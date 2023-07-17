Fırat Tutşi’den su tasarrufu çağrısı

Yaz ayları ve artan sıcaklıklar ile birlikte su sorunu da yine gündemdeki yerini almaya başladı. Aslında dünya su konusunda endişeli. Ülkeler tedbirler alıyorlar. Öyle ki üçte ikisinin sularla kaplı olduğu dünyadaki su miktarının yüzde 97,5’ini tuzlu okyanus suları oluşturuyor. Kalan yüzde 2,5’lik tatlı suyun büyük kısmı ise kutuplarda buzul ve çok derin jeolojik tabakalardaki yeraltı suyu. Göllerde, nehirlerde, derelerde ve rezervuarlarda bulunan ulaşılabilinen temiz su kaynakları ise toplam tatlı su potansiyelinin sadece yüzde 0,10’u. Resmi veriler bu şekilde.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürü Fırat Tutşi, Diyarbakır’ın suyunu korumak ve su kesintileri yaşamamak için kişi başı günlük en az 10 litre su tasarruf edilmesi çağrısında bulundu. Diyarbakır’ın su varlığı ile ilgili ciddi bir sıkıntısı yok. Ancak Genel Müdür Tutşi’nin yaklaşımı yerinde. Kaldı ki bu konuda sürekli olarak basın mensupları ile bir araya geliyor ve Diyarbakır kamuoyunu bilgilendirip hatırlatmalarda bulunuyor.

Tutşi, geçtiğimiz günlerde DİSKİ içme suyu arıtma tesislerinde yine basın mensupları ile bir araya geldi. Diyarbakır’ın içme suyu ve DİSKİ’nin çalışmaları hakkında bilgiler aktardı. Tabi birçok ilde olduğu gibi Diyarbakır’da da en büyük sorun kaçak kullanım. Ancak Tutşi ve ekibi bu konuda önemli bir mesafe kat etmişler. Son iki yılda kayıp kaçak oranını, Diyarbakır merkezde yüzde 48,89’dan yüzde 34,64’e indirmişler. Günlük 23 bin metreküp su geri kazanılmış.

Hiç akla gelmeyecek yerlerde kaçak su kullanımı ile karşılaştıklarına da vurgu yapan Tutşi, geçtiğimiz günler iki havuzu bulunan lüks bir sitede de kaçak kullanım tespit ettiklerini ve yüksek seviyede ceza kestiklerini söyledi. Bunun yanı sıra yine özellikle hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde kaçak kullanım ile karşılaştıklarını dile getirdi. Bununla ilgili önerimde şu, kaçak kullanım tespit edilen yerler de kamuoyu ile paylaşılsın. Kaldı ki 30 büyükşehir arasında suyu abonelerine en ucuz ulaştıran ikinci şehir Diyarbakır. Suyun bu kadar ucuz olduğu bir ilde kaçak kullanım niye?

Su konusunda Diyarbakır’ın kaynağı yeterli ancak bilinçli kullanım yeterli değil. Çünkü aşırı ve yanlış su tüketimi çok fazla. Tutşi’nin 10 litre su tasarrufu konusundaki önerileri ise kısa ve çok basit: Duştan 5 dakika önce çıkmak, bulaşıkları makinede veya kapta tek seferde yıkamak, balkonu her gün yıkamamak gibi…