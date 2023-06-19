Gaziantep ve Mardin’de iki gün

Gaziantep’te kültürel mirası yarınlara taşıma hedefinde çalışmalar hız kesmiyor

Bir sohbetimizde "Bu toprağın bize verdiği mirası güçlü şekilde yarınlara, çocuklarımıza emanet ve miras olarak bırakmalıyız" demişti Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve devam etmişti:

"Annemin mutfağından gelen kokuyu muhafaza edip yarınlara gönderemezsek yok olacak. Yalnızca baharatımız ya da mutfağımızın güzellikleri değil, geçmişimiz, kültürümüz, geleceğe taşıyacağımız mirasımız. Bizim burada petrolümüz, madenimiz yok ama en büyük kültürel mirasa sahibiz. Bunu yarınlara taşıyabilen toplumlar istikametini belirleyecektir. Bu tarih bize emanet. Bu geçmiş bize emanet. Bugün bu geçmişten aldığımız ilhamla çalışıyoruz."

UNESCO yaratıcı şehirler ağına giren ilk kentimiz olan ve Türkiye'nin gastronomi başkenti olarak gösterilen Gaziantep’te Başkan ve ekibi ile şehir halkı buna inanmış, bu doğrultuda çalışmalar ara verilmeksizin sürdürülüyor. Udma Peynir Müzesi ve Rayiha Baharat Müzesi de bu çalışmalardan ikisi… Müzelerin ve MSM’nin (Mutfak Sanatları Merkezi) Kurucu Yönetim Kurulu ve Gazibel Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Tural ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Mutfaklar Koordinatörü ve Mutfak Sanatları Merkezi Başkanı Doğa Çitçi de bu etkileyici mekânlara ziyaretimde bana eşlik ettiler.

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Filiz'den Mardin’de “ilk buğday hasadı” ve gastronomi etkinliği

Bulgur, zengin besin değeriyle asırlar boyu sofralardan eksik olmayan geleneksel bir lezzet. Üreticisi ve tüketicisi tarafından “sarı altın” olarak da nitelendiriliyor ve dünyada Türk kökenli ismiyle kabul edilen besinlerden biri. Yarım asırlık Filiz markası coğrafi işaretli Mardin bulgurunu yılın ilk aylarında, Filiz Mardin Bulguru ismiyle satışa sunmuştu. Ve geçtiğimiz günlerde, Mardin Bulguru için ilk buğday hasadını özel bir etkinlikle kutladı. Kızıltepe’deki bir tarlada yaşadığımız hasada Barilla Gıda Pazarlama Direktörü Selcen Tokgöz ve sosyal gastronomi şefi Ebru Baybara Demir ev sahipliği yaparken, iyi yaşam ve beslenme uzmanı Dilara Koçak da etkinliğin konuşmacı konukları arasındaydı.

Yılın ilk buğday hasadının ardından tüm katılımcılar şef Ebru Baybara Demir ve ekibinin hazırladığı hasat sofrasında bir araya geldi. Hammis (sac üzerinde ateşte domates ve biber ile

pişirilen kuzu eti), Şehriyeli Bulgur Pilavı, Sac Ekmeği, Çoban Salata ve İrmik Helvasından oluşan menü tadıldı. Et suyunda pişirilen bulgurun lezzeti doruğa çıkmıştı.

Aile mirası reçeteler Türkiye'nin eşsiz yemek kültürünü ortaya çıkarıyor

“Lezzet Göçünün İzinde… Aile Mirası Reçeteler” projesi, Türkiye'nin farklı bölgelerinde yaşayan toplulukların yüzyıllar boyunca kuşaktan kuşağa aktarılan geleneksel aile reçetelerini bir araya getiriyor. Göçmen Artisan Bakery’nin desteği ile Selin Atasoy’un hayata geçirdiği, Sahrap Soysal’ın danışmanlığını yaptığı proje; geçmişten bugüne ulaşmış özel lezzetleri ve tarifleri tekrar hatırlatırken, bu önemli mirasın kaybolmaması için nesilden nesile aktarılmasının ne kadar önemli olduğunun da altını çiziyor.

Ülkemizin yüzde 73.4’ü çölleşme tehlikesi altında

TEMA Vakfı, 17 Haziran Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü’nde, ülkemizin yüzde 73.4’ünün çölleşme tehlikesi altında olduğunun altını çizdi. Gıda güvenliğini sağlamak, iklim değişikliğine karşı dirençli olmak ve kuraklıktan daha az etkilenmek için çölleşme ile mücadelenin önemine dikkat çeken TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, “Çölleşmenin yıllık maliyetinin ülkelerin gayrisafi millî hasılasının (GSMH) yüzde 4-8’i olduğu tahmin ediliyor. Bu oranın 2050 yılında yüzde 40’lara ulaşacağı öngörülüyor” dedi.

Yine aynı konuda Reis Gıda tarafından yapılan açıklamada “kuraklık ve çölleşme, dünyadaki toprakların hayati önemini tehdit eden faktörlerdir ve iklim değişikliğiyle birlikte giderek artan bir sorun haline gelmektedir. Gıda güvenliğimizi korumak için çölleşme ve kuraklıkla mücadele etmeliyiz” görüşlerine yer verildi.

Pera Müzesi'nin yeni sergisi insanlık tarihinin gizemli coğrafyasını keşfe çağırıyor

Pera Müzesi, farklı kültürlerin doğasını, estetiğini, yaşam biçimlerini keşfederek fotoğraflarına yansıtan Isabel Muñoz’un, Türkiye’nin en önemli arkeolojik alanlarından Göbeklitepe ve bölgedeki Taş Tepeler’i konu alan çalışmalarına ev sahipliği yapıyor. Prado Müzesi’nin yaşayan en iyi 12 çağdaş fotoğrafçı arasında gösterdiği, Venedik Bienali ve New York Uluslararası Fotoğraf Merkezi gibi önemli sergilerde yer alan İspanyol sanatçının, Isabel Muñoz: Yeni Bir Hikâye - Göbeklitepe ve Çevresinden Fotoğraflar başlıklı yeni sergisi, 17 Eylül’e kadar sanatseverlerle buluşuyor.

Perrotin Sanat Galerisi, Bodrum Loft ev sahipliğinde sanatseverlerin karşısına çıkacak

Fransa merkezli dünyaca ünlü sanat galerisi Perrotin Gallery, bu yaz Bodrum Loft işbirliğiyle "French Delights" sergisini sanatseverlerle buluşturacak. Serginin açılışı 1 Temmuz Cumartesi günü saat 18:00'de gerçekleştirilecek. Serginin küratörlüğünü Artsa Danışmanlık üstlenirken, sergide yer alacak 12 sanatçının 18 farklı eseri sanatseverlere uluslararası sanatçıların farklı bakış açılarını, yaratıcı yaklaşımlarını ve tekniklerini keşfetme fırsatı sunacak.

İş Bankası “Karneni Göster Kitabını Al” kampanyası 16 yaşında

Türkiye İş Bankası, çocuklara bu yıl Cumhuriyetimizin 100. yılı vesilesiyle “Çocuklar Soruyor Tarih Dede Anlatıyor” kitabını armağan ediyor. Kitapta Dr. Selim Erdoğan, Darüşşafakalı öğrencilerin Cumhuriyet, Atatürk ve Kurtuluş Savaşı ile ilgili sorularını yanıtlıyor.