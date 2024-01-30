Gençleri tarım alanına yönlendirecek proje “Sürdürülebilir Tarım ve Etki Girişimciliği”

Yapılan projeksiyonlar 2050 yılına kadar dünyada gıda talebine dayalı üretim artışının yüzde 65’e ulaşması, tarımsal üretimin de en az 2 katına çıkartılması gerektiğini gösteriyor. Öte yandan hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde bir çiftçinin ortalama yaşının 60 olduğunu görüyoruz. Tarımda sürdürülebilirliğe ve gençlerin bu alandaki istihdamına artık her zamankinden daha çok ihtiyaç var.

Ülkemizin en büyük sorunlarından birisi gençlerin beyaz yakalı işlere yönelmesi ve başta tarım olmak üzere üretim alanından uzaklaşması. Çiftçilikle uğraşan vatandaşlarımızın sayısı azaldıkça, yerli üretim oranlarımız azalıyor, gıda fiyatları artıyor, yetersiz ve kötü beslenme sorunları büyüyor. Bu yüzden, gençlerimizin ailelerinin işlerini devam ettirmesi ve yeni girişimlerin tarım alanına yönelmesi öncelikli konularımız arasında yer alması gerekiyor.

Geçtiğimiz hafta Anadolu Efes’in basına duyurduğu eğitim programıyla gençleri tarıma kazandırmayı hedeflediği “Sürdürülebilir Tarım ve Etki Girişimciliği” programı çok önemli bir adım olarak görülmeli.

Doğayla uyumlu gıda üretimi

55 yıllık geçmişiyle bir bira şirketinin ötesinde kendini aynı zamanda bir tarım şirketi olarak da gören Anadolu Efes, sürdürülebilir tarım odağında yürüttüğü AR-GE ve inovasyon çalışmalarına büyük yatırım yapıyor. Çiftçilere ve üreticilere destek programları oluşturuyor. Eğitim çalışmaları düzenliyor.

Anadolu Efes, Sürdürülebilirlik Akademisi ile birlikte hayata geçirilen, “Sürdürülebilir Tarım ve Etki Girişimciliği” eğitim programıyla, öncelikle gençlere, doğayla uyumlu gıda üretimine yönelik sürdürülebilir bir yaklaşım kazandırmayı hedefliyor.

Gıda krizine karşı sürdürülebilir tarımla yenilikçi fikirler yeşertmeyi amaçlayan proje, akademisyenler ve uzman eğitmenler tarafından hazırlandı. Özellikle üniversite öğrencilerine ve Anadolu Efes’in paydaşı çiftçilerin ailelerine yönelik olarak oluşturulan program online ve ücretsiz olarak sunuluyor. Dört modülden oluşan programda sürdürülebilirlik, iklim krizi, gıda krizi, sürdürülebilir tarım yöntemleri ve etki girişimciliği konularında bilgi veriliyor.

Tarımsal ekonomiye 1 milyar TL civarında katkı

Anadolu Efes Türkiye Genel Müdürü Onur Altürk’ün verdiği bilgiye göre, 40 yılı aşkın süredir çiftçilere destek olan kuruluş, tarım alanında yaklaşık 10 bin kişiye geçim kaynağı, tarımsal ekonomiye 1 milyar TL civarında katkı sağlıyor. Çiftçileri desteklemek ve maltlık arpa üretiminin sürdürülebilirliğini güvence altına almak için onlara teknoloji ve eğitimlerin yanı sıra finansal anlamda da destek veriyor. Mazot benzeri ihtiyaçları için her yıl Çiftçi Teşvik Paketleri sunuyor. Çiftçilere sertifikalı tohum dağıtımı desteği sağlıyor.

Tarımın devamlılığının dünya ve Türkiye için oldukça önemli olduğunu belirten Onur Altürk “Sürdürülebilir Tarım ve Etki Girişimciliği” programı hakkında “Türkiye’nin dört bir yanından üniversite öğrencilerimiz ve paydaşımız olan çiftçilerimizin aileleri bu eğitim sayesinde rejeneratif tarımdan gıda israfına, döngüsel ekonomiye ve sürdürülebilir yaşam pratiklerine kadar birçok konu hakkında bilgilerini geliştirebilir, farkındalıklarını artırabilir” yorumunu yapıyor

“Tarımda gençlere artık her zamankinden daha çok ihtiyaç var”

OECD’nin Tarım Sektörü Raporu’na göre 2020’de dünya işgücünün %26,9’u; Avrupa işgücünün %29,6’sı; Türkiye’de ise %17,8’si tarım sektöründe istihdam ediliyor. İnceleme dönemleri itibarıyla tarımsal istihdamın tüm dünyada azalış trendinde olduğu görülüyor.

Anadolu Efes Grup Kurumsal İletişim ve İlişkiler Direktörü (CCAO) Selda Susal Saatçi’nin paylaştığı verilere göre, 2022 yılında Türkiye’de bu oran %15,8’e gerilemiş durumda. Türkiye Bankalar Birliği’nin Tarım Sektörü Raporu ise 2022 yılında 45 yaş altı tarımsal istihdamın %23 gerilediğini ortaya koyuyor. Selda Susal “Bu noktada gençlerimizin sürdürülebilir tarım konusunda bilgi sahibi olmasının önemini vurguluyoruz. Yeni eğitim programımız ile bu farkındalığı sağlamayı amaçlıyoruz” diyor.

Not: Sürdürülebilir Tarım ve Etki Girişimciliği eğitim programına kayıt olmak isteyenler bu linkten başvurularını yapabilirler:

LINK (https://anadoluefes.com.tr/gelecegeartideger/tarim/surdurulebilir-tarim-etki-girisimciligi-programi-basliyor)