Emtialar zirvede dolaşıyor borsa ise seneyi bekleyecek

Piyasalar haftaya temkinli başladı. Gümüş ve altın güçlü yükselişini sürdürüyor. Brent petrol, küresel endekslerle beraber hafif toparlanma eğiliminde. Döviz piyasalarında ise euro/dolar zayıf bir seyir izliyor.

Emtialarda son görünüm

Gümüş 33,97 dolar, altın 2.732 dolar, brent 74,08 dolar, gram altın 3.007,26 TL, dolar kuru 34,2377 TL ve Euro kuru 37,1783 TL seviyelerinde işlem görüyor. Altın 3.000 dolar hedefini korurken, gümüşte 50 dolar beklentileri sürüyor. Dolar ve euro zayıf seyirde.

BİST 100 zayıf, beklentiler seneye kaldı

BIST 100 Endeksi zayıf duruyor ve faizlerin yüksek seyri devam ettiği için hareket 2025’e kalmış görünüyor. BIST 100 Endeksi, mevcut durumda %17,18 oranında artış göstermesine rağmen son ay %11,58 geriledi. Küresel endekslerde ise S&P 500 ve Hang Seng gibi önemli borsalarda ılımlı yükselişler gözlemleniyor. Özellikle S&P 500, yıllık %22,42 artışla güçlü performansını sürdürüyor. Aracı kurumların getiri beklentilerine göre Sürdürülebilirlik Endeksinde yer alan Anadolu Efes, Mavi Giyim, Şok, Anadolu Sigorta, Tofaş Otomobil, Coca Cola İçecek ve Ülker gibi hisselerde %76 ile %101 arasında getiri öngörülüyor.

Takip edilecek gelişmeler

Piyasaların dikkatle takip edeceği veriler arasında Türkiye’nin hane halkı yurt içi turizm harcaması ve Macaristan’ın faiz kararı öne çıkıyor. Aynı zamanda İngiltere Merkez Bankası (BOE) Başkanı Bailey’nin yapacağı konuşma ve ABD Richmond Fed İmalat Endeksi de yatırımcıların radarında olacak.

ZEYNEP’E SOR

YATIRIM GELİRLERİ Mİ, YATIRIM GİDERLERİ Mİ?

Yatırım geliri; pasif gelir, sermaye kazancı, portföy çeşitlendirmesi. Dalgalanmalara duyarlılık, risk, düşük güvence, likidite sorunları.

Yatırım gideri; kontrol edilebilir gider, varlıkların korunması, bilgiye erişim. Getiriyi azaltma, yönetim ücreti, düzenli gider, likidite sorunu.

Emisyon primini çıkarınca bedelsiz oranı düştü. İlk yarıda geliri azalsa da kârı büyüdü

Europen Endüstri’nin sermaye artırım oranını değiştirdi. Sebebi nedir? Bilgi alabilir miyiz?/Ozan Kılıç

Ozan, Europen Endüstri geçtiğimiz temmuz ayında bedelsiz sermaye artırım kararı aldığında sermayesini %194,74 oranında artıracağını duyurmuştu. Ardından da SPK’ya gerekli başvurusunu yapmıştı. Ekim ayında yaptığı açıklamadaysa sermaye artırımında emisyon primini çıkardığını belirtti. Böylece bedelsiz verme oranı %176,34’e indi. Son kararla birlikte sermayesi 2,1 milyar TL’ye çıkacak. Haziran 2022’de borsaya gelen Europen Endüstri, Ağustos 2023’te test ettiği 23 TL’nin ardından satış baskısı ile yönünü aşağı çevirdi. Şirket, bu yılın altı aylık dönemindeyse gelirini %8 geriletmiş olsa da dönem sonunda kârını %115 oranında artırdı.

Fiyat 2022’deki seviyelere denk geliyor. Ortalama üç yılda bir bedelliye gitmesi dikkat çekiyor

Şekerbank’ın performansı hakkında bilgi verebilir misiniz?/Ayşe Ergül

Ayşe, Şekerbank uzunca süre yatayda dalgalı bir seyir izledi. Bankacılık sektöründeki hareketlenmeye gecikmeli olarak katıldı. Şubat 2022’de 89 kuruş olan fiyatı, Kasım 2023’te 7,83 TL’ye kadar çıktı. Ancak devamı gelmedi ve şimdilerde de 4,10 TL bölgesinde işlem görüyor. Fiyat, Eylül 2022’deki seviyelerine denk geliyor. Halihazırda borsadaki satış ağırlıklı bir piyasa var. Konjonktürün de etkisiyle hissedeki satış baskısı daha belirgin şekilde öne çıkıyor. Şekerbank, 2000 yılından bu yana 11 defa bedelli sermaye artırımına gitti. Sonuncusu %34,41 ile geçtiğimiz haziran ayında gerçekleştirdi. Bedellideki aralık sıklığı dikkat çekiyor.

