FLO, 30 ülkede 850 mağazası ve 15 bin çalışanıyla sürdürülebilir üretime yatırım yapıyor

Dünyamızın artan sorunları ve azalan kaynakları, kuruluşları iş süreçlerini tümüyle yeniden belirlemeye ve değişmeye zorluyor. Günümüzde bir iş modelinin başarılı olabilmesi için, yöneticilerin her şeyden önce tüm paydaşlarına özenle yaklaşması ve faydalı projelere imza atması gerekiyor.

Bu anlamda, Türkiye’nin başarılı şirketlerinin arasında yer alan FLO üretim ve perakende süreçlerini sürdürülebilir yaklaşımla yöneterek önemli bir rol model sunuyor. 30 ülkede, 850 mağazası bulunan, FLO Group, 15 bin çalışanıyla, 65 yıldır “Herkesin Ayakkabıcısı” olma misyonuyla yatırım yapıyor.

2022 yılında 16,5 milyar TL olan cirosunu katlayarak 2023 yılında 34,1 milyar TL’ye ve 57 milyon çift ayakkabı satış rakamına erişen FLO Group, son olarak enerjisini yenilebilir kaynaklardan elde etme amacı ile Şanlıurfa’da “Güneş Enerjisi Santrali” yatırımına imza attı.

Yaklaşık 250 bin m2’lik alan üzerinde yer alan iki Güneş Enerjisi Santrali (GES) , FLO’nun genel merkez, fabrika ve cadde mağazalarının enerji ihtiyacının yüzde 33’ünü sağlayacak.

Geçtiğimiz hafta ziyaret ettiğimiz FLO Şanlıurfa üretim tesisinde düzenlenen basın buluşmasında FLO Group CEO’su Yenal Gökyıldırım’ın paylaştığı veriler, şirketin yönetim anlayışının hem başarılı sonuçlar elde etmeyi sağladığı hem de sürdürülebilirlik hedeflerini gerçekleştirdiğini ortaya koyuyor;

Neden Şanlıurfa’da fabrika yatırımı yaptınız?

Yenal Gökyıldırım:

Şanlıurfa’daki organize bölgesinde yaklaşık 6000 kişi ayakkabı sektöründe istihdam ediliyor. Fabrikamızda ise 1.500’ün üzerinde istihdama sahibiz. Yoğun şekilde göç veren, iş imkânlarının çok sınırlı olduğu ilimiz Şanlıurfa’da sektörel kümelenme modeli kurarak binlerce kişiye istihdam sağlamanın yerel kalkınma için çok önemli bir değer olduğunun altını çizmek istiyorum. Kadınların iş yaşamına katılımı oldukça sınırlı olan bu bölgede kadınların istihdama katılımı noktasında bu yatırımımızı çok kıymetli olduğuna inanıyorum. Fabrikamızdaki kadın istihdamımız her geçen gün artıyor, şu anda kadın istihdamı yüzde 10’lara ulaştı, her geçen gün bu oranı arttırarak kadınların iş yaşamına fırsat eşitliği ile katılımını teşvik ediyoruz.

FLO’nun girişimi bölgeye ne gibi bir katkıda bulundu?

FLO olarak 200’den fazla tedarikçiyle çalışıyoruz. Ülkemizin ayakkabı endüstrisi için global standartlarda bir üretim tesisini kurarak, kapılarımızı tedarikçilerimize açtık. Üretimimizin yüzde 85’i Türkiye’den geliyor. 2015 yılında Şanlıurfa’da Türkiye’nin en büyük ayakkabı fabrikasını açarak öncü bir adım attık. Bu adım ile daha önce organize bir fabrikada, ya da sanayi geçmişi ve kültürü bulunmayan şehrin iktisadi gelişimi için çok önemli bir süreci başlatmış olduk. Fabrikamızı açmakla yetinmedik, ardından sektörel paydaşlarımızı da Şanlıurfa’ya davet ederek üretim tesislerini açmalarına ön ayak olduk.

Eko-sistemde neler değişti?

