‘Gergin, eğik askılı ve ters-Y tipi’ ile dünyanın en iyisi oldu

Önceki sabah Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, Barış Esen ve Hakan Güldağ’la birlikte Gülsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Gül’ün ofisine uğradığımızda, Gülsan Holding Başkan Yardımcısı Alper Gül, gururlandıkları haberi gönderdi:

Kömürhan Köprüsü dünyanın en iyisi seçildi…

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 14 Eylül 2024 günü medyaya yansıyan açıklamasında haberi vermişti:

Kömürhan Köprüsü, IRF’in (International Road Federation) “Küresel Yol Başarı Ödülleri” kapsamında “gergin eğik askılı ve ters-Y tipi özelliği ile yapım metodolojisi” kategorisinde “en iyi proje” seçildi.

“Küresel Yol Başarı Ödülleri” “gergin eğik askılı ve ters-Y tipi özelliği ile yapım metodolojisi” “en iyi proje” Elazığ-Malatya arasındaki doğal sınırda (Fırat Nehri’nin üzerinde) yer alan Kömürhan Köprüsü, sadece bölgede ulaşımı kolaylaştırmakla kalmadı, bir mühendislik eseri olarak dünyada öne çıktı.

660 metre uzunluğundaki köprü, taşıt trafiğine karşılıklı yönde ikişer şeritli olarak hizmet veriyor. “Gergin eğik askılı ve ters-Y tipi kule” olarak tasarlanan köprü, 168.5 metrelik tek pilon (tek ayak) ve 380 metrelik orta açıklığı ile dünyada 4’üncü sırada yer alıyor.

Uraloğlu’nun açıklamasını okuyunca 2012 yılı Ocak ayına döndüm. Dönemin Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’ın katılımıyla Adıyaman-Kahta-Siverek-Diyarbakır Karayolu’nu Atatürk Barajı üzerinde birleştiren “Nissibi Köprüsü”nün temel atma töreni vardı.

O dönemde köprüyü yüzde 100 Türk mühendisliği ve işgücüyle inşa edecek Gülsan İnşaat’ın Yönetim Kurulu Başkanvekili olanMehmet Gül, törende Binali Yıldırım’la şu düşüncesini paylaştı:

- Sayın Bakanım, Türkiye Nissibi gibi en az 10 köprüyü bu bölgede yapabilecek güce sahip. Belki araç geçişi az olabilir ama bu bölgede köprülerin çok önemi var.

Aradan 2 yıla yakın süre geçti, 4 Kasım 2013’te Karayolları Genel Müdürlüğü’nün “Kömürhan Köprüsü, Bağlantı Tüneli ile Yolu” yapım işini Doğuş İnşaat-Gülsan İnşaat ortaklığı üstlendi. Ocak 2014’te çalışmalara başlandı.

Haziran 2014’te Gülsan İnşaat’ın davetiyle “Nissibi Köprüsü” inşaatını gezmeye gittiğimizde Mehmet Gül, köprünün maliyetine işaret edip, Ocak 2012’de Binali Yıldırım’la paylaştığı fikrini ortaya koydu:

- “Nissibi Köprüsü” 40 milyon dolara mal oluyor. Bu, Türkiye için artık büyük para değil. Fırat Nehri üzerine böyle 10 köprü yapıp, bölge insanının yaşamını kolaylaştırmak gerekiyor.

Mayıs 2015’te “Nissibi Köprüsü”nün açılış törenine katıldım. Törenden sonra Mehmet Gül ve kızı Gülsan Holding Yönetim Kurulu Üyesi Gökçe Gül ile birlikte Elazığ’a doğru yola çıktık. Onlar Elazığ’da konakladı, ben Malatya’ya geçtim. Mehmet Gül, sıkı sıkı tembih etti:

- Kömürhan Köprüsü inşaatını mutlaka görmelisin.

Ertesi gün şantiyeye gittim, Gülsan İnşaat Proje Müdürü Arif Erdiş’le karşılaştım, şu noktaya işaret etti:

- Kömürhan, dünyanın 4’üncü “Tek ayaklı, gergin askılı köprüsü” olacak.

Malatya tarafında ayağın yükseleceği noktayı gösterdi:

- Tek ayağın yüksekliği 168.5 metre, köprünün orta açıklığı da 380 metre olacak.

Elazığ tarafındaki tünel çalışmasına dikkat çekti:

- Gidiş-dönüş 2 bin 400’er metrelik tünel yapıyoruz.

Projenin toplam uzunluğunu aktardı:

- Köprünün uzunluğu 660 metre, tünelin yanı sıra 2 bin 95 metre bağlantı yolu var. Toplam proje uzunluğu 5 bin 155 metre.

