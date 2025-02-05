Endeksi üçe katlayan emeklilik fonları var

Borsa İstanbul’da BIST 100 Endeksi bir yılda yüzde 12,79 oranında yükseldi. Hisse emeklilik fonlarında 10 emeklilik fonunun getirisi yüzde 34 ile 46 arasında gerçekleşti. Bu fonların performansı endeksin üç katını geçti.

Emeklilik fonlarının performansında artış gözleniyor. Çeşitlendirilmiş portföyleriyle para piyasalarındaki hareketliliği değerlendiren fonlar güçlü getirileri ile yatırımcıların odağında yer alıyor.

Geride kalan bir yılda BIST 100 Endeksi yüzde 12,79 oranında yükselirken hisse emeklilik fonlarında getiriler yüzde 34 ile 46 arasında değişti. QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik OKS Muhafazakar Değişken EYF, %84,98 getiri ile yılın en çok kazandıran emeklilik fonu oldu. Bereket Emeklilik ve Hayat Altın Katılım EYF %78,82 ile onu takip etti. HDI Fiba Emeklilik ve Hayat İstanbul Portföy Değişken EYF %77,36 kazanç sağladı. Altın ve değişken fonlar yüksek performans gösterirken, borçlanma araçları fonlarının daha istikrarlı seyretmesi dikkat çekti.

Hisse senedi emeklilik fonları da yatırımcılarını sevindirdi. Axa Hayat ve Emeklilik Hisse Senedi EYF %46,58 ile en fazla kazandıran hisse fonu oldu. Anadolu Hayat Emeklilik Hisse Senedi EYF %41,18, Anadolu Hayat Emeklilik Temettü Ödeyen Şirketler Hisse Senedi EYF de %40,94 getiri sağladı. Hisse fonlarında yerli ve yabancı hisse senetlerinin etkili olduğu görüldü.

Altın katılım fonları öne çıktı

Katılım emeklilik fonlarında altın yatırımları yüksek getiri sundu. Bereket Emeklilik ve Hayat Altın Katılım EYF %78,82, AgeSA Hayat ve Emeklilik Altın Katılım EYF %71,72 getiri sağladı. Türkiye Hayat ve Emeklilik Altın Katılım EYF %64,35 ile altın fonlarının güçlü performansını gösterdi.

ZEYNEP’E SOR

HİSSE SERBEST FON MU, DÖVİZ SERBEST FON MU?

Hisse serbest fon; yüksek getiri, likidite, esneklik, enflasyondan korunma. Dalgalanma riski, ekonomik faktörlere duyarlılık, zarar riski.

Döviz serbest fon; kur farkından yararlanma, enflasyona karşı koruma, küresel yatırım fırsatı. Para politikasından etkilenme, likidite sorunu, jeopolitik riskler.

Yeni teknik direktörle hem sportif başarı hem de geliri büyütmek istiyor. Kâra da dönebilmeli

Beşiktaş kulübüne yeni gelen teknik direktörün şirkete olumlu bir katkısı olur mu? / Engin Gezgin

Engin, futbol firmalarının finansal yapısı, sportif başarıyla doğrudan ilişkilidir. Başarılar, sponsorluk gelirlerinin artmasını, yayın haklarından daha yüksek pay alınmasını ve stadyum doluluk oranlarının yükselmesini sağlar. Teknik direktör değişiklikleri de bu sürecin önemli bir parçasıdır. Beşiktaş’ın, teknik direktörlüğe Solskjaer’i getirmesi, futbol takımının performansını iyileştirme amacı taşıyor. Başarıyı artırdığı oranda da şirketin gelirine yansıması gözlenecek. Öte yandan şirket son paylaştığı mali tablolarında gelirdeki artışa rağmen dönem sonunda zarar yazdı. Gelirdeki artışa ilave olarak kâr etmesi de önemli.

Satışlar artsa da esas faaliyetlerinden zararda. Maliyet ve giderleri kontrol altında tutmalı

Boşta duran paramla bir aylığına Şok Marketler almaya niyetliyim. Bu hisse doğru bir tercih midir? / Melih Baltaş

Melih, kısa vadeli yatırımlar, piyasa dalgalanmalarına karşı daha hassastır ve günlük fiyat oynaklıkları nedeniyle beklenen getiriyi sağlama olasılığını zayıflatır. Perakende sektörü genellikle istikrarlı bir iş modeli sunsa da, kısa vadede dalgalanmalar kaçınılmazdır. Bu nedenle bireysel yatırımcıların uzun vadeli hedeflerle hareket etmesi riski minimize etmesi açısından yerinde olur. Tüm bunlardan ayrı olarak Şok Marketler, dokuz aylık dönemde gelirini artırırken dönem sonunda kârını ciddi oranda düşürdü. Şirket esas faaliyetlerinden dolayı zararda bulunuyor. Maliyet ve giderlerdeki artış kârı baskılıyor. Giderler azalmalı.

