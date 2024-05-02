GES yatırımında hayal kırıklığı!

Eskişehirli sanayiciler, enerji maliyetlerini düşürmek ve Avrupa Birliği’nin sınırda karbon düzenlemesine uyum sağlamak için Güneş Enerjisi Santralleri (GES) yatırımlarına büyük ilgi gösteriyor.

Ancak Eskişehir’de kapasite tahsisi yetersiz kalıyor. Fabrika çatılarına GES kurmak isteyen firmaların büyük çoğunluğuna izin verilmedi. Sanayiciler, Eskişehir’in “sanayi şehri” kimliğine yakışır şekilde, sanayicilerin enerji bağımsızlığını kazanmasına ve ülke ekonomisine katkıda bulunmasına imkân sağlanmasını istiyor.

29 Temmuz 2023 tarihinde EPDK tarafından yapılan bir yönetmelik değişikliği ile GES başvuruları belirli bir süreliğine durduruldu. Bu durum, GES yatırımına hazırlanan sanayicileri büyük bir şaşkınlık ve belirsizlik içine sürükledi.

Yatırımlar gecikti!

Sektörün ve sanayicilerin beklentisi, trafo merkezlerindeki kapasitelerin şeffaf bir şekilde duyurulmasıydı. Sanayicinin bekleyişi şubat ayına kadar 6 ay sürdü. Böylesine dinamik bir sektör için bu süre çok uzundu ve yatırımların gecikmesine neden oldu.

Enerji Bakanlığı, ocak ayında yaptığı açıklamada, 7,5 GW kapasitenin GES yatırımları için tahsis edileceğini duyurdu. Bu haber, sanayiciler arasında umut yarattı. Ancak 6 Şubat 2024 tarihinde açıklanan kapasite duyurusu sanayicilerde büyük bir hayal kırıklığı yarattı. 7,5 GW'lık kapasite için sadece 21 günlük (8 Şubat-29 Şubat arası) başvuru süresi verilmesi, yatırımcıların başvuru yapmasını zorlaştırdı.

Binde 2 haksızlık!

Dahası, bu kısa sürede yapılan başvuruların değerlendirilmesi sonucunda, Eskişehir OSB için sadece 15 MW kapasite ayrıldı. Bu rakam, Türkiye’deki toplam kapasitenin sadece binde ikisine denk geliyor…

Eskişehir’e göre daha az güneş alan illerin birçoğuna daha fazla kapasite hakkı verilmesi de “kapasite belirleme kriterleri nasıl belirleniyor” sorusunu da gündeme getirdi! Sanayiciler üretilen enerjinin “öztüketim olacağına”, orada üretilip tüketileceğine, şebekeyi yormayacağına da dikkat çekiyor

Yatırımlarına gecikme yaşatan sanayiciler, enerji maliyetlerini düşürme ve Avrupa Birliği’nin sınırda karbon düzenlemesine uyum sağlama planlarında aksaklıklar yaşadı.

Engeller kalksın!

Ayrıca, KOSGEB tarafından Dünya Bankası’ndan alınan kredinin Eskişehir’deki sanayicilere kullandırılamaması da bir diğer önemli sorunu ortaya çıkardı! Bu kredinin amacı, Yeşil Dönüşüm projesi kapsamında GES yatırımlarını teşvik etmekti.

Türkiye genelinde yaşanan ancak Eskişehirli sanayiciler açısından çok daha derin hissedilen bu durum, sanayicilerin GES yatırımlarına olan güvenini zedeliyor. Eskişehirli sanayiciler, bakanlığın bu sorunun en kısa sürede çözülmesi ve sanayicilerin önündeki engellerin kaldırılmasını bekliyor.