Ekmekçi: Özgün dilli bir gazeteci

Mustafa Ekmekçi, Konya Hadim’de 1927’de dünyaya geldi. Konya Lisesi’ni bitirdi. Ankara Hukuk Fakültesi’nde okurken babası vefat edince okulu yarım bıraktı. Sınava girerek memuriyete başladı.

1951 yılında Konya Öğüt gazetesine yazılar yazmaya başladı. Ardından Vatan, Ulus, Öncü gazetelerinde çalıştı. Milliyet gazetesinde çalışırken ayrıldı, aldığı tazminatla bir arkadaşıyla TÜM isimli bir dergi kurdu. TİP yöneticileri olan Behice Boran ve Sadun Aren’in desteğini almasına karşın, TÜM dört sayı yayınlandıktan sonra paraları yetmediği için bu derginin yayınına son verildi. Bundan sonraki döneminde ülkenin ilk özel ajansı olan Kadri Kayabal‘ın Türk Haberler Ajansı’nın Ankara bürosunda çalışmaya başladı.

Daha sonra Cumhuriyet gazetesine geçti. 12 Mart darbesiyle gazetenin yönetiminden Nadir Nadi ayrılmak zorunda kalınca olayı protesto etti ve Yeni Ortam gazetesine geçti. Nadi’nin tekrar Cumhuriyet yönetimini üstlenmesinden sonra tekrar gazeteye döndü. 1970 yılında Aldoğan Hanımla evlendi. Eylem ve Özlem adında iki kız çocukları oldu.

Mustafa Ekmekçi, Anadolu kentlerindeki okurlarıyla diyalog içinde, onların dertlerini ve sorunlarını yazılarında yansıttı. Sorunların çözümlerini hep tekrarlayarak gerçek bir fikri takipte bulundu. Cumhuriyet’e döndükten sonra vefat ettiği 1997 Mayıs ayına kadar okurla ilişki içerisinde çalışmaya devam etti.

Ekmekçi, 1964 ve 1971 yıllarında iki kez Türk Dil Kurumu gazetecilik ödülünü aldı. Kurucuları arasında yer aldığı Çağdaş Gazeteciler Derneği’nde bir dönem başkanlık görevini yürüttü. Mustafa Ekmekçi, Gün Ola Harman Ola, Kılçıklı Balıklar, Domuzuna Yazılar, Tilkinin Kuyruğu, Çarıklılar, Öksüz Yamalığı ve Eylül Yazıları başlıklarıyla kitap yayımlandı.

1970’li yıllarda Yeni Ortam dergisi yazı işleri müdürü olduğum dönemde tanıştığım ve ağabey-kardeş ilişkisi içerisinde dostluk kurduğum Mustafa Ekmekçi ile bu sıcak ilişkim ölümüne dek sürdü. Özgün yazı dilli, halkçı yazar Mustafa Ekmekçi ağabeyimi sevgiyle anıyorum.

Günün sözü:

Sivil toplumun seçim gözlemciliği, pazar günkü 2. tur için büyük önem taşıyor…