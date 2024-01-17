Döviz piyasalarında sert hareketler görülebilir

2020’li yıllar Çin ekonomisi açısından kötü geçiyor. Gayrimenkul sektöründeki kriz devam ediyor. Dünyanın en büyük ekonomisine sahip olan ABD’de toplam ev sayısı 144 milyondur. Çin’de hâlihazırdaki boş ev sayısı 100 milyondur. Çin yönetimi destek vermezse bu cenaze kalkmaz.

Çin Merkez Bankası’nın (ÇMB) hafta başındaki toplantısında bir faiz indirimi bekleniyordu. Çin’de aralık ayı enflasyonu yüzde -0,3 idi. Emlak sektörünün durumu ortadadır. Aslında faiz indirimi için uygun bir ortam olduğu söylenebilir. Buna rağmen faize dokunulmadı. Ekonomi yönetimi, bu kadar sıkıntının üzerine, para biriminde bir değer kaybı istememiş olabilir. ÇMB, Fed ve Avrupa Merkez Bankası’ndan gelecek faiz indirimlerini gördükten sonra hamle yapabilir. Faiz indirimi gelmediği için, Çin’le yakın ekonomik ilişkilere sahip olan ülkelerin para birimlerine satış geldi. Emtia paraları olarak bilinen Avustralya Doları (AUD), Kanada Doları (CAD) ve Yeni Zelanda Doları (NZD), dünya ekonomisinin büyümesine de duyarlıdır.

Fed’den bu yıl altı-yedi faiz indirimi beklenirken, spekülatörler NZD, CAD ve AUD’da satış pozisyonunda bulunuyorlar. Spekülatörler, Dolar Endeksi’nde de yükseliş bekliyorlar. Hint Rupisi dışında, dolara karşı değerleneceği düşünülen bir para birimi şu an yok. Kısacası, Fed beklentisi döviz piyasalarında henüz fiyatlanmıyor. Fed martta faiz indirimlerine başlayıp devam sinyali verirse, oldukça sert fiyatlamalar görülebilir.