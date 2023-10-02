Gastronomi etkinlikleri hız kesmiyor

■ Yüz binlerce lezzet tutkunu 6 Ekim’deki bu festivali bekliyor

İsmi hâlâ değişmeden kullanılan en eski kentlerden biri Adana… 3 bin 700 yıla yakın bir zamandır, aynı adı taşıyor. Camileri, kiliseleri, antik kentleri, Taşköprü’sü, müzeleri, Büyük Saat Kulesi, Varda Köprüsü, kaleleri, konakları, yaylaları, çarşıları, kelebekleriyle; Karataş ve Yumurtalık sahilleri ve deniz ürünleriyle Adana, yılın her mevsiminde güzellikler vaat eden bir şehir olarak öne çıkıyor… Kebapları, sıkması, karakuş tatlısı, şalgam suyu, aşlaması ve yüzlerce çeşit yemeği ile de bir lezzet şöleni vaat ediyor…

Kadim kültürlerin harman yeri Adana, asırlar öncesine uzanan köklü geçmişinin damıttığı eşsiz lezzetleriyle bir kez daha yüz binlerce misafirini kendisine hayran bırakmaya hazırlanıyor. Bu yıl 7’nci kez düzenlenen Adana Lezzet Festivali, Adana Valiliği’nin ev sahipliğinde, Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyeleri, odalar ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla 6-8 Ekim tarihlerinde misafirlerini ağırlayacak.

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■ Dünya gastronomisinin yıldız isimleri Kasım’da Gastromasa’da

Türkiye’nin gastronomi alanındaki en önemli uluslararası etkinliği “Gastromasa” için geri sayım başladı. Ülkemizin bu global markasının yaratıcısı, sevgili dostum Gökmen Sözen. Yaptığı çalışmalarda bir diplomat gibi hareket eden ve gastronomi sektörümüzün gelişiminde önemli bir rol sahibi olan Gökmen Sözen, Gastromasa için bu yıl da dünyanın en ünlü şeflerini İstanbul’a getiriyor.

Gastromasa, Türkiye ile dünya gastronomisi arasında köprü görevini üstlenen ve dünya gastronomi etkinlikleri içerisinde ilk iki sırada yer alan bir etkinlik.

■ Gıda sektörü, Türk Mutfağı 2.0’da gelecek için bir araya geliyor!

Gastronomi pazarlama etkinliği olan Türk Mutfağı 2.0, yeme-içme sektörüne "birliktelik" temasıyla yeni bir soluk getirmeyi hedefliyor. Etkinlik, ev dışı ve hızlı tüketim gıda kanallarını kapsayarak sektöre ve nihai tüketicilere ürün/hizmet sunan markaları bir araya getirecek. Geçmişte iki kez Türkiye'nin gastronomi alanında ilk entegre pazarlama projesi Restoran Haftası kapsamında Gastronomi Pazarlama Ajansı Dude Table tarafından organize edilen Türk Mutfağı 2.0, sektörün yoğun ilgisi ile bu yıl bağımsız bir gastronomi pazarlama etkinliği olarak 4 Ekim’de, Divan Kuruçeşme’de düzenleniyor.

■ Tarihin sıfır noktasında heyecanlandıran keşifler: Boyalı ilk heykel bulundu

Göbeklitepe’ye her gidişimde yaşadığım büyük heyecan hiç değişmedi. Hikâyesi, T biçiminde dev taşların üzerindeki kabartmalarda gerçekten görmeye değer hayvan desenleri ile 12 bin yıl öncesine bir yolculuk, büyüleyiciydi. Sonradan, yakınlarda üç Göbeklitepe daha olduğunu öğrendim: Karahantepe, Sefertepe ve Hamzantepe. İlerleyen zamanlarda bu taş tepelerin sayısı daha da arttı.

Son yıllarda Karahantepe’yi de yakından izliyorum. Geçtiğimiz günlerde gelen bir haber, tarihin sıfır noktası olarak nitelendirilen Göbeklitepe ve Karahantepe’de yeni buluntular gün ışığına kavuştuğunu muştuluyordu.

■ Dansın yıldızları İstanbul Tiyatro Festivali’nde buluşacak

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Koç Holding Enerji Grubu Şirketleri Aygaz, Entek, Opet ve Tüpraş’ın sponsorluğunda düzenlenen 27. İstanbul Tiyatro Festivali, programında yerli ve uluslararası toplam 20 tiyatro, performans ve dans gösterisini bir araya getiriyor. Yenilikçi ve merakla beklenen yapımları izleyici karşısına çıkaracak festival, çağdaş dansın dünyadan üç önemli temsilcisini de ağırlamaya hazırlanıyor.

■ Ara Güler arşivinden “Renkli Anadolu” sergisi 6 Ekim’de ziyarete açılıyor

Türkiye’de kültür ve sanat alanında uzun soluklu çok sayıda sosyal sorumluluk platformu ve projesinin destekçisi olan Doğuş Grubu’nun, Ara Güler ile iş birliği sonucu 2016 yılında hayata geçirdiği Ara Güler Müzesi’nin yeni sergisi “Renkli Anadolu” 6 Ekim’de kapılarını ziyaretçilere açıyor.

Hayranı olduğum, kendisiyle tanışmak, sohbet etmek fırsatı bulduğum Ara Güler’le ilgi her şey, yarınlara önemli belge nitelikleri taşıyor.

■ İki ustayı buluşturan şarkı!

Usta müzisyen Soner Olgun, sevenlerinden gelen istek üzerine 1994 yılında çıkardığı Her Şey Değişmeli albümünde yer alan Alıştım şarkısını yeniden yorumlamak için stüdyoya girdi. Olgun’a şarkının yeni düzenlemesinde Yunanistan’ın ünlü virtüözlerinden Vassilis Saleas klarnetiyle eşlik etti. Şarkının sözü ve müziği Soner Olgun’a, düzenlemesi ise Utkan Marangoz’a ait.