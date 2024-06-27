Gri listeden çıkış beklentisi banka hisselerine yaradı

Gri listeden çıkış beklentisi banka hisselerine yönelik talebi artırdı. Yılbaşından bu yana yüzde 75,7 yükselen BIST Banka Endeksi son bir haftada yüzde 4 yükseldi. Hisselere güçlü talep sürüyor.

Son bir yılda yüzde 100’e varan getirileriyle öne çıkan banka hisseleri hem ay hem de haftalık bazda dalgalanmalar gösterse de ilgi görmeye devam ediyor. Banka hisseleri gri listeden çıkma beklentisi ile talep görüyor.

Neden ilgi görüyorlar?

Sektör hisseleri, likit olmaları, yabancı tercihlerinde ilk sıralarda yer almaları, defter değerine yakın fiyatlardan işlem görmeleri nedeniyle yatırımcılar tarafından ilgi görüyor.

Performansı öne çıkan bankalar

Garanti Bankası, T.S.K.B. ve Akbank, yılbaşından bu yana sırasıyla %102,67, %86,87 ve %86,30 getiri sağlayarak dikkat çeken performanslar sergiliyor. Garanti Bankası, %274,24 ile son bir yıl içinde en yüksek getiriye ulaşırken, bankaların her biri yatırımcılar için cazip kalmaya devam ediyor. Defter değerine göre piyasa değerleri incelendiğinde, Albaraka Türk ve Halk Bankası %1,02 ile en düşük orana sahip olurken ICBC Turkey %2,58 ile en yüksek orana sahip olduğu görülüyor. Öte yandan Garanti Bankası %43,77 özsermaye kârlılık oranıyla sektörde öne çıkıyor.

PİYASALARIN NABZI

Borsada yatırımcıların radarında hangi hisseler var?

YÜKSELİŞTEKİLER

Emlak Konut GMYO (#EKGYO): 8 gündür sürekli yükseliyor. Bir ayda %7,88 ve bir yılda %29 yükseldi.

Kardemir (D) (#KRDMD): 8 gündür sürekli yükseliyor. Bir yılda %37 yükseldi.

Şekerbank (#SKBNK): 8 gündür sürekli yükseliyor. Son bir yılda yüzde 97 yükseldi.

Aksa (#AKSA ): 7 gündür sürekli yükseliyor. Son bir ayda %10,66 ve bir yılda yüzde 101 yükseldi.

Tetamat Gıda (#TETMT): 6 gündür sürekli yükseliyor. Son bir ayda %34,06 yükseldi.

DÜŞÜŞTEKİLER

Adel Kalemcilik (#ADEL ): 3 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %30,85 geriledi.

Aztek Teknoloji (#AZTEK): 3 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %27,80 geriledi.

Despec Bilgisayar (#DESPC): 3 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %25,72 geriledi.

Agrotech Teknoloji (#AGROT): 4 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %25,65 geriledi.

Euro Yatırım Holding (#EUHOL): 4 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %24,87 geriledi.

NE OLDU?

ABD'de Richmond Fed İmalat Endeksi Haziran'da -10 oldu, beklenti -3'tü.

Trafiğe kayıtlı araç sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9 arttı.

Fitch, Akbank ve İş Bankası'nın DPR programlarının notlarını yükseltti.

Türkiye, 399 megavatlık yeni HES kapasitesi ile Avrupa'da ilk sırada.

TL mevduat faizlerinde her vadede geçen aya göre 4 puanlık azalış var.

NE OLACAK?

Çin'de kredi faiz oranı kararı saat 04:15'te açıklanacak.

Almanya'da mayıs ayı ÜFE verisi saat 09:00'da açıklanacak.

Türkiye'de haziran ayı tüketici güven endeksi saat 10:00'da açıklanacak.

Türkiye'de mayıs ayı bütçe dengesi saat 11:00'de açıklanacak.

İngiltere'de faiz kararı saat 14:00'te açıklanacak.

ZEYNEP'E SOR

GETİRİ POTANSİYELİ Mİ, RİSK PROFİLİ Mİ?

Getiri potansiyeli; yüksek kazanç, farklı birçok yatırım seçenekleri, artan riske bağlı kazanç olasılığı. Yüksek risk, volatilite, sürekli piyasa takibi ve detaylı analiz zorunluluğu.

Risk Profili; risk yönetimi, dengeli portföy, profile uygun yatırım, uzun vadeli planlama, hedefe ulaşma kolaylığı. Sınırlı getiri, fırsatları kaçırma, psikolojik faktörler.

