Fed kararı öncesi piyasa fiyatlamaları

Beklentilerden yüksek gelen üretici fiyatları Fed’in 2025 yılındaki faiz indirimine yönelik endişeleri artırırken ABD tahvil piyasasında sert satışlara yol açtı. 10 yıllık tahvil günlük 7 baz puan, haftalık 25 baz puan kayıp ile ekim ortasından beri en kötü dönemi yaşıyor. Uzun vadeli tahvillerdeki satışın Fed’den daha çok Trump’ın uygulayacağı genişleyici politikalara yönelik endişe kaynaklı olduğuna inanıyoruz.

Hisse senetleri teknoloji hisselerinin desteğiyle yatay negatif bir seyir izliyor. Cuma günü Tesla dışındaki muhteşem yedi hisseleri kar satışıyla gerilerken, Broadcom iddialı yapay zeka hedefi ile günün yükselen yıldızı. Marwell, Micron diğer güçlü çip üreticileri. Ama tüm çip üreticilerini yüzdüren bir para girişi söz konusu değil. AMD ve Nvidia sert negatif ayrışıyor.

Borsa İstanbul dünyadan bağımsız küçük adımlarla yükselişini sürdürüyor. Son dönemin yıldızı bankalar iskontolu blok satışların da etkisi ile gerilerken, Suriye’nin yeniden inşasından yararlanacak çimento ve demir çelik hisseleri haftayı güçlü bir yükseliş ile kapattı. Bölgeye yakın Oyak Çimento ve Limak sektörlerine göre pozitif ayrışıyor.

MİT Başkanı Kalın’ın Suriye ziyaretini ve Emevi Camii’nde namaz kılmasını Türkiye’nin Esat sonrası yeni Suriye’de başrol oynama niyetinin işareti olarak okuyoruz. Süreci iyi yönetebilirsek, başta çimento ve demir-çelik olmak üzere Türk şirketleri yeniden inşa döneminde önemli rol oynayacak.

Bu hafta dünya piyasalarının gündeminde ilk sırada 18 Aralık’ta yapılacak FOMC toplantısı yer alıyor. Vadeli piyasalar Fed’in 250 baz puan faiz indireceğini yüzde 100’e yakın bir ihtimal ile fiyatlıyor. Ancak önümüzdeki seneye yönelik beklentiler oldukça temkinli. Piyasalar Fed’in 2025 yılında ilave 50 baz puan faiz indireceğini fiyatlıyor.

Yurtiçi gündemde önümüzdeki iki hafta asgari ücret pazarlıkları ve 26 Aralık’taki PPK toplantısı öne çıkıyor. Piyasalar asgari ücret görüşmelerini perakende şirketleri üzerinden, faiz indirimini ise orta vadeli tahviller ve banka hisseleri üzerinden fiyatlama eğiliminde.

İktisatçıların tahminleri, gerçekleşmiş enflasyonun altında, beklenen enflasyonun üzerinde yüzde 30-yüzde 35 bandında bir artışa işaret ediyor. Merkez Bankası’nın faiz kararı öncesi asgari ücret artışı muhtemelen netleşir. Aralık enflasyonunun ne olacağı konusunda güçlü bir kanaat oluşur.

Geçmiş veri, beklentilerin üzerinde yüzde 40 civarında bir asgari ücret artışı olursa 2025 ilk çeyrek enflasyonunda sıçramaya işaret ediyor. Söz konusu sıçrama dezenflasyon eğiliminde bir bozulmaya yol açabilir. Asgari ücretinizi Türk lirası olarak belirleyebilirsiniz, ama reel ve döviz bazlı seviyesine piyasalar karar verir.

Merkez Bankası’nın böyle bir senaryoda faiz indirmek için acele etmeyip, hasar kontrolü için 2025 yılı ilk çeyreğini beklemesi gerekir. Bu sayede ikinci Trump döneminde karşılaşılacak belirsizliklere karşı da elimiz güçlü olur.

Merkez Bankası enflasyondaki yükselişin geçici olduğunu savunarak aralık toplantısında faiz indirim döngüsünü başlatırsa, bilinmez bir patikaya gireriz. Enflasyonun seyrine bağlı olarak duruşlu kalkışlı tahmin edilemez bir faiz indirim patikamız olur.

Piyasalar böyle bir gelişmeye nasıl tepki verir? Emin değiliz. Muhtemelen ilk tepki faiz indiriminin kötüsü olmaz deyip pozitif olur. Ocak, şubat aylarında enflasyonun yüksek gelmesiyle birlikte ise satış yeriz.