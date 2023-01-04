Fiyat sabitleme bakanla toplantıda gündeme geldi

2022 yılında fiyat artışları yüzünden gündemden inmeyen sektörlerin başında organize perakende geldi. Özellikle gıda perakendecileri geçen yıl çok konuşuldu, bazen çok sert eleştiriler aldı. En akılda kalan gelişme Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı Galip Aykaç’ın, fiyat artışları yüzünden marketleri suçlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaşadığı polemik ve tehditlere varan tepkiler yüzünden istifa etmesi oldu.

İkinci Genel Kurul 10 Ocak'ta

Galip Aykaç derneğin genel kuruluna bir ay kala istifa edince yerine geçici bir başkan seçilmedi. Gıda Perakendecileri Derneği yönetimi 3 Ocak için genel kurul kararı aldı. Ancak dün gerekli çoğunluk sağlanmadığı için yeni başkan seçilemedi. Dernek üyeleri, 10 Ocak’ta genel kurul için yeniden toplanacak. Edindiğim bilgilere göre dernek başkanlığı için mevcut yönetim kurulundan değil, dışarıdan birkaç isimle görüşülüyor. Bu arada 2022’nin son günlerinde sektörle ilgili önemli bir gelişme olmuştu. 26 Aralık’ta Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkiye'de en fazla şubeye sahip 4 ulusal zincir marketin üst yöneticileriyle bir araya geldiklerini açıklamıştı. Muş, Migros CEO’su Özgür Tort, A101 CEO'su Cem Maltaş, Şok Marketler CEO'su Uğur Demirel ve BİM CEO'su Galip Aykaç'ın katıldığı toplantının içeriğine yönelik "Asgari ücret zammı sonrası etiket fiyatlarıyla ilgili uyarılarda bulunduk. Piyasa düzenini ve işleyişini bozmaya dönük haksız fiyat artışlarına asla müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

1 Ocak’ta yazılı bir açıklama yapan Şok Marketler, ocak ayı boyunca pirinçten makarnaya, patatesten soğana 1000 üründe fiyatlarını sabitlediğini açıkladı. Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker de Şok Marketler'in yeni yılın ilk gününde enflasyona karşı seferberlik başlattığını belirterek, “2023'ü Yıldız Holding'de enflasyonla mücadele yılı ilan ediyoruz” dedi. Kulislerde konuşulanlara göre fiyat sabitleme konusu Bakan Mehmet Muş ile yapılan toplantıda gündeme geldi. Toplantıda 200 temel üründe 5 ay boyunca fiyatların sabitlenmesi üzerinde duruldu. Toplantının ardından zincir marketlerin bu seçenek çerçevesinde üreticilerle görüşmeye başladığı kulislerde konuşulan bir diğer konu. Şok Marketler’in fiyat sabitleme kararının ardından, sektörde farklı şirketlerin de bu yönde adımlar atacağı öne sürülüyor.

■ Bakan Nebati de ‘Fiyatları sabitleyin’ çağrısı yaptı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dün Bloomberg HT'de soruları yanıtladı. Nebati de zincir marketlere fi yatları sabitlemeleri çağrısında bulundu. Enflasyonda ataleti kırdıklarını anlatan Nebati, ”Vatandaş fahiş fi yatlarına karşı ciddi tepki gösterebilecektir, markete gidildiğinde üreticinin ya da satıcının fi yat artışlarının çift haneler gibi artış kabul edilemeyeceği görülmüş olacak. Ulusal ve yerel marketlerden fi yatların artırılmayacağı, sabitleneceği noktasında bir çağrıda bulunuyorum, biz her türlü katkıyı sağlamaya hazırız” dedi.