Bugün bu kümelenme kapsamında yaklaşık 20 fabrika aktif olarak çalışıyor. Bu fabrikayı kurarken mağazalarımızda sattığımız 57 milyon çift ayakkabıyı sadece biz üretelim düşüncesiyle kurmadık. Nitekim sattığımız ürünlerin yaklaşık yüzde 10’u buradaki fabrikalarımızda üretiyoruz. Kesim bölümümüze ek olarak, 23 saya bandımız ve 7 adet Monta (Montaj) bandımız bulunuyor. Fabrikamızda günlük 12bin, aylık 250 bin, yıllık 3 Milyon çift ayakkabı üretiyoruz. Sektörümüze, Şanlıurfa’ya ve Türkiye’de değer katarken, endüstrimize öncülük etme sorumluluğu ile sektörümüzü dünya üretim liginde üst sıralara taşıma amacımıza emin adımlarla ilerliyoruz.

Sosyal olarak bölgeye hangi faydaları sağladınız?

Biz “Herkesin Ayakkabıcısı” olma misyonu ile çalışıyoruz. Ne mutlu ki bize 65 yıllık “Herkesin Ayakkabıcısı” olma misyonumuz tüm ekosistemimizde karşılık bulmuş durumda. Paydaş önceliklendirme analizimizin ışığında “Eşitlik Çeşitlilik ve Kapsayıcılık” alanındaki performansımızın öne çıktığını görüyoruz. 3 kıtada 30 ülkedeki çok uluslu, çok kültürlü, çok dilli operasyonlarımızın başarısı çeşitliliğimizin en büyük zenginliğimiz olduğunu ortaya koyuyor. 7’den 70’e her yaştan, her tarza, her beğeniye, her bütçeye uygun ürünlerimiz ile üst düzeyde bir kapsayıcılık performansı ortaya koyarken ayakkabı alışverişinin erişilebilir kılıyoruz. Hayatın her alanında eşitlik, çeşitlilik ve kapsayıcılığı savunuyor, bu kapsamda kadınların ve gençlerin güçlendirilmesi ile kimseyi geride bırakmadan özel gereksinimlere uygun çözümlerin hayata geçirilmesi için projelerimizi geliştiriyoruz.

Gençler için neler yapıyorsunuz?

Fabrikamız aynı zamanda Şanlıurfalı gençlerimiz için de memleketlerinde iş sahibi olmak ve gelecek kurmak ile ilgili çok önemli bir ufuk açıyor. Yerel yönetim iş birliği ile Şanlıurfa’da açılmasına öncülük ettiğimiz Ayakkabıcılık Meslek Yüksek Okulu’nda eğitimine devam eden gençleri de ekonomik hayata kazandırmak ve kariyer yolculuklarında adımlarına eşlik ediyoruz. Ayakkabıcılık Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinin pratik eğitimlerini stajları ve mezuniyet sonrası istihdamlarını sağlıyoruz. Şanlıurfalı gençlerimizin fırsat eşitliği ile ayakkabıcılık alanında eğitim alıp, meslek sahibi olma yolunda ilerlerken onlara 21. yüzyılın yetkinlikleri kazanımları için gelişim programlarına erişmelerini desteklemeye devam edeceğiz.

GES yatırım projeniz nasıl gelişti?

Üretim üssümüz olan Şanlıurfa’yı uçtan uca tüm ekosistemimize olan etkimizi ortaya koyduğumuz bir yerel kalkınma modeli olarak ele alıyoruz. Güneşlenme süresi açısında en avantajlı illerimizin başında gelen Şanlıurfa’da hayata geçirdiğimiz GES yatırımımızla Şanlıurfa için, ülkemiz hatta gezegenimiz için çok önemli bir adım attığımıza inanıyoruz. Aynı zamanda sektörümüz için bir ilk olan GES yatırımımızla perakende sektörüne öncülük etmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu konuda ilham kaynağı olmak ve doğal kaynaklarımızı etkili ve verimli şekilde kullanarak gelecek nesiller için yaşanılabilir bir dünya bırakmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Birleşmiş Milletler’in “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri” doğrultusunda; insana yakışır iş ve ekonomik büyüme, sorumlu üretim ve tüketim, fırsat eşitliği, kapsayıcılık ve çeşitlilik, erişilebilir ve temiz enerji konularını odak noktalarımız haline getirdik. Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz projeler aynı zamanda birbirini destekleyerek bir yerel kalkınma modeli oluşturuyor.

Santraller size ne sağlayacak?

