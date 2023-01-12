Genç strateji danışmanlarından geleceğin liderlerini yetiştiriyor

2006 yılında 20 milyon dolar cirosu olan Karaca, 2022 yılını 500 milyon doların üzerinde bir ciroyla kapattı. Hedef üç yıl içinde milyar dolar cirolu bir grup olmak. Karaca dışında Emsan, Jumbo, Homend, Kaşmir gibi markaları bünyesinde barındıran ve 500 civarında mağazada müşterileriyle buluşan grubun hedefleri arasında yurt dışında da marka almak var. Karaca’nın Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Karaca ile buluştuk ve hem hedeflerini hem de “Geleceğin Liderleri” adını verdikleri projeyi konuştu.

‘Geleceğin Liderleri’, Türkiye’nin akademik olarak en başarılı, en zeki, en hızlı adapte olan çalışkan yeteneklerini Karaca’ya kazandırıp mevcut yönetim kadrosundaki bilgi ve deneyimi aktarma projesi. Harvard, Stanford, Boğaziçi ve Koç gibi dünyada sıralamaya girmiş üniversitelerden yeteneklerin Karaca Grup’a kazandırılmasını amaçladıklarını söyleyen Fatih Karaca, “Biz bu gençlerimize strateji danışmanı diyoruz. Her genel müdür yardımcımızın yanına bir strateji danışmanı atıyoruz. Hepimizin bir strateji danışmanı var. Bizimle toplantılara giriyorlar, yemeklere katılıyorlar. En büyük motivasyonları işin içinde olmaları, proje geliştirmeleri. Hata yapsalar bile yetki veriyoruz onlara… 6 yıldır bu programı yürütüyoruz. Şu anda böyle 10’un üzerinde strateji danışmanı gencimiz var. Bu program kapsamında bir gencimiz markalarımızdan birine müdür oldu” diyor.

Hedef sektöründe 2030’da dünyada ilk üçe girmek

Çalışanlarının ve birlikte çalıştıkları iş ortaklarının çok değerli olduğunu kaydeden Karaca, “Ailemizin yatları, katları yok. Mütevazı yaşıyoruz. Kar payı dağıtmıyoruz. Kazandığımızı işimize yatırıyoruz. Hammadde ve kaliteye çok para harcıyoruz. Arkamızda çok iyi bir Ar-Ge ekibi var. Ama hayalperest de değiliz. Heyecanlıyız, hedeflerimiz var ama para kaybedeceksek o işten çıkarız. 3 bin 750 çalışanımız var. Çalışanlarımıza hedef gösterirken elimizi taşın altına koyduğumuzu gösteriyoruz. Biz çalışanlarımız ve yöneticilerimize sosyal ailemiz diyoruz” değerlendirmesini yapıyor.

Fatih Karaca’ya 2022 yılını ve yurt dışına yoğunlaşan çalışmalarını da soruyorum, şöyle yanıtlıyor:

“2022 yılı iyi geçti. Çok ciddi anlamda karlılık sağladık. İngiltere, Almanya ve Fransa operasyonlarımız başladı. İngiltere’de iki mağazamız, Fransa’da iki mağazamız var. Almanya’da bize ait 6-7 mağazamız oldu. Avusturya’da da bir mağazamız var. Bu ülkeler dışındaki hedefimiz Amerika. 2024 sonu, en geç 2025 başı mutlaka bu pazara girmiş olacağız. Yurt dışı markamız Karaca ve önümüzdeki dönemde yurt dışı hedeflerimize öncelik vereceğiz. Sektörümüzde dünyada ilk 20’de varız. 2030’da dünyada ilk üçe girmeyi hedefliyoruz.”

Aile toplandığında Birleşmiş Milletler gibi oluyor!

Fatih Karaca’nın babası Arif Karaca, çocuklarını yurt dışında okuturken farklı bir yöntem izlemiş. Birçok aile gibi Amerika veya İngiltere yerine Fatih Karaca’yı İspanya’ya göndermiş. Diğer oğlu Emre Karaca Japonya’da okumuş. Fatih Karaca’nın amcasının çocukları ise Çin ve Hindistan’da okumuş. Karaca, “En küçük kardeşim bir süre Güney Amerika’da yaşadı. Ben İspanyolca, kardeşim Japonca, kuzenlerim Çince ve Hintçe konuşuyor. Benim eşim Hispanik, kuzenimin eşi Çinli. Hepimiz toplandığımızda çok renkli bir tablo oluşuyor” diyor.