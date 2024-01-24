ESO ve ETO arasında üye sayısı gerginliği      

Eskişehir’de TOBB’a bağlı iki kuruluş arasında şu sıralarda “üye gerginliği” yaşanmaya başladı. Eskişehir Ticaret Odası (ETO) bir basın açıklaması yaparak, Eskişehir Sanayi Odası’nın (ESO) üye sayısını artırmak için yaptığı kayıtların hukuksuz olduğunu ileri sürüyor… ETO, tarafından yapılan yazılı açıklamada itiraz gerekçelerini şu şekilde yapıyorlar:

-ETO üyesi olan ve sanayici vasfını taşımayan mimarlar, oto tamiri ve sıhhi tesisat işi yapanlar, inşaat sektöründe faaliyet gösterenler ve kasaplar ESO tarafından üye olarak kaydedilmektedir. ETO’nun, ESO tarafından yapılan hukuksuz üye kayıtlarına sessiz kalmayacağı bilinmelidir. ESO’nun kendi kendine bir karar alarak, sanayici vasfına girmeyen ya da 10 işçiden az personeli olan işletmeleri üye olarak kaydetmesi etik dışı ve hukuksuz bir girişimdir.

ETO’nun bu açıklamalarına ESO’dan yanıt gecikmedi…

ESO’ya üye olma onur ve gururunu yaşayan firmalarla beraber ortak ülkülerinin “üreten Eskişehir, büyüyen Türkiye” olduğuna vurgu yapılarak açıklamada şöyle deniyor:

-Bu doğrultuda ülkemize ve şehrimize artı değer katmak için bu çalışmaların şehrin her noktasına yayılması da kanunen ESO’ya verilmiş ulvi ve yasal (5174 Sayılı Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği ve Odalar ve Borsalar Kanunu; Madde: 9-10) bir görevidir. ESO’nun bünyesine “Üye Olma Niteliğine Haiz” yeni üyeler katmasının tek amacı ESO’nun vizyon, misyon ve hizmetlerini şehrin geneline yayıp üretim, istihdam, yatırım ve ihracatı artırarak şehrimize katkı sunmaktır. Bu misyonumuzu kanunların bize verdiği yetki ile yılmadan ve yorulmadan devam ettireceğiz.

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Ülkemizin birçok şehrinde sanayi ve ticaret odaları tek çatı altında faaliyet gösteriyor. Eskişehir’de sanayiciler ve tüccarlar uzun süre Eskişehir Sanayi ve Ticaret Odası’nda faaliyet gösterdi. Sanayiciler 1967 yılında Ticaret Odası’ndan ayrılarak 100 sanayici ve 5 meslek komitesiyle ilk odayı kurdu! Ayrılış da sancılıydı. O dönemin Eskişehir Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı ve yönetimi ayrılığa karşı çıkıyor ve sanayicilerin ayrılmasına direniyordu.

Eskişehir’in en önemli iki sivil toplum örgütü sanayi odası ile ticaret odası arasında üye gerginliği kendiliğinden sona erecek gibi pek gözükmüyor. Kişiler, kurumların istedikleri kuruma üye olmaları sanırım en kestirme çözüm olacak. Ya da TOBB’un bu konuya açıklık getirmesi gerekecek.

SANAYİCİ, İŞ İNSANI AVUKAT!

Eskişehir’de önemli siyasi partilerin Büyükşehir Belediye Başkan adayları belirlendi. Büyükşehir adaylarının belli ortak özellikleri var. Hepsi de son bir yıl içinde siyasete katıldı...

Adaylar, sanayici-iş insanı ve hukukçu kimlikleriyle öne çıkıyor…

AK Parti’nin adayı Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu arasında yer alan Europen’in Yönetim Kurulu Başkanı Nebi Hatipoğlu! CHP’nin adayı Ayşe Ünlüce ise uzun süre hakimlik daha sonra da avukatlık yapan bir isim. Son genel seçimlerde Türkiye ortalamasının üzerinde oy olan Zafer Partisi’nin adayı Oğuz Beki ise Eskişehir’in önemli sigorta firmasının sahibi olarak öne çıkıyor. İYİ Parti adayı Melih Aydın da lunaparklar için oyuncak üreten bir sanayici…