Biz perakende sektörü için bir ilki gerçekleştirdik. 250 bin metrekare alan üzerine iki Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurduk. Bu santrallerde bulunan 31.174 panel ile bir yılda 6 bin hanenin elektriğine eş değer, yaklaşık 30 GW/y enerji üretimi elde edilecek. 20 milyon dolarlık yatırımımızla global çapta bir örnek oluşturduk. FLO, genel merkez, fabrika ve cadde mağazalarının enerji tüketiminin yüzde 33’ü GES’lerden karşılayacak. sürdürülebilirlik kalkınma hedeflerimiz doğrultusunda yaklaşık 18,5 ton karbon salımının önüne geçmeyi ön görüyoruz. Önümüzdeki dönemde, güneş enerjisi santral yatırımlarına devam etmeyi planlıyoruz.

İş modeliniz hakkında bilgi verir misiniz?

Türkiye, İtalya ve Çin’deki tasarım ofislerimizde ürünlerimizi tasarlıyoruz. Kendi modelhanemizde prototiplerimizi üretiyor ve uluslararası akreditasyonlara sahip laboratuvarlarımızda yılda 600 bin ekolojik ve fiziksel test yapıyoruz. Ardından uzman kadrolarımız ile her markamız için güncel koleksiyonlar hazırlıyoruz. Global standartlardaki Şanlıurfa üretim tesisimizde üretim yapıyoruz. Ayrıca ülkemizde 200 tedarikçimizle birlikte çalışıyoruz. İşte tüm bu entegre yapıyı birlikte değerlendirdiğimizde ürün uzmanlığımız, çok kanallı ve çok markalı yapımız bizi dünyada eşine az rastlanır bir şirket haline getiriyor. Bu yapıyı etkin şekilde yönetmek için de çok ciddi bir teknolojik alt yapı gerekiyor.

Yatırım, istihdam, üretim rakamlarınız nasıl?

Bu kapsamda benim de mezunu olduğum, Yıldız Teknik Üniversite’nin teknoparın da konumlandırdığımız FLO Teknoloji şirketimiz ile önemli bir açılım yaptık. 200 kişilik teknoloji ekibimiz ile kendi teknolojimizi kendimiz üretiyoruz. Toplamda baktığımızda 15binin üzerinde doğrudan, 70 bin civarında dolaylı istihdam sunuyoruz. 2022 yılında toplam 818 milyon TL yatırımımızı 2023 yılında 1,4 Milyar TL’ye yükselttik. Son 2 yılda 150 milyon TL civarında teknoloji yatırımı yaptık. 2023 yılında 255 milyon TL’ye çıkardık. 2022 yılında 16,5 milyar TL olan ciromuzu katlayarak 2023 yılında 34,1 milyar TL’ye ulaştık. 57 milyon çift ayakkabı satış rakamına eriştik. Rakamların da açıkça gösterdiği gibi 2023 yılı gibi doğal afetler ve zorlu makroekonomik koşullar altında dahi büyüme odağımızı hiç kaybetmeden, istihdamımızı koruyarak seneyi tamamlıyoruz.

Perakende ağınızı nasıl yönetiyorsunuz?

Kendimizi çok kanallı, çok markalı dijitalleşmeyi ve müşteriyi odağına alan 360 derece entegre bir perakende şirketi olarak konumlandırıyoruz. Türkiye’nin 1 numarası FLO mağazalarımızın yanı sıra, yaklaşık 200 mağazaya ulaşan Türkiye’nin sneaker ve giyim zinciri IN STREET ile perakendecilik faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Mağazacılık tarafında da Lumberjack, Nine West ve Reebok mağazalarımızla operasyonlarımızı yürütüyoruz. 360 derece entegre perakendecilik yaklaşımımızla mağazacılığın yanı sıra e-ticaret ve toptan satış kanallarımız ile yurt dışında büyüyoruz. Kendi e-ticaret kanallarımızın yanı sıra yurt dışında 22 ülkede global ve lokal pazaryerlerine entegre olarak online satış çalışmalarımızı yürütüyoruz. Yaklaşık 70 ülkede toptan satış faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.

Marka yelpazenizde hangi markalar yer alıyor?

Kendi markalarımız olan Lumberjack, Kinetix ve Polaris ile müşterilerimizle buluşuyoruz. Bir de uzun dönemli stratejik lisans anlaşmalarımız ile global markaların bölgemizdeki yönetimini üstleniyoruz. Reebok, Nine West, Lotto, U.S. Polo ASSN, Dockers By Gerli, sevilen çizgi film kahramanlarının, spor kulüplerinin lisanslı ürünleri ile çok güçlü bir marka portföyüne sahibiz. Reebok gibi Nine West gibi Lotto gibi önemli global markaların uçtan uca yönetim hakkı de şirketimiz bünyesinde bulunuyor.