Sektördeki daralma, gelir ve kârını düşürdü. Piyasanın hareketlenmesi şirkete yarayacak

Ne zaman bir hisseye güvenerek alıyorsam hep elimde kalıyor. Bobet’i neredeyse bir yıldır taşıyorum. Daha ne kadar taşımaya devam edeceğiz? Hisse için beklentinizi öğrenebilir miyim? / Ümit Savak

Ümit, aldığın hisseye güvenmeli ve ona sahip olduğun için mutlu olmalısın. Eğer güvenmiyor ve mutlu değilsen burada muhtemelen planlama ve hedefe ilişkin bir belirsizlik var demektir. Şirkete güven ileride büyüyeceğine dair kanaattir. Eğer belirsizliğe düşmüşsen nedenini de araştırmalı ve neticelendirmelisin. Boğaziçi Beton, geçtiğimiz yıl hem gelirini hem de kârını artırdı. Son açıkladığı 2024 üç aylık mali tablolarında ise satışlarında %21’lik gerileme ve dönem sonunda da %51’e varan kâr düşmesi yaşadı. İnşaat sektöründeki daralmadan firma da etkilenmiş görünüyor.

İnşaat sektörünün yılın ikinci döneminden sonra toparlanacağı yönünde beklentiler ağırlıklı. Şirketin inşaat sektörü kadar alt yapı ve taahhüt firmalarına yönelik tedarikte bulunuyor olması gelir ve kârdaki düşüşün geçici olma ihtimalini güçlendiriyor. Neticede farklı müşteri kesimine hitap etmesi gelir kaynaklarındaki tıkanıklıkları aşmasını kolaylaştırabilecektir. Öte yandan Kayseri/Felahiye’de yaklaşık 15.500.000 dolar ile kurduğu 18 MW gücündeki GES devreye girdi. Santral firmanın yıllık enerji ihtiyacının yaklaşık %75'ini karşılarken maliyetlerini de düşürme imkanı bulacak.

Teşvik belgesi kapsamında yeni makinalar alacak. Fabrikanın yapımı temmuz sonunu bulacak

Say Enerji’yi almakla iyi mi yaptım yoksa kötü mü? Aylar oldu ki fiyatı aşağıya gidiyor. Yorumunuzu öğrenebilir miyim? / İbrahim Küçük

İbrahim, büyüyen ya da büyüme potansiyeli olan sektörlere yönelik yatırım yapmak doğru bir yaklaşımdır. Bununla birlikte kimi zaman büyüyen sektörde yer alan firmaların değişen konjonktüre bağlı olarak duraklama ya da yıl bazında daralma yaşaması olasıdır. Asıl olansa büyüme ivmesinin süreceğine dair beklentinin korunmasıdır. Yenilenebilir enerji sektörü genişleyen alanlardan birisi. Say Enerji ise sektörde özellikle rüzgar türbini ve jeneratör aksamlarının üretimi ve satışını gerçekleştiriyor. Hissenin fiyatı ise 2019 yılından bu yana arada düşmeler olsa da yükseliyor.

Şirket temmuz sonu itibariyle yeni tesisinin inşasını tamamlayacak. Yatırım teşvik belgesi kapsamında 228.000.000 TL tutarında makine ve teçhizat yatırımı gerçekleştiriyor. Bu amaçla yapımı devam eden fabrika binası temmuz sonu itibariyle tamamlanacak. Öte yandan son açıkladığı 2024 ilk çeyrek verilerinde gelir ve kâr artışının gözlenmesini olumlu değerlendirmeli. Oysaki geçtiğimiz yıl gelir ve kârı düşmüştü. İlk çeyrekte gerçekleşen performansın ilerleyen süreçte de devam etmesi hissedeki satıcılı piyasanın tekrar alıcıya dönmesine imkan verirken fiyatı da destekleyecektir.

YATIRIM FONLARI

Son bir haftanın yüksek getirili fonları

Tema fonlar öne çıkıyor

Son bir haftada yatırım fonları arasında tema fonları özellikle dikkat çekici performanslar sergiledi. Örneğin, Ak Portföy Petrol Yabancı Borsa Yatırım Fonu (BYF) Sepeti Fonu, geçtiğimiz hafta %5,62'lik bir getiri sağladı ve fonun yıllık getirisi %59,49 olarak gerçekleşti. Fon, yatırımcılara petrol sektöründeki dalgalanmalardan yararlanma fırsatı sunuyor.

TEB Portföy'ün Sağlık ve Biyoteknoloji Değişken Fonu da haftalık %5,55 getiri ile ön plana çıktı ve yıllık getirisi %50,71 oldu. Fon, sağlık ve biyoteknoloji sektörlerindeki yenilikçi şirketlere yapılan yatırımlarla dikkat çekiyor.