YATIRIM FONLARI

QNB Hayat Sigorta’nın yönettiği CHC Fonu %85 ile enflasyon üstü kazandırdı

Oks Muhafazakar Değişken Emeklilik Yatırım Fonu (CHC), düşük risk ile enflasyonun üzerinde getiri sağlamayı hedefliyor. Fonun portföy dağılımında %42,53 devlet tahvili, %19,50 finansman bonosu, %9,06 vadeli işlemler nakit teminatları ve %5,65 hisse senedi bulunuyor. Toplam fon büyüklüğü 30,8 milyon TL seviyesinde. Yatırımcı sayısı 68 ve doluluk oranı %0,02 ile hayli düşük bir oranda bulunuyor. Son bir yılda %85’lik getirisiyle dikkat çeken CHC, geride kalan beş yılda ise %412 performans sergiledi. Piyasa dalgalanmalarına karşı korunaklı bir yapıya sahip olan fonun risk değeri 3. Değişen piyasa koşullarına göre sabit getirili enstrümanlarla enflasyonun üzerinde getiriyi hedefliyor. Emeklilik fonları içerisinde güvenli liman arayan yatırımcılar için alternatif bir seçenek sunuyor.

TAHVİL

Aktif Yatırım Bankası, %50,08 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Aktif Yatırım Bankası, 3 Şubat 2025 günü nitelikli yatırımcılara finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 4.000.000.000 TL olan bononun yıllık basit faizi %45, bileşik faizi ise %50,08’e denk geliyor. 182 gün vadeli bononun vadeye isabet eden faiz oranı ise %22,44 olacak.

%45 YILLIK BASİT FAİZ

3 Ocak tarihli Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %44,49 seviyesinde bulunuyor. Aktif Yatırım Bankası’nın çıkardığı bononun yıllık %45 basit faiz oranı, TLREF oranının yaklaşık 0,51 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önerdiği faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcısı için uygun bir seçenek olarak görülebilir. Bononun vade başlangıç tarihi 3 Şubat 2025 olurken vade tarihi 4 Ağustos 2025 olacak. Piyasada TRFAKYB82514 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

YATAŞ

Güneş enerjisi santrali yatırımına gidiyor. Yatırımı finansal kiralama yoluyla gerçekleştirecek

Yataş, yenilenebilir enerji yatırımlarını artırma ve enerji maliyetlerini düşürme hedefi doğrultusunda, Ankara ve Kayseri fabrikalarının çatılarına Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurulmasına karar verdi. Yatırımı 6 ay içinde tamamlamayı planlıyor. Şirketin GES projesi, toplam 12,8 MWp kapasiteye sahip olacak ve yılda 15,8 milyon kWh enerji üretimi gerçekleştirecek. Ulaşılacak miktar yaklaşık 6.000 hanenin yıllık enerji tüketimine eşdeğer olduğu ve 7,77 milyon kg CO2 salınımını engelleyeceği ifade edildi. Projenin hayata geçirilmesi için yüklenici firmayla 4.063.750 dolar tutarında bir anlaşma imzalandı. Yatırım, 1 yıl geri ödemesiz, toplam 5 yıl vadeli finansal kiralama modeliyle gerçekleşecek. Yataş, 2024 dokuz aylık dönemde hem gelirini hem de kârını geriletti.

TÜPRAŞ

İştiraki üzerinden Romanya’da yenilenebilir enerji yatırımına gitti. Hisselerin devri gerçekleşti

Tüpraş’ın %99,23 bağlı ortaklığı Entek Elektrik, yenilenebilir enerji yatırımları kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Entek’in %100 iştiraki Enspire Enerji, Romanya’da 214,26 MWm kapasiteye sahip olacak Eco Sun ile Euromec-Ciocanari şirketlerinin hisselerini Econergy International firmasından devraldığını duyurdu. Geçtiğimiz haziran ayında imzalanan sözleşme sonrası, ön şartların tamamlanmasıyla hisseler 33,2 milyon euro güncellenmiş fiyattan devralındı. Açıklamada bu aşamaya kadar toplamda 29,2 milyon euro ödeme yapıldığı belirtildi. Nihai satın alım bedeli ise kapanış sonrası düzeltmelere tabi olarak netleşecek. Tüpraş, yenilenebilir enerji portföyünü genişletme hedefi doğrultusunda yatırımlarını sürdürürken dokuz aylık dönemde kârını düşürdü.

ARÇELİK

Yatırım miktarını 300 milyon euroya çıkardı. Çalışanların durumuyla ilgili görüşmeler sürüyor

Arçelik, İtalya’daki operasyonlarının uzun vadeli dönüşüm planı kapsamında, çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede ilgili bakanlık, çalışan sendikası ve temsilcileriyle görüşmelerde bulunuyor. Şirket, İtalya’yı endüstriyel tasarım ve pişirici cihazlar alanında stratejik bir merkez olarak konumlandırıyor. Açıklamada mevcut hedefin korunduğu belirtildi. Hedef çerçevesinde daha önce 110 milyon euro olarak açıklanan yatırım, üçte biri Ar-Ge olmak üzere yaklaşık 300 milyon euroya çıktı. Önümüzdeki 5 yılda gerçekleştirilecek operasyonel giderler ve iş sürekliliği kapsamında değerlendirilen bu yatırım, İtalya’daki üretim faaliyetlerinin stratejik önemine işaret ediyor. Üretimin devamlılığı ve istihdama yönelik gelen taleplerle ilgili görüşmeler ise sürüyor.