Eşek turu ile yola çıkıp ofis boy olduğu şirketi aldı, 13 otele ulaşıp, 600 bin turisti gördü

Nevşehir Avanos doğumlu Ahmet Serdar Körükçü, 13 yaşındayken Kapadokya’da eşekle turist gezdirerek turizm sektörüne en dipten adım attı. Eşekle gezdirdiği Japon turistlerden aldığı yüksek bahşiş üzerine Japonya’ya gitmeyi kafaya koydu.

Derken bilet parasını toparlayınca Japonya’ya gitti. 5 yıl kalıp, Japonca öğrendi. Dönüşünde yolu 1971’de Türkiye’nin ilk Turizm Bakanlığı lisanslı seyahat acentelerinden biri olarak kurulan Dorak Turizm’le kesişti. 1997 yılında girdiği şirkette 1 yıl ofis boy olarak çalıştı, 1 yıl da rehberlik yaptı. Çalıştığı şirket, zora girince arkadaşları Ahmet Kaplan Tan ve Mustafa Pilav’la kol kola girdi, 1998 yılı sonlarında 550 bin dolarlık borcunu üstlenerek devraldı.

Böylece turizmde sıkıntılı bir sürecin yaşandığı dönemde 2 arkadaşıyla birlikte patron oldu. Dorak Turizm’de öncelikle en iyi bildiği işe, Kapadokya’ya Japon turist getirmeye odaklandı. 2001 yılından itibaren işleri büyüme trendini yakaladı.

Şirketi ilk devraldıklarında toplam 6 kişilik kadroyla çalışırken, adım adım seyahat acentesinin yanına otel, restoran, sıcak hava balonculuğu da eklendi. 2002 yılında Dorak Şirketler Grubu’na dönüştü. 2012 yılında da sayıları artan şirketler holding çatısı altında toplandı.

Geçenlerde Şeref Oğuz’la birlikte Dorak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Serdar Körükçü ile buluştuk. Körükçü ve iki ortağının öyküsünü, Dorak Holding’in sektördeki büyüme yolculuğunu dinledik:

- Dorak Turizm’i ilk devraldığımız dönemde Japonya’dan turist getiriyorduk. İşler büyüdükçe yatırımlarımızın çoğunu Kapadokya bölgesine yaptık. Mücevher, deri, seramik, halı, tekstil mağazaları ve restoranlar açtık.

Zamanla otel yatırımlarına da girdiklerini belirtti:

- Şu anda 3’ü İstanbul’da, biri Kuşadası’nda, 9’u da Kapadokya’da olmak üzere 13 otelimiz var.

İşlerinin çoğunluğunun Kapadokya’da olduğunu öğrenince balon tarafını sorduk, anlattı:

- Kapadokya’da balon şirketlerimiz var. Kapadokya’daki balon turizminin yüzde 40-45’ini biz yönetiyoruz. Kendi şirketlerimiz olduğu gibi işbirliği yaptığımız şirketler de var.

Balon turizminin holdingin lokomotif işlerinden biri olduğunu kaydetti:

- Kapadokya’da önceleri deneme amaçlı sıcak hava balonculuğu yaptık. Potansiyeli görünce işe girmeye karar verdik. O tarihlerde küçük bir firma olan “Kapadokya Ballons”u aldık ve büyüttük. Ardından başka şirket de kurup balon turizmi kapasitemizi adım adım büyüttük.

Balon şirketlerinden ikisinin daha adını paylaştı:

- Kayzer/Kapadokya Balon ve Mesosphere Balon…

Kapadokya’daki balon şirketi sayısının 25 olduğunu aktardı:

- Toplam 100 balon turistlere hizmet veriyor.

Holding çatısı altındaki şirketlerin sayısının 21’i bulduğunu ifade edip onlar arasındaki Ata Turizm’in bünyesinde yer alan otelleri sıraladı:

Crowne Plaza İstanbul Old City Otel, DoubleTree by Hilton Avanos, Sacred Mansion, Sacred House ve Cihangir Suits.

Acente tarafında dünyada uzandıkları ülkelere dikkat çekti:

- Başta Asya ülkeleri olmak üzere Latin Amerika’da Brezilya, Kolombiya, Meksika, Arjantin’de, ayrıca Avrupa’daki bazı ülkeler dahil toplam 23 ülkede ofisimiz buluyor. 25 ülkeden turist getiriyoruz.

Ahmet Serdar Körükçü’nün Ahmet Kaplan Tan ve Mustafa Pilav’la 1998 yılında 550 bin dolarlık borçla devraldıkları Dorak Turizm, 27 yılda 21 şirketin bağlı olduğu holdinge dönüştü. İstihdamı 3 bin kişiye ulaştı…

2024 yılını 350 milyon dolarlık ciroyla kapatan Dorak Grubu, bu yıl için hedefe 650 milyon dolarlık ciroyu koydu… 2026’da da 1 milyar doları yakalamaya odaklandı…

Sur Balık zincirini Dubai’ye götürüyor

Dorak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Serdar Körükçü, “Sur Balık” zincirinin de grubun önemli işleri arasında yer aldığını belirtti:

- İlk Sur Balık restoranımızı 2005 yılında İstanbul Sarayburnu’nda hizmete açtık. Zamanla zincire dönüştürdük. İstanbul’da Arnavutköy, Cihangir ve Haliç’te Sur Balık restoranlarımız hizmet veriyor.

İstanbul dışındaki halkaları sıraladı:

- Ankara’da Çankaya, Aydın’da Kuşadası ve Nevşehir Avanos şubelerimiz misafirlerimizi ağırlıyor.

Yurt dışına döndü:

- Yurt dışında ilk şubemizi Dubai’de açıyoruz.

Kapadokya’nın günlük balon cirosu 600 bin Euro

Dorak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Serdar Körükçü, Kapadokya’da balon turizmi cirosunun seyrini paylaştı:

- Balon turizminden memnunuz. Günde 4 bin kişi balon turu yapıyor.

Balon turizmi gelirini merak ettik, hesapladı:

- Kapadokya’nın günlük balon cirosu 600 bin Euro dolayında seyrediyor.

Japon turist 1500 dolar bırakıyor, ABD’liler 13 gün konaklıyor

Dorak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Serdar Körükçü, 2024’te 300 bin turist getirdiklerini bildirdi:

- Pandemi öncesinde Türkiye’ye gelişinde rol oynadığımız turist sayısı 600 bini görmüştü.

Turistlerin harcamalarıyla ilgili şu verileri paylaştı:

Kapadokya’ya gelen turist kişi başına 1500 dolar bırakıyor.

Arap turistler İstanbul’da kişi başına 1000 dolar harcıyor.

Japon turistin ülkemize bıraktığı kişi başına gelir 1500 dolar düzeyinde bulunuyor.

İspanyol turistlerin kişi başına harcamaları 250 Euro’da kalıyor.

Turistlerin ülkemizde kalış süreleriyle ilgili şu bilgiyi verdi:

- Japon turistler 10 gün kalıyor. İstanbul, Kapadokya, Çanakkale, Pamukkale, Selçuk (Efes) ve Antalya’ya geliyor. Ülkemizde en uzun kalan turistlerin başında 13 gün ile Amerikalılar geliyor.