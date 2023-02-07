Dünya markaları İGA'nın cazibesine kapıldı

Geçen hafta bu köşede İstanbul Havalimanı’nda pastane, kafe, bar, restoran, kahve zinciri ve fast-food restoranlarının olduğu 34 bin metrekarelik yeme içme alanını yöneten TUM’un CEO’su Hüseyin Dönmez’i konuk etmiştim. 125 kiralanabilir noktanın olduğu, hali hazırda 92 işletmenin faaliyet gösterdiği alanda bu yılın sonuna kadar tüm noktaların dolacağını ve birçok yeni markanın Türkiye’ye buradan giriş yapacağını yazmıştım. O yazıya sığmayan ve Türkiye’ye ilk kez gelecek uluslararası markaları bugün daha detaylı olarak paylaşacağım.

İGA’nın cazibesine kapılan markalardan ilki tavuk, sandviç, salata ve waffl e gibi lezzetleri olan Amerikalı Slim Chickens… Şirketin web sitesinde yer alan bilgilere göre ABD’de Arkansas’ta Greg Smart ve Tom Gordon tarafından 2003 yılında kurulan Slim Chickens, 2013 yılında franchise vermeye başlamış. 2020 yılına gelindiğinde ABD’de 19 eyalette 100’den fazla lokasyonda müşterileriyle buluşan bir markaya dönüştü, İngiltere ve Kuveyt pazarlarına da açıldı. 2019’da yatırım alan şirkette 10 yıllık hedef 600 lokasyona ulaşmak olarak belirlendi. Slim Chickens, Türkiye’ye Ulus Gıda iş birliği ile geldi.

Çikolatacı Max Brenner yeni markalar arasında

Ulus Gıda, İstanbul Havalimanı’nda Obicà Mozarella Bar ve Carluccio’s markalarını da dünyanın dört bir yanından gelen yolcularla buluşturuyor. Şirket, geçtiğimiz hafta havalimanında ilk Bottega Prosecco Bar’ın açılışını da gerçekleştirdi. Bottega, kökeni 17’nci yüzyıla dayanan bir grup. Şarap, grappa ve likörleriyle dünya çapında tanınıyor. Bottega Prosecco Bar, Bottega tarafından İtalya’nın iyi şarabını, özgün yemeklerini ve keyifli yaşam tarzını havaalanlarından tatil köyleri ve alışveriş merkezlerine kadar farklı yerlerde tanıtmak için yaratılan bir konsept. İtalya dışında Londra ve Dubai ile Bulgaristan’da bazı havalimanlarında hizmet veriyor.

İstanbul Havalimanı’na gelecek yeni uluslararası markalardan biri de Max Brenner… 1996 yılında kurulan, merkezi New York’ta bulunan, dünya çapında bir çikolata kültürü yaratma hedefiyle yola çıkan Max Brenner, İsrail, Avustralya, Rusya, Japonya, Çin ve Singapur’da faaliyetlerini sürdürüyor.

Havalimanından Galataport’a açılmayı planlayan var

İstanbul Havalimanı’ndan Türkiye’ye giriş yapan Cups&Clouds, havalimanından şehre açılan uluslararası markalardan… Markanın web sitesinde, “Amerika, Delaware Bay’de başlayan yolculuğumuzda kavrulmuş kahvenin kokusunu birçok kıtada takip ettik. Güney Amerika’dan Afrika’ya, oradan da Asya’ya uzanan lezzet birikimimiz Anadolu’nun son dokunuşuyla size sunuyoruz. Tutkumuz size mümkün olan en iyi kahveyi sunmak” gibi iddialı bir tanıtım var. Havalimanında 6 noktası olan Cups&Clouds, Göktürk’te de bir şube açmış. Edindiğim bilgilere göre şu sıralar Galataport’ta şube açmak için görüşmelere devam ediyor.