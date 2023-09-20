“Dünya yaşasın diye” döngüsel ekonomi şart

✔ Sürdürülebilir ve umut veren bir geleceğin döngüsel ekonomiden geçtiğine inanan Altınyıldız Classics, tüm sürdürülebilirlik projelerini “Dünya Yaşasın Diye” platformu altında gerçekleştiriyor.

Erkek giyim sektörünün önde gelen markalarından Altınyıldız Classics, sürdürülebilir tekstile destek vermek amacıyla kurulduğu günden bu yana çevre dostu projelere imza atıyor. Marka son olarak, tüm atık kumaşları renk ve içeriklerine göre ayrıştırıp, Uşak’ta bulunan Haksa dönüşüm fabrikasında ipliğe dönüştürerek geri dönüşüme katkı sürecini daha kapsamlı şekilde yürütme kararı aldı. Daha önce 13 ton geri dönüştürülmüş elyaf kullanarak 1 milyon 200 bin pet şişeyi kumaşa dönüştüren Altınyıldız Classics, yeni projeyle geri dönüşüm kumaşlardan bir kapsül koleksiyon oluşturmayı hedefliyor. Dönüşüm merkezi işbirliğini, mağazalarda ürün toplama ayağında da sürdürecek olan Altınyıldız Classics, mağazalardan toplanan ürünleri de Uşak dönüşüm fabrikasında ayrıştırarak tekrar dönüştürecek. Altınyıldız Classics - BR Mağazacılık Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Direktörü Uğur Gülce ile sektörde yaşanan dönüşümü konuştuk.

Odak noktamız döngüsellik

“Gelecek nesillere olan sorumluluğumuzun bilincinde olarak, tüm çalışmalarımızı doğaya, insana ve ekonomiye saygılı şekilde yürütmek ve daha sürdürülebilir hale getirmek temel amacımızı oluşturuyor. Bu amaç doğrultusunda da sosyal, çevresel ve ekonomik tüm sürdürülebilirlik projelerimizi “Dünya Yaşasın Diye” platformu altında gerçekleştiriyoruz. Döngüsel ekonomi atık kavramını ortadan kaldırırken üretme ve tüketme şeklimizi temelden değiştiriyor. Biz de üretim aşamasından, ürünlerin taşınmasına ve hatta atık ürünlerin yeniden ekonomiye kazandırılmasına kadar tüm süreçlerde döngüselliği odak noktamız haline getirdik. Buradan yola çıkarak üretim esnasında oluşan tekstil atıklarımız için merkezi Uşak’ta faaliyet gösteren bir geri dönüşüm firması ile iş birliği içerisinde döngüsellik projemizi başlattık. Üreticilerimizin oluşturduğu tüm atık kumaşları renk ve içeriklerine göre ayrıştırarak Uşak’ta bulunan Haksa Tekstil fabrikasında ipliğe dönüştürüyor, bu sayede geri dönüşüme katkı sürecini daha kapsamlı şekilde yürütüyoruz.”

Gençlerin dünyayı iyileştirme çabaları, bize umut veriyor

“Kullanılmış tekstil toplama projemizden gelen atık ürünlerin bazıları ve KMM (Koşulsuz Müşteri Memnuniyeti) ürünlerinin döngüsel ekonomiye katılımı için yeni bir iş birliğine imza attık. Sürdürülebilir ve umut veren bir geleceğin döngüsel ekonomiden geçtiğine inanan bir marka olarak aynı bakış açısına sahip olduğumuzu düşündüğümüz Nivogo ile çalışmaya başlıyoruz. Aynı zamanda kurumsal sürdürülebilirlik platformu olan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin (UN Global Compact) imzacısı olduk. Son olarak yeni bir projemizden daha bahsetmek istiyorum. Gençler dünyanın gerçek geleceği, istekleri, dünyayı iyileştirme çabaları, bize umut veriyor. Buradan yola çıkarak ‘Altınyıldız Community’ adını verdiğimiz podcast projemizi hayata geçirerek sürdürebilirlik alanında kanaat önderi olmuş kişilerle çok keyifli kayıtlar gerçekleştirdik.”

Teknolojinin katkısı yadsınamaz

“Ar-Ge ve inovasyona büyük yatırım yapıyoruz, tüm süreçlerimizi iyileştirme ve daha sürdürülebilir hale getirme konusunda teknolojinin katkısının yadsınamaz olduğunu düşünüyoruz. ‘Yeşil Çatı’ projemiz ile İzmir Torbalı’da yer alan genel merkezimizin 14 bin metrekarelik alanına Güneş Enerjisi Santrali kurduk. Burada Mayıs 2022’den itibaren 1.7 megavat elektrik üretimi gerçekleştirdik. Bu sayede fabrika ve merkez ofisimizin tüm elektrik ihtiyacını kendi santralimizde ürettiğimiz temiz enerjiyle karşılıyoruz. Üretim merkezimizde sürdürülebilir parça boyama tekniği ile yıkamalarda 4 milyon litre su tasarrufu sağladık. Yenilikçi boyama sistemimiz sayesinde yüzde 75 su, yüzde 100 enerji, yüzde 38 zaman tasarrufu elde ettik.”

“Her Mağaza Bir Öğrenci” ve “%100 Sürdürülebilir Vitrin Projesi”

“Nitelikli Eğitim’i odağımıza aldık. ’Her Mağaza Bir Öğrenci’ projesini hayata geçirdik. Bu projemizle her Altınyıldız Classics mağazamız bir öğrencimize eğitim bursu sağlıyor.

İzmir’de başlayan sürecimizi tüm bölgelerimize yayarak şu anda 120 öğrencimize burs sağlıyoruz. Gençliğe güveniyoruz, onların içinde bulundukları şartlar, duygu ve düşünceleri, olaylara karşı yaklaşımları, yorumlamaları ve bakış açıları bize ilham veriyor. Bu ilhamı daha iyi yansıtmak için üniversite iş birlikleriyle düzenli olarak ‘%100 Sürdürülebilir Vitrin Projesi’ni gerçekleştiriyoruz. 2021 yılında ilk kez Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileriyle yapılan projede, tamamen atık malzemelerden tasarlanarak birinci seçilen çalışma yılbaşı döneminde 1 ay boyunca amiral mağazaların vitrinlerini süsledi.

Eski giysilerini getirenlere %15 indirim

“Pilot mağazalarımızda başlattığımız ve şu an 45 mağazamızda bulunan tekstil toplama kutularımızla son tüketicinin farkındalığını artırmayı hedefliyoruz. Bunun için de tüketicilerimizi teşvik etmek adına eski giysilerini getirenlere yüzde 15 indirim fırsatı sunuyoruz. Kullanılmış tekstil toplama projemiz kapsamında mağazalarımızda toplanan kumaşların tamamını geri dönüşüme gönderirken iyi durumdaki giysilerin de döngüsel ekonomiye kazandırılması için çalışmalar gerçekleştiriyoruz."