  1. Ekonomim
  2. Yazarlar
  3. Atılım MURAT
  4. Döviz piyasalarında sert hareketler görülebilir

Döviz piyasalarında sert hareketler görülebilir

Atılım MURAT
Atılım MURAT AYKIRI FİNANS

2020’li yıllar Çin ekonomisi açısından kötü geçiyor. Gayrimenkul sektöründeki kriz devam ediyor. Dünyanın en büyük ekonomisine sahip olan ABD’de toplam ev sayısı 144 milyondur. Çin’de hâlihazırdaki boş ev sayısı 100 milyondur. Çin yönetimi destek vermezse bu cenaze kalkmaz.

Çin Merkez Bankası’nın (ÇMB) hafta başındaki toplantısında bir faiz indirimi bekleniyordu. Çin’de aralık ayı enflasyonu yüzde -0,3 idi. Emlak sektörünün durumu ortadadır. Aslında faiz indirimi için uygun bir ortam olduğu söylenebilir. Buna rağmen faize dokunulmadı. Ekonomi yönetimi, bu kadar sıkıntının üzerine, para biriminde bir değer kaybı istememiş olabilir. ÇMB, Fed ve Avrupa Merkez Bankası’ndan gelecek faiz indirimlerini gördükten sonra hamle yapabilir. Faiz indirimi gelmediği için, Çin’le yakın ekonomik ilişkilere sahip olan ülkelerin para birimlerine satış geldi. Emtia paraları olarak bilinen Avustralya Doları (AUD), Kanada Doları (CAD) ve Yeni Zelanda Doları (NZD), dünya ekonomisinin büyümesine de duyarlıdır.

Fed’den bu yıl altı-yedi faiz indirimi beklenirken, spekülatörler NZD, CAD ve AUD’da satış pozisyonunda bulunuyorlar. Spekülatörler, Dolar Endeksi’nde de yükseliş bekliyorlar. Hint Rupisi dışında, dolara karşı değerleneceği düşünülen bir para birimi şu an yok. Kısacası, Fed beklentisi döviz piyasalarında henüz fiyatlanmıyor. Fed martta faiz indirimlerine başlayıp devam sinyali verirse, oldukça sert fiyatlamalar görülebilir.    

    

 

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Seçimin hızlandırıcı etkisi olabilir 10 Ocak 2024
Tek bir sorunun yanıtı aranıyor 03 Ocak 2024
2024’ün sürprizi Çin olabilir 27 Aralık 2023
Altın sessiz 20 Aralık 2023
Spekülatörler euro alıyor 13 Aralık 2023
Fed konusunda dikkatli olunmalı 06 Aralık 2023
Yeni bir risk barometresi lazım 29 Kasım 2023
Ortamdan faydalanamıyoruz 22 Kasım 2023
BofA her derde deva 15 Kasım 2023
Bütçe açığı iyidir 01 Kasım 2023