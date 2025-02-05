Gümrük tarifelerinin TL’ye etkisi

ABD’nin açıkladığı yüksek oranlı gümrük tarifelerinin uygulanmayabileceğini pazartesi günü yazdım. Kanada ve Meksika için açıklanan yüzde 25’lik oran bir ay ertelendi. Çin’e yüzde 10’luk tarife başladı. Onlarla da pazarlıklar sürecektir. Trump’ın asıl hedefi, Meksika ve Kanada ile 2020’de imzalanan serbest ticaret anlaşmasını güncellemektir. Esasen ilk gözden geçirme 2026’da olacak. Bunu erkene çekmeye çalışıyor. Fentanil ve göçmen konularını bahane ediyor.

İlk başta dağılan borsa endeksleri, erteleme haberlerinden sonra biraz toparlandılar. Piyasalardaki dalgalanma önümüzdeki haftalarda devam edecektir. Trump’ın ekonomik hedefleri arasındaki önceliğin hisse senetlerini yükseltmek olduğunu vurguluyorum. Ticaret açığını düşürmek de hedefler arasındadır. Bunu düşürmek için ekstra gümrük tarifesi açıklamanın bir bedeli oluyor. Borsa endekslerinde yoğun satışlar yaşanıyor.

Trump seçimi kazanmadan, kendi ekonomi gündemini dayatmadan önce dolar dünyada güçlenmeye başladı. Seçimden sonra gücü pekişti. Türk Lirası (TL) ile aynı gruptaki para birimleri, dolar karşısında tarihin en düşük seviyelerinde dolaşıyor. Merkez Bankası müdahalelerde bulunmasaydı, TL daha fazla değer kaybederdi. Bir yanda doların küresel piyasalardaki gücü, diğer tarafta Türkiye’de yüzde 5’lik aylık enflasyon var. Türkiye’de ihracatçılar döviz kurlarından şikâyet ediyorlar. Bu iklimde, kurun yükselmesine izin verilemez.