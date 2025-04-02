Fed zor, Trump ümidi var

Fed eski başkanı Alan Greenspan, piyasa dostu para politikasının mimarıdır. Greenspan put adı verilen düşük faiz ve bol likiditeden oluşan politika seti, 1987’den 2000’e kadar dünyada birçok varlık fiyatında balon oluşturdu. Bu politika, 2000’li yıllarda başka araçlarla devam etti. Küresel piyasalarda, ‘‘Fed başkanları gider. Ama bu politika sürer.’’ algısı yerleşti. Greenspan put ifadesi, daha sonra ‘‘Fed put’’ olarak değişti.

ABD’de başkanlık seçiminden sonra hava olumluydu. Vergi indirimleri geliyordu. Ancak yüksek bütçe açığını düşürmenin kolay olmadığı anlaşıldı. Cumhuriyetçiler karar almakta ağır davrandı. Piyasalardaki satışları iki konu derinleştirdi. Birincisi, hisse senedi piyasasını önceleyen Trump’taki değişimdir. 2016- 2020 döneminde ‘‘Trump tehdit eder ama yapmaz’’ fikri benimsendi. Bu nedenle, borsa endekslerindeki yükseliş ve güçlü büyüme, Trump’ın ilk döneminde sürdü. İkincisi, yukarıda bahsettiğim ‘‘Fed put’’ olgusudur. Fed’in politika faizi yüzde 4,25- 4,50 aralığındadır. Aslında faiz indirimi için ciddi bir alan gözüküyor. Piyasalar da bu manevra alanına güveniyordu. Hava değişti.

St. Louis Fed Başkanı Musalem’in faiz artışına açık kapı bırakması, San Francisco Fed başkanı Daly’nin ‘‘Yılsonuna kadar iki faiz indirimi öngörüyordum. Artık emin değilim.’’ açıklaması, piyasaların moralini iyice bozdu. Hisse senetleri tarafında, zayıfl amış olsa da, ‘‘pozitif Trump’’ faktörünün bitmediğini düşünüyorum. Destekleyici Fed beklentisi azaldı.