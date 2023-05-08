Gıda trendlerinde vegan ürünlere ilgi artıyor

- Puratos’un araştırmasında trendler “klasik lezzetlere devam” diyor

Puratos, global ve lokal tüketim alışkanlıkları, beklentiler ve değişen trendleri analiz ettiği araştırması Taste Tomorrow ile bu yılki trendleri açıkladı. Puratos Türkiye Genel Müdürü Bora Akın, “Bu yılın gıda trendlerinde birinci sırada “klasiklere devam” yer alıyor. Klasik lezzetlerden vazgeçmesek de vegan ürünlere ilgi her geçen gün artıyor. Beslenme ve sağlık arasındaki yakın ilişki, fonksiyonel gıdaları daha popüler hale getiriyor. Sindirimi kolaylaştırması ve bağırsak sağlığına faydası gibi fonksiyonel özellikleri nedeniyle pizza ve hamburger gibi klasikleşmiş yiyeceklerde bile ekşi mayalı versiyonlar tercih ediliyor. Gıda israfını durdurmak içinse ileri dönüştürülmüş gıdalar yükselişte” diyor.

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- Zeki Demirkubuz ilk sergisi “Hayat” ile Salı gününden itibaren Müze Gazhane’de

Müze Gazhane’nin yeni etkinlik alanı L Binası, kapılarını Zeki Demirkubuz’un ilk kişisel sergisi “Hayat” ile açıyor. Geçici Sergi Salonu olarak işlevlendirilen L Binası’nda, filmleriyle Türk sinemasına yön veren usta yönetmenin 2009’dan bu yana çektiği 78 fotoğraf 9 Mayıs Salı günü itibariyle sanatseverlerle buluşuyor. Tuhaf, İBB Miras ve İBB Kültür ortaklığıyla düzenlenen ve Demirkubuz’un yeni filmiyle aynı adı taşıyan serginin küratörlüğünü Nurhak Kaya, sanat yönetmenliğini ise Ebru Yılmaz üstleniyor.

14 yıl önce başladığı fotoğrafçılığa, ülkemiz başta olmak üzere; Japonya, Meksika, Amerika ve birçok farklı ülkede yaptığı çekimlerle devam eden Zeki Demirkubuz; ilk sergisinde, dünyanın farklı coğrafyalarında rastladığı kayda değer anları, kendi gözünden izleyicilere açıyor.

- Borusan Sanat, Leyla Gencer’i anıyor

Borusan Sanat, 20. yüzyıl opera tarihinin en büyük isimlerinden Leyla Gencer’i, 10 Mayıs Çarşamba günü saat 18.30’da düzenleyeceği bir buluşma ile anıyor. Gencer’i yakından tanıyan konuşmacıların yer alacağı sohbette, sanatçının eğitim hayatı, mesleki yolculuğu, kültür ve sanat hayatına katkıları konuşulacak. Bu özel buluşma Borusan Klasik’ten canlı olarak dinlenebilecek. Bununla birlikte Borusan Sanat, her sene olduğu gibi bu yıl da Leyla Gencer anısına bir konser gerçekleştirecek. 25 Mayıs Perşembe günü saat 20.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’ndeki konser ile Carlo Tenan yönetimindeki BİFO, konuk solistler ile geceye imza atacak.

- İklim krizi ve çevre sorunları hakkında farkındalık yaratmak için “Kırılma Noktası: Hikâyenin Sonunu Sen Yaz”

QNB Finansbank ve Artkolik Sanat ve Eğitim Platformu iş birliğinde hayata geçen “Kırılma Noktası: Hikâyenin Sonunu Sen Yaz” sergisi Kristal Kule’de sanatseverleri bekliyor. Çalışmalarının merkezine iklim krizi ve çevre sorunlarını alan sanatçıların atık malzemelerle ürettiği eserlerden oluşan kapsamlı serginin küratörlüğünü Denizhan Özer üstlenirken, sergide Bubi, Bedri Baykam, Mehmet Özenbaş gibi Türkiye çağdaş sanatının önemli temsilcilerinin eserleri yer alıyor.

- Venedik Barok Orkestrası ile İş Sanat’ta müzik yolculuğu

İş Sanat, 9 Mayıs Salı saat 20.30’da, İş Kuleleri Salonu’nda İtalya’nın önde gelen topluluklarından biri olan Venedik Barok Orkestrası’nı ağırlayacak. Barok dönemin eserlerini orijinal dönem enstrümanları ile seslendiren Venedik Barok Orkestrası konserinin solisti çellist Mario Brunello olacak. “Özgür ruh” olarak tanımlanan, neslinin çok yönlü ve aranan sanatçılarından olan Brunello, özgün ve tutkulu stiliyle dikkat çekiyor.

- İKSV Enstrüman Destek Fonu’na başvurular 30 Mayıs’a kadar sürüyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın depremde enstrümanını kaybetmiş müzik öğrencilerine ve eğitmenlerine yeni enstrümanlar temin edilmesi için başlattığı İKSV Enstrüman Destek Fonu için başvurular devam ediyor. Afet bölgesinden müzik öğrencileri ve öğretmenleri, 30 Mayıs’a kadar İKSV web sitesinden ulaşılabilen başvuru formunu doldurarak enstrüman taleplerini iletebilirler.

- 22. Vehbi Koç Ödülü Genco Erkal ve Dostlar Tiyatrosu’nun

Vehbi Koç Vakfı tarafından, insanların yaşam kalitesinin artırılmasına katkıda bulunan kişi ve kurumları teşvik etmek amacıyla her yıl kültür, eğitim ve sağlık alanlarından birinde verilen Vehbi Koç Ödülü sahibini buldu. Bu yıl kültür alanında verilen 22. Vehbi Koç Ödülü’ne tiyatro sahnesinde 64’üncü yılını dolduran tiyatro sanatçısı Genco Erkal ve kurucularından olduğu Dostlar Tiyatrosu lâyık görüldü.

- TAYA Ağırlama Hizmetleri & Perakende Grup CEO’su Sadettin Cesur oldu

İGA Havalimanı İşletmesi AŞ. iştiraklerinden TAYA Ağırlama Hizmetleri & Perakende Grup CEO’luğuna Sadettin Cesur atandı. Cesur’un ayrıca, İGA İstanbul Havalimanı yeme içme alanlarının tek işletmecisi konumundaki TUM’un Yönetim Kurulu Üyeliği görevini de yürüteceği açıklandı. Sadettin Cesur’a yeni görevinde başarılar diliyorum.