Tek ayaklı Kömürhan Köprüsü’nün 2 Ocak 2021’deki açılış törenine gidemedim, o gün Mehmet Gül’den son bilgileri istedim. Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk’le birlikte açılış töreninde hazır bulunan Gülsan Holding Yönetim Kurulu Üyeleri Alper Gül ve Gökhan Gül’e yönlendirdi. Gökhan Gül, şu bilgileri gönderdi:

Kömürhan Köprüsü’nde 7 bin ton çelik kullanıldı. Paris’teki Eyfel Kulesi’nin çelik miktarıyla aynı düzeyde.

Çelik imalatlarının montajı sırasında kullanılan kaynak çubuklarının toplam boyu 450 kilometreyi buldu.

Çelik segmentlerin kule bağlantısını sağlayan kablo uzunluğu 853 kilometreye ulaştı.

Bakan Uraloğlu’nun açıklamasına döndüm:

Tamamen Türk mühendisleri ve işçilerinin alın teriyle inşa edilen Kömürhan Köprüsü gurur kaynağımız olmaya devam ediyor. Bu devasa yapı, ülkemizin mühendislikte ulaştığı zirveyi ve milli kaynaklarımızın gücünü de tekrar gözler önüne serdi.

“IRF 2024 Küresel Yol Başarı Ödülleri”, 12 Aralık 2024’te ABD’nin Orlando şehrinde yapılacak törenle takdim edilecek.

“Kömürhan Köprüsü”, ilk hizmete girdiği andan itibaren dünyada sınıfında 4’üncü olmuştu.

IRF Küresel Yol Başarı Ödülleri’nde birinci olması, Doğuş İnşaat-Gülsan İnşaat ile Türk mühendis ve işçilerinin başarısını ortaya koyuyor…

İlk iki sırada Rusya’daki köprüler yer alıyor

Gülsan Holding Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Gül, 2 Ocak 2021 günü tek ayaklı asma Kömürhan Köprüsü ile ilgili bir de liste göndermişti.

Kömürhan Köprüsü Literatür Sıralaması

(Tek Pilonlu ve Ana Açıklık Kriterleri Kıyaslaması)

Sıralama şöyle:

Zhivopinsy Köprüsü (Rusya): 410 metre

410 metre Surgut Köprüsü (Rusya): 408 metre

408 metre New Taipei Köprüsü (Tayvan): 400 metre

400 metre Kömürhan Köprüsü (Türkiye):380 metre

Markalara AVM’ler ile büyüme yolu açıldı

Torunlar GYO Yönetim Kurulu Başkanvekili Mehmet Torun aradı:

- İsmail Küçükkaya ile Bakü’ye gitmişsiniz. Dönüşte Azerbaycan’daki Türk markaları ve şirketlerin mağazaları ile satış noktalarıyla ilgili yazı yazmışsın. İsmail Küçükkaya da iki gündür Halk TV’de senden de söz ederek anlatıyor.

Ardından konuyu alışveriş merkezlerine taşıdı:

- Türkiye’de perakende sektörü, markalar AVM’ler sayesinde büyüme şansı yakaladı, önleri açıldı. Markaların başarısından söz ederken AVM’lerin etkisini göz ardı etmemek gerekiyor.

Mehmet Torun, şu noktanın altını çizdi:

- Eğer AVM’ler olmasa, sayısı artmasa, mağaza kiraları çok yüksek kalır, markalar bugünkü noktaya ulaşmada zorlanırdı.

Enflasyon inecek derken sanayiyi kaybetmeyelim

Başkanlığını Ahmet Güleç’in yürüttüğü Mobilya Dernekleri Federasyonu’nun (MOSFED) tasarımcıyla sanayiciyi buluşturan “Furnishings & Design İstanbul”un (FDI) açılışına katılan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, önce sektörün ihracat temposuna değindi:

- Mobilya sektörünün kilo başına ihracat değeri 3.8-4 dolar düzeyinde. FDI, çok doğru ve önemli bir adım, açılım oldu. Dizayn, tasarım denince İtalya gibi artık Türkiye de akla gelmeli.

Gültepe, Ticaret Bakan Yardımcısı Volkan Ağar’ın da katıldığı törende ihracatta yaşanan sıkıntıları dile getirdi:

- Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek, “Sabredin” diyor. Bir yıldır sabrediyoruz. Artık sabır döneminin de sonunun gelmesi lazım.

150 bin ihracatçının sıkıntısını aktarmaya çalıştığını bildirdi:

- Gerçekten çok zorlanıyoruz. Yavaş yavaş vidaların gevşemeye başlaması lazım. Enflasyonu indirelim derken sanayiyi de kaybetmeyelim.

Ahmet Güleç, hedeflerinin Türk mobilya sektörünün dünya ihracat liginde ilk 10’dan 5’e taşımak olduğunu vurguladı:

- Tasarım ve inovasyonu merkeze koymadan bu hedefe ulaşmak mümkün değil.