YATIRIM FONLARI

Ak Portföy’ün kurduğu ADP fonu 1 yılda %61,74 değer kazandı

ADP BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu, toplam portföy değerinin en az %80’ini bankacılık sektöründeki hisse senetlerinde değerlendiriyor. Geçen bir yılda %61,74 performans sergiledi. Son 1 ayda ise %5,69 geriledi. Fonun portföyünde ağırlıklı olarak Akbank, İş C, Yapı Kredi, Garanti Bankası hisseleriyle Ak Portföy’ün APLIP fonu yer alıyor. Yakın zamanda Garanti Bankası, Şekerbank, Vakıfbank, Akbank ve İş C hisselerinden alım yaptı. Yapı Kredi, TSKB, Albaraka Türk hisseleriyle APLIP fonundan ise satışta bulundu. Ak Portföy’ün kurduğu fonun, yıllık yönetim ücreti %2,00 olurken 37.246 yatırımcısı bulunuyor. Alış valörü 1 ve satış valörü 2 olan fonun toplam değeri 4.061.165.190 TL. Dolaşımdaki pay adedi 4.267.377.682 olurken yüzde 21,34 doluluk oranına sahip. Fonun, %2,51 pazar payı bulunuyor.

TAHVİL

Ral Yatırım Holding, %69,10 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Ral Yatırım Holding, 18.10.2024 günü nitelikli yatırımcılara finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 150.000.000 TL olan bononun yıllık basit faizi %57,00, bileşik faizi ise %69,10’a denk geliyor. 112 gün vadeli bononun vadeye isabet eden faiz oranı ise %17,49 olacak. 18 Ekim tarihli Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %49,10 seviyesinde bulunuyor.

%57,00 YILLIK BASİT FAİZ

Ral Yatırım Holding’in çıkardığı bononun yıllık %57,00 basit faiz oranı TLREF oranının yaklaşık 7,9 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önerdiği faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcıları için cazip bir seçenek olarak görülebilir. Bononun vade başlangıç tarihi 18.10.2024 olurken, vade tarihi 07.02.2025 olacak. Piyasada TRFRALY22514 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

YEŞİL YATIRIM

Bedelli sermaye artırımına gitti. Elde ettiği kaynak ile Yeşil Global Enerji’den pay alacak

Yeşil Yatırım Holding, eylül ayında %200 bedelli sermaye artırımına gitti. Bedelli sermaye artırımından elde ettiği nakdi daha önce belirttiği gibi Yeşil Global Enerji firmasının %2,28’lik payını almada kullanacak. Payların toplam bedelinden %20 iskonto uygulandığı ve bu indirim neticesinde 367.500.000 TL’ye alım yapılacağı belirtildi. Açıklamada satıcı tarafta Yeşil Holding’in olduğu ifade edildi. Yeşil Yatırım Holding geride kalan beş yılın ilk üçünde kârını geriletirken son iki yılda zarara döndü. Paylaştığı 2024 altı aylık mali tablolarında da zarar devam etti. Son bilançosuna göre birikmiş geçmiş yıl zarar toplamı 422,6 milyon TL’ye ulaştı. Şirketin güçlü bir mali yapıya kavuşabilmesi için öncelikle gelirini büyütebilmesi ve bilahare kâr ettiğinin gözlenmesi önemli.

COSMOS YATIRIM

İştiraki iki iş aldı. Şirketinse gelirini büyütebilmesi gerekiyor. Aldığı işleri artırabilmesi önemli

Cosmos Yatırım Holding’in %60 bağlı ortaklığı Cosmos Mühendislik, iki önemli mühendislik ve malzeme tedarik sözleşmesine imza attı. İlk sözleşme, Metro projesi ile alakalı yapıldı ve toplam bedelin kdv dahil 550.099 dolar olduğu belirtildi. İkinci sözleşme ise Türkmenistan Onkoloji Hastanesi için mühendislik ve mekanik malzeme tedariki ile ilgili olduğu belirtildi. Bu işin bedelinin de kdv dahil 470.386 dolar olduğu açıklandı. Her iki sözleşmenin toplam bedelinin yıllık gelire oranı %7,25 seviyesinde bulunuyor. Şirketin yıl içinde açıklamış olduğu işlerin toplam bedeli ise 278 milyon TL’ye denk geliyor. Tutar yıllık gelirin %69,3’ü oranında. Cosmos Yatırım Holding, 2024 altı aylık mali tablolarında gelirini %1 gerilerken dönem sonunda 10,6 milyon TL zarar yazdı.

ÖZATA DENİZCİLİK

Yurt dışından 2 milyon dolarlık iş bağladı. Gelirleri içinde yurt dışının belirgin bir ağırlığı var

Özata Denizcilik, yurt dışında yerleşik bir firmayla 2.000.000 dolar tutarında gemi tamir, bakım ve onarım sözleşmesi imzaladı. Bedel yaklaşık 68.530.000 TL’ye denk geliyor. Yapılan anlaşmanın 2023 yılı hasılatına oranı %2,97 seviyesinde bulunuyor. Anlaşmanın şirketin yurt dışı gelirlerini olumlu yönde desteklemesi beklenmeli. Özata Denizcilik, son paylaştığı 2024 altı aylık mali tablolarında gelirini %39 gerileterek 822,7 milyon TL’ye düşürdü. Satışları içinde yurt dışı gelirinin miktarı ise 736,6 milyon TL seviyesinde bulunuyor. Veriler, şirketin gelirleri içinde yurt dışının belirgin bir ağırlığının olduğunu gösteriyor. Ancak söz konusu ağırlığa rağmen yılın ilk yarısında yurt dışı gelirinin %31 gerilediği gözlendi. Piyasadaki olumsuz seyirden o da etkilendi.