En kötü geride kaldı

Piyasalar açısından ‘‘en kötü’’ geride kalmış olabilir. İmamoğlu’nun tutuklanması ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum atanması fiyatlamaları, o kaotik üç günde gerçekleşti. CHP kongresinin iptal edilmesi ve CHP yönetimine kayyum atanması bu hafta boyunca ana gündem maddesiydi.

CHP kongresi iptal edilse, bir yönetim değişikliği yaşansa, borsa endeksi bir yüzde 20 daha düşer mi? Tartışmaya açıktır. Ekonomi yönetimi, hisse senedi ve döviz piyasaları için çok sayıda önlem açıkladı. Hisselerde açığa satış yasaklandı. Şirketlerin hisse geri alımlarında kolaylıklar sağlandı. Türk Lirası satmanın maliyeti yükseltildi. En önemlisi, Türkiye Varlık Fonu borsadaki satıcıları karşılıyor. Yanlış anlaşılmasın. Hisse senetlerinde çok pozitif düşüncelere sahip değilim. Sert satışlardan sonra endeks dengesini bulmaya çalışıyor. Yakın gelecekte bir bant içinde hareket edebilir.

Önümüzdeki hafta açılanacak mart enflasyonu beklentilere yakın gelebilir. Ramazan ayında gıda fiyatlarının etkisi zaten kestiriliyor. Enerji fiyatları ay boyunca destekleyici oldu. Döviz kurları olumsuzdu. Bu iki faktör birbirini etkisizleştirebilir. TCMB Başkanı Karahan çarşamba günü, nisan enflasyonu için yukarı yönlü risklerin arttığını söyledi. Merkez nisanda faiz indirmeyecektir. Bir sonraki toplantı tarihi olan 19 Haziran’a yaklaşık üç ay var. Ekonomi yönetimi önümüzdeki aylarda güven kazanmaya çalışacaktır. Döviz kurlarını tutmak için her adım atılabilir.