Ayrıca, İş Portföy İş'te Kadın Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) yıllık bazda %195 oranında getiri sağlayarak, kadınların iş gücündeki varlığını destekleyen şirketlere yatırım yaparak cinsiyet eşitliği ve sosyal sorumluluk temasını öne çıkaran bir fon olarak öne çıkıyor.

Bu fonların risk değerleri genellikle %5 ile %7 arasında değişmekle birlikte, yüksek getirilerin ağırlıklı olarak risk değeri 7 olan fonlarda gerçekleştiği görülüyor.

Yatırımcıların bu fonların seyirlerinde kısa vadede dalgalanmalar olabileceğini ancak uzun vadede enflasyon üstü getiriler sağlayabilecekleri bilinci ile hareket etmeleri önemli.

EMEKLİLİK FONLARI

Emeklilik fonlarında haftalıkta öne çıkanlar

Haftalık kazandıranların yıllık getirisi %130

Emeklilik fonları, uzun vadeli yatırım stratejileri ve yüksek getiri potansiyelleri ile dikkat çekmeye devam ediyor. Son bir haftada, hisse ve agresif emeklilik fonları öne çıkarken, yatırımcıların yüzünü güldürdü. İşte haftanın öne çıkan emeklilik fonları:

Katılım Emeklilik ve Hayat Temettü Ödeyen Şirket Katılım Hisse Senedi EYF, son bir haftada yüzde 4,66 oranında yükselerek haftanın en fazla getiri sağlayan emeklilik fonu oldu. Bu fon, katılım prensiplerine uygun olarak yatırım yaparken, yüksek getirisi ile yatırımcıların ilgisini çekiyor.

Bunun yanı sıra, Anadolu Hayat Emeklilik Altın Katılım EYF, QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik Birleşik Hisse Senedi EYF ve AgeSA Hayat ve Emeklilik Hisse Senedi EYF, haftalık bazda yüzde 3,54 ile 3,71 aralığındaki getirileri ile öne çıkan diğer fonlar arasında yer aldı. Bu fonlar, farklı sektörlerdeki hisse senetlerine yatırım yaparak, geniş bir yatırım ortamı sunuyor.

Emeklilik fonlarının yıllık getirilerine bakıldığında ise, son bir haftada öne çıkan fonların yıllık bazda yüzde 130 oranında getiri sağladığı görülüyor. Bu yüksek getiri oranları, uzun vadeli yatırımcılar için büyük bir cazibe oluşturuyor.

DÖVİZ PİYASASI

Dolar/TL ve BIST 100’ün Seyri

Dolar kuru 32,90 seviyesinde bulunurken BIST 100 Endeksi 10.486 seviyesinde bulunuyor. Kurda ve borsada hafif geri çekilme var. Her iki enstrümanda da yatay seyrin devam ettiği gözleniyor. Borsada daha çok hisse bazlı hareketler gözleniyor ve bir süre daha devam edecektir.

TAHVİL

Ziraat Katılım Varlık, %45,02 yıllık bileşik getirili kira sertifikası ihraç etti

Ziraat Katılım Varlık, 25-26 Haziran 2024 günü kira sertifikası ihraç etti. Toplam tutarı maksimum 3.000.000.000 TL olan kira sertifikasının, yıllık basit getirisi %45, bileşik getirisi ise %45,02 oldu. Tek kupon ödemeli kira sertifikası 364 gün vadeli olup ödeme tarihi 26 Haziran 2025 olarak belirlendi. Kupona isabet eden getiri oranı da %44,88 olacak.

%45 yıllık basit faiz

Diğer taraftan 25 Haziran 2024 tarihli TLREFK %47,02 seviyesinde bulunuyor. Ziraat Katılım Varlık'ın çıkardığı kira sertifikası yıllık %45 basit getiri oranı, TLREFK'nın 2,02 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önermiş olduğu getiri, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında kendisi için cazip bir seçenek olarak değerlendirilebilir.

ŞİRKET PANOSU/ŞİRKET HABERLERİNDE BUGÜN ÖNEMLİ NE VAR?

ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ

İkinci GES’i Gürpınar’da kuracak. Anlaşmayı yaptı. Seneye ocak ayında devreye girecek

Ersan Alışveriş Hizmetleri, ikinci GES kurulumu için Entegre Solar Enerji ile anahtar teslim bir sözleşme imzaladı. Van/Gürpınar’da yer alacak olan 4.200 kWe / 6.000 kWp gücündeki santralin 2025 yılı ocak ayında faaliyete geçmesi planlanıyor. Santralin yatırım bedeli KDV dahil 4.680.000 dolar olarak açıklandı. Tutar şirketin özkaynaklarından karşılanacak.

