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EYT için çözüm yeni sorunlarıyla yolda

Şeref OĞUZ
Şeref OĞUZ ÖNERİ - YORUM

EYT yani Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile alakalı yasa çalışmasının 2023 yılı Ocak ayında kanunlaşması bekleniyor. Gündemimizden düşmeyen, her seçim döneminde ilk gündem maddelerinden biri haline gelen EYT yeniden masada… 1992’de kuyuya atılan taşı30 yıldır bir türlü çıkaramadık gitti…

Çalışmanın içeriği belli olmasa da 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar EYT den yararlanabilecek. Daha sonra sigortalı olanların EYT ile alakalı yapabilecekleri bir yararlanma ve işlem gözükmüyor. Bu tarih bile EYT çözülse de yeni EYT üretmeye yol açabilecek, yeni nesil EYT’liler oluşturabilecek.

ŞİMDİDEN DELİKLERİ İLE GELİYOR

EYT bekleyenler; 2022 yılı Aralık ayı içerisinde ödeme katsayıları artmadan önce emeklilikte gün sayısına eklenmek üzere askerlik borçlanmasıyurtdışı hizmetidoğum borçlanması ve benzeri ödemeleriniz varsa tamamlamalısınız. Yığınca detayı var ve güvenilir kaynaklardan takip edilmeli.

Neden mi? 2023 yılında ödeme katsayıları yeniden değerleme oranı olan %122 oranında artacak. Aralık’ta kurumlar yoğun olduğundan işlemlerinizi tamamlayın. EYT daha gelmeden %122 masada… EYT’liler emeklilik durumuna dair detayları, e-devlet www.turkiye.gov.tr den “çalışma hayatım” diye sorgulatarak da öğrenebiliyor.

İKİ SORU İKİ CEVAP

Emekliliğe hazır mısınız?

ÜFE %157TÜFE %85,51. Emekli aylıkları mı? Ortalama SSK Emekli Aylığı: 4.643 TL ve Ortalama Bağ-Kur Tarım Emekli Aylığı: 3653 TL. En Düşük Emekli Sandığı Aylığı 5.327 TL. Bu aylıklarla emekliliğe hazır mısınız? Sonra pişman olmayın

Şirketler siz hazır mısınız?

EYT ile birlikte emekli olacak personeliz için hazırlandınız mı? Ödenecek EYT karşılıklarınız hazır mı? Üretken çalışanlarınız EYT’den yararlandığında, onları nasıl tutacaksınız ya da yeni çalışanı nasıl, nereden, hangi tecrübe ve eğitimle ikame edebileceksiniz?

NOT

YAŞAM STANDARDI DÜŞÜK EMEKLİLER ÜLKESİ TÜRKİYE

Ücret artışı ne olursa olsun, enflasyon gibi bir hırsızın olduğu bir ülkede emeklilik fakirliktir. Zira aylığın asgari ücret üzerinden ancak 270 $’a denk gelebiliyor. 270 $ ile 1 ay geçinmek mi?

Elbette geçinirsin. Hava bedavaşebeke suyu bedava, yanına bir ekmek koyabilirsin. Zeytin mi istiyorsunuz? Sayıyla. Peynir mi istiyorsun? Kibrit kutusu kadarı yeter sana. Tam da ölüm diyeti mönüsü gibi..

Emekli olunca ev hayali mi? Geç bunları anam babam bir kalemde. Şansın ve sabrın varsa toplu konutla belki… O halde? Emekli olmak, zaten çalışırken kıt kanaat geçinebilme imkânını biraz daha budamak demek…

Ülkenin aktüeryal dengesini bozanlar, oy uğruna ZOR-TAS’lar üretetti, KEY’ler ihdas etti, EYT’liler türetti. Şimdi mi? Bugün de farklı değil. Sandık yolunda bütçemiz, EYT’lilerimiz, emeklerimiz ve emeklilerimiz kurban olsun. Yeter ki siyasetçisi, vekili kazansın. Millet sürünse onlara ne gam!

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