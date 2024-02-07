Dünya Bankası’ndan afetler için “acil fon”

Doğal afetlerin yol açtığı mali kayıplar yıldan yıla artış gösteriyor. Bu artıştan en fazla etkilenenler ise gelişmekte olan ülkeler. Dünya Ekonomik Forumu tarafından yapılan bir analize göre; son 20 yılda kasırgalar, seller ve sıcak hava dalgaları gibi küresel ölçekteki aşırı hava olaylarının maliyeti yaklaşık 2,8 trilyon dolara ulaştı.

Dünya Bankası bu kapsamda önemli bir adım attı ve gelişmekte olan ülkelerin krizlere daha iyi yanıt vermelerine ve gelecekteki şoklara karşı hazırlıklı olmalarına yardımcı olacak bir dizi aracı onayladı. Bu yeni araçlar, kısa bir süre önce tanıtılan “Krize Hazırlık ve Müdahale Araç Kiti”ni daha da genişleterek, krizlerin “yeni normal” haline geldiği bir dünyada, ülkeleri güçlendirmek, kalkınmayı teşvik etmek ve nihayetinde yaşanabilir bir gezegende yoksulluktan arınmış bir dünya yaratılmasına katkıda bulunmak için harekete geçti.

Esnek kaynak tahsisi yoluyla, acil durum müdahalesi için nakde hızlı erişim sağlamak

Hızlı Müdahale Seçeneği, ülkelerin bir kriz meydana geldiğinde acil ihtiyaçlarını karşılamak için portföylerindeki kullanılmayan finansmanın bir kısmını hızlı bir şekilde kullanmalarına olanak tanıyacak. Örneğin, bir kasırga durumunda, bir hükümet, vatandaşları için acil gıda ve barınak sağlamak amacıyla altyapı projeleri için tahsis edilen fakat kullanılmamış olan fonları kullanabilecek.

Acil durum müdahalesi için önceden düzenlenmiş

finansmana erişimi önemli ölçüde artırarak ülkelerin mali kapasitelerini ve gelecekteki krizlere

karşı dirençliliğini güçlendirmek Dünya Bankası bu kapsamda, ülkelerin gelecekteki krizlere hazırlıklı olmalarını sağlayacak kaynak oluşturmalarına yardımcı olmak için yeni esneklikler sağlayacak. Ayrıca felaketler meydana geldiğinde bütçe desteği için yeni finansmana erişim hızlandırılacak. Bu sayede ülkeler, kalkınma öncelikleri ile acil finansman ihtiyaçları arasında daha az ödün vererek afetin etkilerini yönetmek ve vatandaşlarını desteklemek için anında finansmana ulaşabilecekler.

Büyük ölçekli afetlere karşı daha fazla koruma sağlayan genişletilmiş afet sigortası

Dünya Bankası, afet bonoları gibi mevcut araçları temel alarak, tüm ülkelere afet bonoları, sigorta ve diğer risk yönetimi ürünlerini finansman operasyonlarına dahil etme seçeneği sunacak. Böylece hükümetler bir kriz durumunda, o sırada daha fazla borç almak zorunda kalmadan bir sigorta mekanizmasından ödeme almaya hak kazanabilecekler. Bu yaklaşım özel sermayeyi harekete geçirecek ve yüksek yoğunluklu ancak düşük frekanslı afetlerin risklerini uluslararası reasürans ve sermaye piyasalarına aktaracak. Dünya Bankası, bağışçılarla birlikte çalışarak bu sigorta ürünlerinin düşük gelirli ülkeler için erişilebilir olmasını sağlamayı da amaçlıyor.

Daha iyi bir banka olmak

Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga, iklim ve diğer tehditlere karşı kırılgan ülkelerin bütçelerini korumak ve onlara “huzur” sağlamak amacıyla bu iyileştirmeleri yapmaya karar verdiklerini söylüyor. Dünya Bankası Operasyonlar İdari Direktörü Anna Bjerde ise, uygulamayı şöyle anlatıyor: Örneğin, 5 milyar dolarlık kredi portföyünün 3 milyar dolarını kullanmamış bir ülke, herhangi bir afet durumunda, anında 300 milyon dolara erişebilecek. Düşük ve orta gelirli ülkelerin büyük bir bölümü, yaşanan krizlere ekonomik olarak hazırlıksız yakalanıyor ve çok ağır bedeller ödemek zorunda kalıyor. Bu değişiklikler, Dünya Bankası’nın iklim değişikliği ve diğer küresel krizlere karşı mücadele misyonunu genişletme, kredi kapasitesini büyük ölçüde artırma ve Banga’nın dediği gibi, ‘daha iyi bir banka’ oluşturmaya yönelik operasyonel iyileştirme çabalarının bir parçası.