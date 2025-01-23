Geleceğimiz Trump’ın tekelinde mi?

ABD’nin Paris Anlaşması’ndan çekilme kararı, hem uluslararası iş birliğinin önemini hem de iklim değişikliğiyle mücadelede liderlik boşluğunun yaratabileceği riskleri bir kez daha gözler önüne seriyor. Bu kararın etkileri yalnızca bugünle sınırlı kalmayacak, geleceğimizi de şekillendirecek.

ABD Başkanı Donald Trump, Paris İklim Anlaşması’ndan çekileceklerini duyurdu. Böylelikle ABD; İran, Libya ve Yemen’le birlikte anlaşmaya dahil olmayan dördüncü ülke oldu. Trump’ın Paris Anlaşması’ndan çekilme kararı, iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir geriye adım olarak görülüyor. Ancak bu karar, aynı zamanda yerel düzeyde çevre bilincinin artmasına ve diğer ülkelerin liderliği üstlenmesine de yol açabilir. Peki, Trump’ın bu kararı ne anlama geliyor ve etkileri neler olacak?

“Amerikan İşçisini Koruyorum”

Trump, çekilme kararını açıklarken anlaşmanın “Amerikan işçisine zarar verdiğini” ve ülke ekonomisine yük oluşturduğunu savundu. Paris Anlaşması’nın ABD’yi adil olmayan yükümlülüklere soktuğunu iddia eden Trump, bu hamlenin ulusal çıkarları önceliklendirdiğini söyledi. Ancak uzmanlar, bu söylemin kısa vadeli ekonomik çıkarları öncelediği ve küresel çevre krizini göz ardı ettiği görüşünde. ABD, dünya genelindeki karbon salımının yaklaşık yüzde 15’inden sorumlu ve bu alanda liderlik rolünden çekilmesi, diğer ülkelerin de benzer adımlar atmasına neden olabilir.

Küresel Tepkiler

Trump’ın kararına dünyanın dört bir yanından tepki yağdı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, bu hamlenin yalnızca iklim değişikliğiyle mücadele çabalarını zayıflatmayacağını, aynı zamanda ABD’nin uluslararası arenadaki liderlik rolünü sorgulanır hale getireceğini ifade etti. Avrupa Birliği ve Çin, iklim hedeflerine bağlı kalacaklarını açıklayarak ABD’nin boşluğunu doldurabileceklerini işaret ettiler. Trump’ın bu kararı, iklim değişikliğinin sonuçlarından en çok etkilenecek olan gelecek nesiller için bir dönüm noktası olabilir. Bilim insanları, bu hamlenin küresel ısınmayı 2 derecenin altında tutma hedefini tehlikeye atabileceğini ve iklim felaketlerinin artmasına yol açabileceğini belirtiyor. Bu arada Trump’ın kararına rağmen ABD’de birçok eyalet, şehir ve özel sektör lideri, Paris Anlaşması’nın hedeflerine bağlı kalacaklarını duyurdu. “We Are Still In” (Hâlâ Buradayız) hareketi, ulusal hükümetin aksine yerel düzeyde kararlılığın sürdüğünü gösteriyor.

■ Trump’ın kararının sonuçları

Trump’ın ABD’yi Paris İklim Anlaşması’ndan çekme kararının sonuçları hem küresel hem de yerel düzeyde ciddi etkiler yaratabilir:

1. KÜRESEL İKLİM HEDEFLERİNE DARBE

Paris Anlaşması, küresel ısınmayı 2 derecenin altında tutmayı hedefleyen en kapsamlı uluslararası anlaşmalardan biri. ABD, karbon salımında dünyanın en büyük ikinci ülkesi olarak, bu hedeflere ulaşılmasında kritik bir role sahipti. Çekilme kararı, diğer ülkelerin de yükümlülüklerinden vazgeçmesine yol açabilir ve küresel iş birliğini zayıflatabilir.

2. ABD’NİN ULUSLARARASI LİDERLİK ROLÜNÜN SORGULANMASI

ABD’nin bu anlaşmadan çekilmesi, uluslararası arenada liderlik rolünün zedelenmesine neden olabilir. Avrupa Birliği, Çin ve diğer ülkeler, iklim değişikliğiyle mücadelede öne çıkabilir ve ABD’nin etkisi azalabilir.

3. EKONOMİK VE TEKNOLOJİK REKABET AVANTAJINI KAYBETME

Yeşil enerji ve temiz teknolojiler, geleceğin ekonomisinde büyük bir paya sahip olacak. ABD’nin bu sektörlerde geri kalması, Avrupa ve Çin gibi ülkelerin temiz enerji teknolojilerinde liderliği ele geçirmesine olanak tanıyabilir. Uzmanlar, yenilenebilir enerji yatırımlarının artırılmasının uzun vadede ekonomik büyümeyi destekleyeceğini vurguluyor.

4. YEREL TEPKİLER VE BÖLGESEL DİRENÇ

Trump’ın kararına rağmen birçok eyalet, şehir ve şirket, Paris Anlaşması’nın hedeflerine bağlı kalacaklarını açıkladı. Özellikle Kaliforniya gibi eyaletler, kendi iklim politikalarını yürütmeye devam edeceğini duyurdu. Bu durum, ABD’de federal hükümet ile yerel yönetimler arasında daha fazla gerilime yol açabilir.

5. ÇEVRESEL VE SOSYAL ETKİLER

ABD’nin emisyon azaltma hedeflerinden vazgeçmesi, küresel ısınmayı hızlandırabilir ve iklim değişikliğinin etkilerini artırabilir. Daha şiddetli kasırgalar, yangınlar ve deniz seviyesindeki yükselme gibi doğal afetlerin sayısı ve şiddeti artabilir. Bu da milyonlarca insanın yaşamını ve geçim kaynaklarını olumsuz etkileyebilir.

6. POLİTİK VE TOPLUMSAL KUTUPLAŞMA

Bu karar, ABD iç siyasetinde çevre ve ekonomi politikaları konusunda kutuplaşmayı derinleştirebilir. Çevreci gruplar ve bilim insanları, kararın uzun vadeli sonuçlarına dikkat çekerken, destekçileri ekonomik kalkınma ve enerji bağımsızlığını ön planda tutmaya devam ediyor.