Söz konusu yatırımla firmanın elektrik tüketiminin tamamı, dağıtım bedeli hariç, kendi bünyesindeki güneş enerjisi santralleri aracılığıyla karşılanacak. Yeni tesisin faaliyete geçmesiyle birlikte, Ersan Alışveriş Hizmetleri, enerji maliyetlerini düşürme imkanı bulacak.

GSD HOLDİNG

Aktif toplamının %6,6’sı bedelle kuru yük gemisi satın aldı. Denizcilik faaliyetleri güçlenecek

GSD Holding, bağlı ortaklığı GSD Shipping ile Panama merkezli Anchor Trans arasında imzalanan gemi alım sözleşmesine istinaden kuru yük gemisi alımını tamamladı. Söz konusu alımda geminin toplam bedeli 21.400.000 dolar olarak belirlenirken geminin ismi, "Deniz" olarak değiştirilecek.

Alım işlemi, GSD Holding'in sermaye yapısı ve finansal tablosu üzerinde önemli bir etkiye sahip bulunuyor. Bedel, şirketin aktif toplamının %6,62’sine denk geliyor. İşlem bedeli, taraflar arasında müzakere ve pazarlık yöntemi ile belirlenirken herhangi bir değerleme raporu düzenlenmedi. Söz konusu alımla GSD Holding'in denizcilik ve taşımacılık faaliyetlerinin güçlenmesi hedefleniyor.

AGROTECH

Likiditeyi artırmak istiyor. Geri alım programıyla aldığı hisseleri maliyetinin altında sattı

Agrotech, 20 Şubat 2024 tarihinde başlattığı geri alım programı kapsamında aldığı 10.000.000 lot pay senedini ortalama 17,12 TL fiyattan sattığını duyurdu. Şirket satış gerekçesi olarak şirketin hisse senedi piyasasındaki likiditeyi artırma amaçlı olduğunu belirtti.

Şirket, geride kalan 1 Mart- 28 Mayıs 2024 dönemi içinde toplam 10 milyon lot hisse geri alırken bunların ortalama maliyeti 28,34 TL seviyesinde gerçekleşti. Açıklamaya göre firma, maliyetinin altından satış gerçekleştirmiş oldu. Hissenin fiyatı ise halka arz sonrası hızla yükselmiş ve Şubat 2024’te 47,24 TL’ye kadar çıkmıştı. Sonrasındaysa gelen satışlarla birlikte günümüze kadar geriledi.

ALFA SOLAR ENERJİ

Yatırıma gidecek. Yeni hat, seneye ilk çeyrek sonunda devreye girecek. Kapasitesi artacak

Alfa Solar Enerji, Kuzey (eski) fabrikasında üretim hattının yenilenmesine ve kapasitenin artırılmasına yönelik karar aldı. Şirket, gelişen teknoloji ve ihtiyaçlara uygun olarak fabrikanın üretim hattını yenileyecek ve yeni teknolojiye uygun üretim hattı sipariş edecek.

Mevcut yıllık 290 MWp kapasiteye sahip üretim hattı yenilendikten sonra yıllık kapasitesi 500 MWp’ye çıkacak. Hattın önümüzdeki yılın birinci çeyreği sonuna kadar çalışır hale gelmesi hedefleniyor. Yatırımın tamamlanmasıyla birlikte şirketin yıllık üretim kapasitesi 1990 MWp olacak. Yatırım ile Alfa Solar Enerji'nin üretim kapasitesi artarken rekabet gücü de yükselecek.

YİĞİT AKÜ

Borsada henüz ayını doldurmazken düşen fiyat toparlandı. Fabrika için iş birliğine gidecek

Yiğit Akü, Jiangxi Ganfeng Battery ile iş birliği görüşmelerine başladığını duyurdu. Taraflar, lityum iyon pil hücresi ve batarya modülleriyle ilgili fabrika kurulması ve uluslararası pazarlarda iş birliği geliştirecek. Öte yandan şirket, savunma sanayinde faaliyet gösteren bir firmayla harp bataryası tedariki konusunda opsiyonlar dahil, KDV hariç 175.095.650 euroya anlaşmaya vardı.

Borsada geçtiğimiz 6 Haziran gününden bu yana işlem görmeye başlayan Yiğit Akü, ilk gün 34,68 TL olan halka arz fiyatının üzerine çıksa da devamını getiremedi. Satışlarla birlikte ilk hafta ciddi bir düşüş yaşadı ve 26,50 TL’ye kadar geriledi. Bayram sonrasıysa yön yukarı dönerken fiyat toparlandı.