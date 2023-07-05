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Döviz kurları artmamalı

Atılım MURAT
Atılım MURAT AYKIRI FİNANS

Dolar/TL kuru, Mehmet Şimşek göreve başladıktan sonra yüzde 30 civarında yükseldi. Dolarizasyonun dorukta olduğu bir ekonomiye sahibiz. Bir çevre gözlemi yaparak, kurların arttığı şu zaman diliminde ürün fiyatlarındaki değişime bakın. Bayram öncesinde aldığım tütün ürününün fiyatının, bayram sonrasında net yüzde 30 arttığını gördüm.

Ekonomi yönetimi, enflasyonu kontrol altına almak için, önce yükselmesine izin veriyor. Fiyat kaosunun yaşandığı bir ekonomide iç faktörleri kontrol edebileceğini düşünüyor. Risk alıyor. Kaldı ki, sonbaharda dünyada enerji veya gıda fiyatlarının yükselmeyeceğinin bir garantisi yoktur.

Dolar kurunun, piyasadaki arz ve talebe göre belirlenmesi gerekir. Tabii Türkiye’de fiyatlama mekanizması o kadar bozuldu ki, kısa sürede eskiye dönülemez. Döviz kurları hemen serbest bırakılamaz. Enflasyonu daha da patlatırız. Belli başlı lobiler istedikleri için döviz kurları artmamalıdır.

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