Bisharat, modern ve romantik tasarımları ile tanınan Santa Barbaralı tasarımcı Percy Sales, Real Housewifes oyuncusu ve Avrupa’nın ünlü düğünlerine imza atan Hollandalı tasarımcı Hella Huizinga, Emmy ödül törenini, Teen Choice Awards’ın kırmızı halı davetlerini ve Grammy ödül töreninin partisini tasarlayan Brian Worley, Hint moda ve etkinlik dünyasının önde gelen konsept tasarımcısı Sumant Jayakrishnan İstanbul’a gelecek. Ayrıca dünyanın farklı bölgelerinden 50 profesyonel düğün tasarımcısı bizimle olacak. Yine dünyanın dört bir yanından sergi için gelecek misafirlerimiz var. Avrupa’dan Amerika’ya, Avustralya’dan Hindistan’a birçok ülkeden de özellikle dijital medya temsilcilerini ağırlayacağız. Türkiye’nin 100’üncü yılını kutlayacağız ve misafirlerimize Türkiye’yi dolu dolu yaşatacağız.”

İtalya’dan orkestra geliyor, konuklar kırmızı giyecek

Meltem Tepeler, sergiyle ilgili şu detayları veriyor: “Sofralar Sergisi’de dokuz tasarımcı Türkiye konseptli sofralar hazırlayacak. Sofra sanatının, gastronominin ve Türkiye’nin dünya etkinlik sektöründeki öneminin tartışılacağı paneller düzenlenecek. Gala gecesi 1 Kasım’da The Peninsula İstanbul’da yapılacak. Tüm konuklar kırmızı giyecek. Dilek Hanif’in defi lesi galadaki etkinlikler arasında. İtalya’dan gelen orkestra 10’uncu yıl marşını çalacak. 2 Kasım’daki kapanış partisinde sofra tasarımcıları ve davetliler, 1500 yıllık bir sarnıcın içindeki Sarnıç Restaurant’da Bizans, Osmanlı ve günümüz mutfağının tatlarını deneyimleyecek. Etkinliğin ev sahipliğini Hilton İstanbul Bosphorus yapacak. The Peninsula İstanbul, CVK Park Bosphorus Hotel, Shangri-La Bosphorus, Raffl es, The Stay Hotels, Mandarin Oriental Bosphorus, Çırağan Palace Kempinski, Conrad, The Ritz- Carlton, Four Seasons Hotel, Divan ve Vakko gibi Türkiye’nin destinasyon düğünleri ve etkinliklerine ev sahipliği yapan lüks oteller de sergide yer alacak.”

Bu yıl 10 bin ziyaretçi bekleniyor

Meltem Tepeler’in verdiği bilgiye göre, sergiye günlük giriş ücreti 900 TL. Üç günlük paketin fiyatı ise 900 euro. Meltem Tepeler, geçen yıl 2.500 olan ziyaretçi sayısının bu yıl 10 bine ulaşmasını beklediklerini dile getirdi. Etkinlik kapsamında sofra tasarım yarışması olduğunu da anlatan Tepeler, “Birincinin sofrası sergilenecek” dedi.